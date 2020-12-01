Enslaved tar ansvar for solsnu: bloter i mørke tider

Ni stopp for «Jól i Utgard».

Enslaved sitt nyeste album «Utgard» gir nå navn til metallbandets helt egne grep om jula. Eller, vi bør vel snarere ty til røttene, og kalle det jól:

Gjennom året har handlingsrommet også for et av Norges mest vitale live-band vært mildt sagt begrenset, skriver de i en pressemelding til Ballade.no. Men de mener også de funnet nye veier frem til sitt publikum rundt hele kloden, ved hjelp av fire konserter som har blitt kringkastet på nett ut fra basen i Bergen.

Men nå legger de ut på ordentlig, og ikke bare virtuelt, slik de har måttet hittil i korona-året: Snart står første fysiske konsert for tur, med Driv i Tromsø som første scene ut. Fra og med 10. desember står ni stopp på ruta deres.

Vokalist Grutle Kjellson er entusiastisk i pressemeldinga:

– Då skjer det, Enslaved dreg på Jóleturné! I desse, på alle måtar, mørke tider; ser me på det som vårt ansvar å få dykk med på midtvinterblotet, for å blidgjera gudane og få sola attende! Så, skål med oss når sola snur! Me sjåast på gildet!.

Bandet lover en «helt spesiell release-turné for «Utgard»; forvent en opplevelse utover en heidundrende musikalsk supernova av en konsert».