Samspill Sessions – livemusikk i opptak

Musikere som skulle ha hatt konserter denne våren har fått spille inn og filme utvalgte låter live på Nordic Black Theatre. Opptakene viser vi her på Ballade i serien Samspill Sessions, som starter opp denne uka. Vi har snakket med Samspill om bakgrunnen for prosjektet og hvem som er med.

Denne uka starter Samspill og Ballade opp et samarbeid om visning av en serie med korte konsertopptak i Samspill Sessions. Det er organisasjonen Samspill International Music Network som står bak initiativet, interesseorganisasjonen for profesjonelle, internasjonale utøvere bosatt i Norge. Ballade vil vise videoene til de seks artistene og bandene som er del av Samspill Sessions, der de seks har spilt inn to låter hver på scenen hos Nordic Black Theatre/Caféteatret på Grønland i Oslo. Det er fotograf og filmfotograf Elisa Bates som har gjort alle opptakene, og Bernt Isak Wærstad er med på lyd.

Ballade har tatt en prat med prosjektkoordinator Karstein Grønnesby i Samspill om bakgrunnen for prosjektet, som starter opp her på Ballade.no tirsdag 29. september med kvartetten Orun. Vi kommer til å vise en video hver uke i 12 uker, og nederst på siden ser du lista over hvem som er med og hvilke låter de har spilt inn.

– Hvordan og hvorfor kom Samspill Sessions i stand?

– Til vanlig samarbeider vi i Samspill med Cafe Sør om konsertserien Sunday World, hvor nye artister og nye prosjekt får vist seg fram på en av Oslos myldrende livescener. I vår kom korona-utbruddet i Norge og samfunnet stengte ned. Dette gjorde at de seks resterende konsertene som var planlagt for vårens Sunday World-program ikke kunne gjennomføres som vanlig, og disse ble lagt om til videoproduksjoner. Vi rakk å gjennomførte fire konserter som vanlig før nedstengningen – den siste 8. mars.

– Det siste disse artistene trengte i denne tomme og tunge perioden, var en ren avlysning av konsertene sine. Artistene er svært ulike, både i sjanger, fartstid og besetning. Fellesnevneren er at de presenterer nye prosjekt og – oftest – ikke har rukket å opparbeide seg nok godt presse-materiale eller innspilt lyd. Vi ønsket å tilby artistene et alternativ som var meningsfylt og produktivt. Noe som både kunne gjennomføres på en forsvarlig måte og som kunne være til gagn for artistene – både der og da, men også på lengre sikt.

Valget endte på innspilling av live session-videoer, forteller Karstein Grønnesby. Artistene fikk tilbud om å spille inn og filme to låter live på Caféteatret på Grønland i Oslo, slik at de digitale Samspill Sessions teller seks artister med to låter hver, fordelt på tre intensive produksjonsdager.

– Vi må nevne her at Nordic Black Theatre og Cafeteatret stilte opp på formidabel måte! understreker en takknemlig Grønnesby.

– Hvordan har dere valgt ut de som er med i serien (både den opprinnelige Sunday World og denne, Samspill Sessions i videoformat)?

– De som er med i videoene er de artistene som egentlig skulle ha spilt på Sunday World, men som ikke kunne gjennomføre konsertene sine grunnet korona-utbruddet. Artistene som velges ut til Sunday World er i etableringsfasen, enten selv som musikere og/eller i nyetablerte grupper, og som på forskjellige måter representerer globale musikkuttrykk. Konsertserien er også viktig for at disse artistene skal få mer erfaring med å planlegge, promotere og gjennomføre konserter, og alt det arbeidet det medfølger.

– Siden 2015 har konsertserien etablert seg som en viktig visningsarena for musikere og et møtested for ulike arrangører og aktører som jobber for økt fokus på verdens- og tradisjonsmusikk i Norge. Siden konsertene finner sted i forkant av Cafe Sør sin tradisjonelle søndagsjam, blir det en fin blanding av etablert og nytt publikum bestående av både andre musikere, kunstnere, studenter og musikkinteresserte.

– Hva ønsker dere å oppnå med serien?

– Serien skal være et springbrett for utøvere av globale musikkuttrykk, og en visningsarena hvor publikum kan nyte rikdommen vår innen kunstuttrykk i Norge. Vi har et stort mangfold av musikk, kunst og kultur her på berget, og det mangfoldet skal vi både hegne om og løfte fram. Det er også viktig for oss at utøverne sitter igjen med mer enn bare gjennomføringen av en konsert, men at vi har fått mer erfaring med for- og etterarbeidet, som kan styrke de videre.

– Vi vil gjerne takke Kulturrådet og Oslo Kommune som har støttet Sunday World siden oppstarten i 2015. Vi vet at denne konsertserien har vært et verdifullt springbrett for artister både i og utenfor Oslo, sier Grønnesby. – Det er ikke så ofte at artister i dette feltet blir invitert og tar aktivt del i prosessen på denne måten, så vi er takknemlige for at vi har muligheten til å legge til rette for en slik aktiv inkludering.

Grønnesby forteller videre at de allerede har fått veldig gode tilbakemeldinger fra artistene på prosjektet Samspill Sessions, og at de ser på muligheten for en god videreføring av prosjektet. – Uavhengig av smittesituasjonen, ser vi hvor viktig det er med gode pressepakker og godt materiale å vise til for artistene. I vår

digitale tidsalder forventer mange arrangører og andre aktører i feltet å kunne se, høre og oppleve artister før de gjør avtaler – og for artister uten godt materiale å vise til, har den første kneika i karrieren blitt hardere, sier han.

Grønnesby har også en liten sluttappell før vi setter i gang Samspill Sessions:

– Vi håper jo også at vi snart igjen kan fylle kjære Cafe Sør med musikk og et fysisk publikum, når forholdene ligger til rette for det. Vi håper alle klarer å fortsette å stå i den langvarige dugnaden vi alle er en del av. Samfunnet er alles ansvar, og vi heier på alle arrangører, musikere, myndigheter og kvinnen i gata!

Bandene og artistene dere får møte i serien er The French Connection, Moises Gadea, Udruzenje Rodjaka – Union of Cousins, Igor Dunderovic og Fetterforeningen, Diasporas, Orun Quartet og Sondre Mæland.

Opptakene kommer i denne rekkefølgen:

29. sep. Orun – Caxixi

6. okt. Moisés Gadea – Tortillas

13. okt. Sondre Mæland – Opp og Stå

20. okt. Union of Cousins feat. Ifejilika – Bergen Blues

27. okt. The French Connection – Blanche et Bleue

3. nov. Diasporas – Panha-m bo Leva-m

10. nov. Orun – Do Pivete Pro Pivete

17. nov. Igor & Fetterforeningen – Plast

24. nov. Diasporas – Lua nha Testemunha

1. des. The French Connection – Mon Amie la Rose

8. des. Sondre Mæland – Angst

15. des. Moisés Gadea – Te Doy