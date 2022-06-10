Nystartet feministisk svartmetall-band vil lage et helvetes bråk

Witch Club Satan kaller de seg, det helt nye metalbandet som skal lage et helvetes bråk i norsk musikk- og kulturliv i tida framover. De starter i dag, med lanseringen av debutsingelen «Hysteria».

«Hysteria» er «en hyllest til den kvinnelige aggresjonen», forteller bandet, «og et ‘fuck you’ til hvordan historien har omtalt og behandlet damer som ikke føyer seg»:

– Det finnes allerede noen rå damer som spiller metal, men la oss være ærlige: Svartmetallen, en av Norges viktigste eksportvarer, er et gubbevelde. Misforstå oss rett, vi elsker sjangeren og det tydelige estetikken som disse karene har skapt. Men det finnes åpenbart et hav av uforløst potensiale, kanskje særlig når en ønsker feminine kvaliteter velkommen.

– Hysteri er en av de lengstlevende “kvinne(p)sykdommene”, forklarer trioen videre. – Typisk nok var det kvinnen selv eller andre kvinner som fikk skylda for å stå bak, mens de mannlige ektemennene eller legene kunne kurere tilstanden ved samleie eller bekkenbunns-massasje. Kvinnelig orgasme var først og fremst en kur mot hysteri, og hadde ikke noe med nytelse å gjøre. Fortsatt brukes hysteri som et nedlatende ord for å undergrave kvinnelig engasjement og sinne, sier de tre kvinnene i Witch Club Satan.

Witch Club Satan er Nikoline Spjelkavik på gitar, Victoria Røising på bass og Johanna Holt Kleive på trommer. I desember 2021, for knappe seks måneder siden, satte de i gang et ambisiøst prosjekt: de ville danne et black metal band – selv om ingen av dem kunne spille fra før. De fikk med seg selveste Jørn Stubberud, aka Necrobutcher fra Mayhem, som mentor, og skapte Witch Club Satan.

– Covid har vært trettende og gjort oss om mulig enda mer tiltaksløse enn vi allerede var. Vi opplever at svartmetallen har en kraft i seg som vi følte et behov for å bruke, forklarer trioen. – Det føltes irrelevant at vi aldri hadde tatt i en gitar før. Tiden var inne for å skru forsterkerne på fullt, sette alle andre prosjekter på pause og øve.

Johanna Holt Kleive beskriver oppstarten og oppdraget slik:

Høsten 2021 fikk jeg en overraskende SMS fra Norge på min dannelsesreise i Frankrike.

– Johanna, du må flytte hjem igjen til jul. Vi skal lage black metal, og du skal være med. Vi har fått nærmere én million kroner fra staten for å lage black metal band.

Det var Nikoline Spjelkavik og Victoria Fredrikke Schou Røising i andre enden, to gode venner jeg har spilt litt sporadisk punkemusikk med opp gjennom årene.

Hva faen, tenkte jeg.

Ikke bare var black metal en totalt fremmed sjanger for meg. Egentlig ganske uinteressant også, for å si det som det er. Sjangeren var jo bare støy. Trodde jeg.

Å lære seg å spille black metal var ikke akkurat den enkleste oppgaven i verden heller. Det krever mange års øving. Og vi hadde altså seks måneder på oss, fikk jeg vite. Premiere var i juni. På festspillene i Nord-Norge.

Det føltes irrelevant at de aldri hadde tatt i en bass eller gitar før, sa Nikoline og Victoria. Og det verste er at jeg trodde på dem.

Nico og Vix topper listen over de råeste damene jeg kjenner, og ingen av dem gir seg når de først har bestemt seg.

Jeg ville ikke være noe dårligere enn de to andre. Jeg skaffet meg doble basspedaler og inviterte meg selv på trommekurs hos pappa Audun Kleive , en av Norges beste jazztrommeslagere.

– Hva er sannsynligheten for at jeg kan lære å spille doble passpedaler til sommeren? spurte jeg da jeg ankom studioet hans i januar.

Det ble stille en god stund. Han tenkte så det knaket.

– Minimal, sa han. – Så godt som ikke-eksisterende.

Men, om jeg virkelig gjorde en innsats, kunne jeg komme langt. Men da måtte jeg øve. Mer enn jeg noen gang øvde på den elendige tverrfløyten i barndommen. Han kunne stille studioet sitt til disposisjon.

Kvalitet over kvantitet, var hans viktigste råd. – Det viktigste er at du lager noen oppriktige beats du langt på vei overbeviser med. Du kan ikke tvile på scenen. Du kan for faen ikke tvile, sa pappa.

Og det er ingen tvil. Witch Club Satan er oppriktige: De skal ut i verden, og de skal lage et helvetes bråk.

Men hva slags prosjekt er Witch Club Satan? Ballade spør:

– Fikk dere en million kroner fra Kulturrådet til å starte metallband?

– Haha, det var kanskje satt litt på spissen, og litt typisk meg, sier Johanna Holt Kleive til Ballade.no.

– Scenekunstkompaniet Lost and Found productions, som Nikoline og Victoria driver, fikk 800.000 kr i støtte fra Kulturrådet til å gjøre teaterprosjektet Witch Club Satan, og de ville ha meg med som medskaper og utøver. En del av utforskningen i prosjektet ligger nettopp i det å strekke teatraliteten i metal-sjangeren så langt at det blir teater. Som en del av skuespillerarbeidet har vi gått inn i rollen som musikere og som band. Vi hadde vel håpet at vi på sikt kunne bli så troverdige i rollene at vi kunne snike oss inn i rene musikk-sammenhenger. Men til vår store overraskelse ble vi sett på som et band ganske kjapt, og har måttet minne både oss selv og publikum på at vi Witch Club Satan først og fremst er et scenekunstprosjekt. Eller – må vi egentlig det?

Hør «Hysteria» her:

Prosjektet Witch Club Satan har urpremiere under Festspillene i Harstad søndag 26. juni. I følge programomtalen vil forestillingen være en krysning av konsert, teater, sabbath og klimatoppmøte. «På scenen står et band som dyrker teatraliteten i svartmetallen og strekker det tradisjonelle svartmetall-uttrykket i en ny feministisk retning», skriver arrangøren. Teaterkompaniet Lost and Found productions står bak konsertforestillingen og prosjektet.

Witch Club Satan er også booket til flere steder utover sensommeren og høsten: KlubbØya og Black Box Teater under Ultima i Oslo, BIT Teatergarasjen og Kulturhuset i Bergen og Rosendal Teater i Trondheim.

SE OGSÅ musikkvideoen til Witch Club Satans «Hysteria», som var del av Ballade video fredag 24. juni.



Red.mrk 1.: Saken er oppdatert 30. juni 2022 kl. 15.45 med oppfølgingsspørsmål og -svar angående de offentlige støttemidlene gruppa mottok.

Red. mrk. 2: Bandets trommeslager, Johanna Holt Kleive, er også frilansskribent i Ballade.