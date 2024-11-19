Ballade og Parkteatret viser musikkvideoer

Søndag 24. november starter vi Ballade video på Parkteatret i Oslo – visning av musikkvideoer på storskjerm i god kaféatmosfære.

Parkteatret Bar og Scene på Grünerløkka i Oslo er en arena for kunst og kultur som har holdt det gående siden 1907.

Nå har Ballade og Parkteatret gått sammen om et nytt prosjekt, der den faste musikkvideo-spalten Ballade video får spillerom ute blant publikum i vakre omgivelser og god stemning.

En søndag i måneden vil vi vise en raus håndfull aktuelle musikkvideoer fra musikklivet i Norge, fra alle sjangre og musikalske uttrykk, fra hele landet og vel så det, og med stor og fin bredde i filmatisk estetikk, formidling og historiefortelling.

Vi starter allerede denne uken, og søndag 24. november kl. 19.00 er det duket for musikkvideovisning i baren på Parkteatret:

– Ballade video er rett og slett det eneste forumet som påtar seg å samle det som lages av musikkvideoer i Norge. Det synes vi på Parkteatret er utrolig fett, og noe vi gleder oss til å vise frem for gjester i baren, med en kaffe eller et pizzastykke i labben, sier teknisk sjef på Parkteatret, Hilmar Bergendahl Larsen.

Ballade driver det største, redaksjonelt styrte utstillingsvinduet for nye norske musikkvideoer gjennom spalten Ballade video. Vi startet opp i februar 2019, og har vist videoer nesten hver eneste fredag året rundt siden da. Det betyr at du finner nærmere 2000 musikkvideoer fra norske eller Norgesbaserte musikkskapere i vårt stadig voksende arkiv. Vi har også presentert spesialtemaer, dokumentarer, kortfilmer, konsertopptak og mer eksperimentelle prosjekter.

Denne aller første søndagen på Parkteatret blir det en visning av musikkvideoer med noen kommentarer fra Ballade video-spaltist Arvid Skancke-Knutsen og redaktør Guro Kleveland. På sikt håper vi å kunne bygge ut visningen med korte scene-intervjuer med artistene, bandene og regissørene bak videoene.

Du lurer kanskje på hvilke musikkvideoer vi kommer til å vise? Kom og se da, vel!

