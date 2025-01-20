Nok et angrep på NRK fra FrP

FrP har levert et representantforslag om å splitte opp og selge NRK. Det mener vi er et særdeles dårlig forslag, skriver Hans Ole Rian i Creo.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.



Av Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur

Representantene fra Fremskrittspartiet fremmer nå et forslag på Stortinget om å både splitte opp og selge NRK, med blant annet argumentet om at dette skal ivareta kulturpolitiske mål. Det er et argument vi i Creo mener hverken er logisk, fornuftig eller framtidsrettet.

Som en statlig finansiert allmennkringkaster har NRK et særskilt ansvar for å sikre at hele befolkningen får tilgang til et bredt spekter av innhold, uavhengig av geografi, alder eller sosial bakgrunn. Dette inkluderer programmer på samisk, nynorsk og andre minoritetsspråk, samt tilbud til barn og unge.

Uten NRK som en solid allmennkringkaster er vi i Creo sterkt redd for at kommersielle aktører vil komme til å prioritere innhold som appellerer til de mest lukrative målgruppene, og dermed ekskludere smalere kulturuttrykk.

NRK bidrar til en informert offentlighet ved å produsere uavhengig og troverdig journalistikk. Dette er en grunnpilar i et levende demokrati. Statlig finansiering sikrer at NRK ikke er avhengig av reklameinntekter eller markedspress, noe som styrker redaksjonell uavhengighet og gir rom for grundigere journalistikk.

I en tid der falske nyheter dessverre har blitt et stort problem behøver spesielt vi her i Norge – som et lite land og et lite språkområde – å bevare NRK som en balansert og faktabasert informasjonskanal.

NRK spiller en sentral rolle i å fremme og bevare norsk kultur og identitet. Gjennom produksjon av nasjonale dramaserier, dokumentarer og historiske programmer gir NRK en plattform for norske fortellinger som ellers kan bli marginalisert i møte med globalt medieinnhold.

NRK bidrar aktivt til norsk musikkliv gjennom sitt eierskap til Kringkastingsorkesteret, forankret i NRKs vedtekter. KORK er en unik ressurs som fremfører alt fra klassisk musikk til nyskapende samarbeid med moderne artister. Orkesteret er en viktig kulturinstitusjon som både bevarer og utvikler norsk musikktradisjon, samtidig som det tilgjengeliggjør musikk av høy kvalitet for hele befolkningen. Uten NRKs støtte, og uten en tilstrekkelig og forutsigbar offentlig finansiering, ville det vært utfordrende – for ikke å si umulig – å opprettholde et slikt nivå på denne offentlige musikkproduksjonen.

I en tid der medieinnhold i økende grad styres av algoritmer og kommersielle hensyn, fungerer NRK som en motvekt ved å prioritere kvalitet fremfor kvantitet. Dette sikrer at innhold som ikke nødvendigvis er økonomisk lønnsomt, men som har høy samfunnsverdi, fortsatt produseres og når ut til publikum.

NRK gir oppdrag til norske skapere innenfor film, TV, musikk og annen kunst, noe som bidrar til å styrke den nasjonale kulturindustrien. Dette gir kunstnere og kulturarbeidere mulighet til å utvikle seg og nå et bredt publikum.

Gjennom å opprettholde NRK som en statlig finansiert allmennkringkaster sikrer vi at norsk kultur og identitet får en sterk og uavhengig plattform i et stadig mer globalisert medielandskap.

Med fremveksten av populisme og polarisering i en tid hvor vestlige demokratier er under press, mener vi at vi heller må styrke og ikke svekke NRK som vår felles arena og plattform for ytringer, meninger og kunnskap.

La oss heller satse enda mer på NRK som en betydelig samfunnsarena for refleksjon og meningsbygging, og bruk heller andre virkemidler for å bidra til at også andre seriøse medieaktører får gode og forutsigbare rammevilkår.