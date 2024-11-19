Witch Club Satan fresh blood, fresh pussy Stian Andersen

Stillbilde fra den nyeste musikkvideoen til Witch Club Satan, "Fresh Blood, Fresh Pussy", som ble sluppet i slutten av oktober. Fotograf Stian Andersen har også regien på musikkvideoen. (Foto: Stian Andersen)

Ballade og Parkteatret viser musikkvideoer

19.11.2024
Guro Kleveland

Søndag 24. november starter vi Ballade video på Parkteatret i Oslo – visning av musikkvideoer på storskjerm i god kaféatmosfære.

Parkteatret Bar og Scene på Grünerløkka i Oslo er en arena for kunst og kultur som har holdt det gående siden 1907.

Nå har Ballade og Parkteatret gått sammen om et nytt prosjekt, der den faste musikkvideo-spalten Ballade video får spillerom ute blant publikum i vakre omgivelser og god stemning.

Parkteatrets fasade. (Foto: Anne Valeur)

En søndag i måneden vil vi vise en raus håndfull aktuelle musikkvideoer fra musikklivet i Norge, fra alle sjangre og musikalske uttrykk, fra hele landet og vel så det, og med stor og fin bredde i filmatisk estetikk, formidling og historiefortelling.

Vi starter allerede denne uken, og søndag 24. november kl. 19.00 er det duket for musikkvideovisning i baren på Parkteatret:

– Ballade video er rett og slett det eneste forumet som påtar seg å samle det som lages av musikkvideoer i Norge. Det synes vi på Parkteatret er utrolig fett, og noe vi gleder oss til å vise frem for gjester i baren, med en kaffe eller et pizzastykke i labben, sier teknisk sjef på Parkteatret, Hilmar Bergendahl Larsen.

Parkteatret, barområdet (Foto: Anne Valeur)

Ballade driver det største, redaksjonelt styrte utstillingsvinduet for nye norske musikkvideoer gjennom spalten Ballade video. Vi startet opp i februar 2019, og har vist videoer nesten hver eneste fredag året rundt siden da. Det betyr at du finner nærmere 2000 musikkvideoer fra norske eller Norgesbaserte musikkskapere i vårt stadig voksende arkiv. Vi har også presentert spesialtemaer, dokumentarer, kortfilmer, konsertopptak og mer eksperimentelle prosjekter.

Mayflower Madame, stillbilde fra musikkvideoen til «Crippled Crow». (Foto: Astrid Serck, med drone-filming av Ola Serck.)

Denne aller første søndagen på Parkteatret blir det en visning av musikkvideoer med noen kommentarer fra Ballade video-spaltist Arvid Skancke-Knutsen og redaktør Guro Kleveland. På sikt håper vi å kunne bygge ut visningen med korte scene-intervjuer med artistene, bandene og regissørene bak videoene.

Du lurer kanskje på hvilke musikkvideoer vi kommer til å vise? Kom og se da, vel!

