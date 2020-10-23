Marked for musikk ble ikke avlyst

Marked for musikk 2020 skulle bli det største til nå. Så skulle det bli avlyst. Så ble det bare litt mindre enn ellers.

Musiker og komiker Igor Dunderovic deltok på en del av årets Marked for musikk (Mfm) i Larvik, møteplassen og visningsarenaen for musikk til barn og unge. Her har han skrevet en reportasje fra innsiden, så å si, der vi får et glimt av hvordan pandemiårets treff ble gjennomført.



YAM YAM

– Marked for Musikk (Mfm) er det eneste gjenlevende barnet etter Rikskonsertene, kan du si, forklarer Bjørge Trudvang, teknisk leder for Mfm, mens han tygger på en frokostsmoothie på Farris Bad i Larvik. – I fjor var det 10-årsjubileum. I år har vi litt mindre opplegg på seks forskjellige scener, inkludert streaming fra Yam Awards i Brussel.

– Streaming fra hæ? spør journalisten.

– YAM Awards. Vi skulle egentlig ha hatt dobbelt så mange produksjoner i år. YAM Sessions skulle være i Larvik i 2020, men vi har flyttet alle det internasjonale produksjonene til 2021. Og i kveld viser vi live-utdelingen av prisen Yam Awards, som egentlig skulle vært her i Larvik.

YAM Sessions, eller «Young Audiences Music Sessions», er Europas største årlige konferanse for barnemusikkproduksjoner. Den er i regi av JMI (Jeunesse Musicales International), som har sete i Brussel. YAM Sessions Larvik blir altså først i 2021. I år var det kun norske produksjoner, grunnet internasjonale koronarestriksjoner.

Hotellfrokost med Marked for musikk, Larvik, tirsdag kl. 07.00

Det er nå rett før dag en av tre er i gang, og jeg deler frokost med teknisk leder for Marked for musikk. To koronameter fra oss, ved neste bord, spiser prosjektleder for Mfm, Natasha Peevor-Johnson og programansvarlig Linda Gjersøe Helseth. De ligner litt på Knutsen og Ludvigsen, faktisk. Store betryggende smil i alltid fargerike omgivelser. Ei Linda-med-rett-lyst-hår-og-litt-for-lite-søvn-Knutsen, og ei Natasha-med-stort-dette-her-går-så-bra-glis-Ludvigsen. Gi dem en skinnvest og et pianoslips, så er vi der, liksom.

De hadde programmet for Marked for musikk klart allerede før lockdown i mars. Hele sommeren var en periode med uvisshet rundt gjennomføringen.

– Vi åpnet endelig for gjestepåmelding kun tre uker før, lovlig sent, forteller de to. – Vi var jo forberedt på at folk ikke kom til å melde seg på på grunn av koronapandemien, men opplevde isteden et kjempetrøkk. Etter noen få dager måtte vi stenge påmeldingen fordi det var fullt. Utrolig hyggelig og rørende, egentlig!

– Så, i korte trekk: Marked for musikk er en slags samling for DKS-produsenter der de kan utveksle erfaringer og ideer?

– Nei. Mfm er vel å merke ikke en DKS-samling (Den kulturelle skolesekken, red. anm.). Marked for musikk viser frem gode musikkproduksjoner for et ungt publikum uavhengig av arrangør. Om konserten skal vises i en gymsal, på et bibliotek eller i et kulturhus, spiller ingen rolle.

– Så alle som driver med musikk til barn og unge kan komme og spille her?

– Vel, vi har vurdert omtrent 200 produksjoner i år, så alle blir det selvfølgelig ikke. Programrådet jobber fra januar til august og ser og vurderer alle produksjonene grundig. I år er det 20 utvalgte produksjoner som vises i vårt program, forteller programansvarlig Gjersøe Helseth.

Bølgen Kulturhus, Larvik, kl 10.00

Klokka nærmer seg programstart. Marked for musikk er en visningsarena for musikkproduksjoner for barn, og visningene er enten halvtimes konserter eller 15 minutters spot-ons, som er komprimerte innslag av produksjoner etterfulgt av en samtale med Matias Hilmar Iversen. Iversen er en erfaren produsent og musiker som intervjuer artisten i forbindelse med konserten og planer videre. Til daglig er han leder for prosjektgruppa med de fagansvarlige i DKS-nettverket.

Alle konsertene blir presentert av det som kalles «kulturverter», som er ungdommer kurset med formålet å kunne stå foran publikum og introdusere kulturarrangement. Dette med kulturverter er Marked for musikk veldig stolte av, og med god grunn. Kl. 11.00-konserten ble introdusert av Hedda og Nanna, to jenter på 15 år, like flinke som de på Eurovision Song Contest.

De fleste skoler i Vestfold har en kulturvertordning i forbindelse med sine skolekonserter og andre arrangement gjennom Den kulturelle skolesekken. Ordningen er rigget slik at den kan opprettes på alle skoler i Norge. Prosjektleder Peevor-Johnson og programansvarlig Gjersøe Helseth forteller at forrige gang det var YAM Sessions i Larvik, hadde flere utenlandske gjester plukket opp konseptet og utviklet ordninger i egne land.

Jeg møter også fire jenter som driver bloggsida ungestemmer.no. Unge stemmer er et nettsted hvor ungdom mellom 13 og 20 år kan skrive om kunsten de opplever, både på skolen gjennom Den kulturelle skolesekken og på andre arenaer. På bloggsiden anmeldes konserter året rundt, og akkurat nå er de fire til stede under Marked for musikk for å anmelde konserter for unge som presenteres her.

Og det er antibac overalt.

Lunsj med Marked for musikk, på Sanden, kl.13.00

Klokka er fort lunsj, og jeg finner frokostfolka i lunsjen også.

– Nå har jeg sett mye bra, og lurte på et par ting. Må man på en måte allerede ha en produsent for å få vist sin greie her?



– Nei nei, absolutt alle kan søke! Så lenge man har en god produksjon og et anstendig opptak er det bare å ta kontakt! I år er det vel omtrent halvparten av produksjonene som er produsert i samarbeid med et fylke, men resten er ved en uavhengig part, eller artisten selv.

– Og artistene som spiller her, hvis jeg forstår det riktig, de får ikke honorar?

– Marked for musikk er ikke en spillejobb, men en mulighet for å vise frem sin produksjon for arrangører fra hele landet og få oppdrag i etterkant. Man kan kanskje sammenligne det med en messe eller en markedsplass. Derav navnet Marked for musikk.

– Og artistene syns det er greit?

– Vi gjør alltid en evaluering i ettertid. 100 prosent av utøverne svarer at de vil anbefale andre utøvere å stille på Mfm. Ca 80 prosent får oppdrag i etterkant av visning her. Det er kjempeviktig for oss at alle produksjonene får så gode og proffe rammer som mulig, og at musikerne har det bra her hos oss.

Heavy-metal på Sliperiet, kl 14:00

Det nest siste jeg rekker er et såkalt «produsentforum», som inkluderer en mini-konsert med metalbandet Confess fra Tehran, Iran. Jeg har allerede hørt om Confess gjennom Norsk PEN og historien om de to fribymusikerne i Harstad som rømte fra Iran etter å blitt dømt til 12 år i fengsel og 74 piskeslag etter anklager om blasfemi. Så, jeg var interessert.

Jeg ble flere ganger den dagen advart mot at det kom til bli høy lyd i pressverkssalen under konserten kl 14:00. Vi fikk utdelt ørepropper, og jeg holdt meg godt før ørene før konsertstart, der 100 voksne satt i stoler med en meters avstand for å overvære en metalkonsert kl. 14.00 på en regnfull tirsdag.

30 sekunder uti konserten tok jeg ut øreproppene for å høre bedre. Jeg ler litt for meg selv, men ser at ingen andre reagerer merkverdig. Ja, jeg skjønner at bibliotekfolk kan anse dette som høy lyd.

Flinke musikere, absolutt, Nikan og Arash. Bra tilstedeværelse på scenen, solid groove. Nå skal de jobbe sammen med produsent for å dra på skoleturné. En tidlig variant av denne nye skoleproduksjonen skulle vises allerede torsdag denne uka, samme sted.

YAM Awards, livestream fra Brussel, kl 19:00

Kveldens siste programevent får jeg med meg hjemmefra. Jeg har den gående i bakgrunnen, mens jeg tygger på en kveldssmoothie, YAM-livestreamen fra Brussel, der de beste europeiske konsertproduksjonene for barn og ungdom kåres.

Pris meg her og pris meg der. Heldigvis har vi noen å heie på, og det er at DKS og Oslo-Filharmonien er nominert for beste store ensemble, og det er en av de kulere prisene, med produksjonen «Klangen av klima». Gøy å heie.

Og så gøy å vinne! Smoothieskål i stua!

Gratulerer herved til Oslo-Filharmonien og «Klangen av Klima» med prisen for beste, store ensemble under årets YAM Awards i Brussel.*

Og gratulerer, Marked for musikk, med ikke å ha blitt avlyst og for vel gjennomført musikkmarked i pandemitid.

* «Klangen av klima» er en skolekonsert med Oslo-Filharmonien og videokunstner David Chocron. Den ble tildelt den internasjonale prisen Young Audiences Music Award 2020 av en enstemmig jury som ga prisen i kategorien «Best Large Ensemble». Initiativet til «Klangen av Klima»-konseptet kom fra fiolinist Kristin Skjølaas og fløytist Trond Magne Brekka, begge musikere i Oslo-Filharmonien. Produsent for Oslo-Filharmonien er Amund Markussen Hammer. (Kilde: Oslo-Filharmonien)