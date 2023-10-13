Vi feirer 200 utgaver av Ballade video med Sivert Høyem, Frode Fivel Band, Orions Belte, Benjamin Finger, Frode Haltli Avant Folk, Janne Eraker og Ivar Grydeland, samt Leonov. Og en 14 minutters kortfilm fra Kvelertak og Fredrik S. Hana.

HURRA! BALLADE VIDEO I 200!

Joda, vi har nådd en liten milepæl – og gjør det som det største, redaksjonelt styrte utstillingsvinduet for nye norske musikkvideoer. Det betyr at du finner nærmere 1600 norske videoer i vårt stadig voksende arkiv.

Vi startet opp i februar 2019, og har frem til nå lagt ut 1582 videoer – nesten hver eneste fredag året rundt. Vi har også presentert spesial-temaer, dokumentarer, kortfilmer, konsertopptak og mer eksperimentelle prosjekter.

Vi feirer dette jubileet på den beste måten vi kan tenke oss – rett og slett gjennom å vise enda flere, nye norske videoer. Det har vi også tenkt å fortsette med.

Kort sagt: God fornøyelse!

SIVERT HØYEM: The Rust

Sivert Høyem kommer med sitt nye soloalbum 24. januar 2024. Det har fått tittelen On An Island, og slippes på en rekke forskjellige formater. Samtidig tar han også med seg bandet og legger ut på veien.

Albumet er spilt inn i det gamle menighetshuset Zoar i Nyksund, og sies å innlede et nytt kapittel i Høyems karriere. Han ble kjent som sanger i Madrugada, men startet i 2004 også opp et sololøp, som ble innledet med albumet Ladies and Gentlemen of the Opposition.

Den kommende turnéen starter i Operaen i Oslo den 11. februar 2024, og avsluttes i Grieghallen i Bergen en drøy måned senere. Nærmere 60 000 har sett videoen til «The Rust» på snaue to uker, så det meste tyder på stor interesse. Den er filmet av Andreas Hornoff, og har blitt klippet av Jan Arne Storkås.

Vi hører Sivert Høyem (vokal, akustisk gitar, feedback-gitar), Christer Knutsen (barytongitar, spansk gitar, orgel, kor), Børge Fjordheim (trommer, perkusjon, vibrafon, kor), Cato Salsa (elektrisk gitar) og Øystein Frantzvåg (bass). Bjarne Stensli har stått for innspillingen av den nesten åtte minutter lange låten.

ORIONS BELTE: Jai Alai

Orions Belte har gitt ut et nytt album, kalt Women. Her hører vi Kim Åge Furuhaug (trommer, perkusjon, munnharpe), Chris Holm (bass, keyboards, melodica, mandolin) og Øyvind Blomstrøm (gitarer, sang, keyboards, mandolin, perkusjon). Holm viser seg også som en mer enn habil vokalist på den vakre «Jai Alai», som vi her viser videoen til.

På Women har bandet med seg flere gjestemusikere. Louien, aka Live Solberg, synger på «When You’re Gone I’ll Be Gone». Ola Kvernberg spiller fiolin og bratsj på «Silhouettes» og «Night Sky». Øyvind Torvund har skrevet strykerarrangementer på «I Will Always Miss You». Orions Belte har selv produsert albumet, som er mikset av Matias Tellez.

Utgiver er Jansen Records, som beskriver den nye platen som «en eklektisk blanding av alt fra komplekse instrumentallåter, lette indiepop-tunes og melankolske poplåter, til storslåtte komposisjoner».

Orions Belte er for tiden i USA, der de blant annet spiller support for Psychedelic Porn Crumpets, i tillegg til egne konserter. I slutten av oktober gjør de følgende jobber her hjemme: Logen Selskapslokaler i Trondheim, USF Verftet, Hallen i Bergen og Gamle Logen i Oslo.

Dette er deres første konserter i Norge siden midt i pandemien. Videoen til «Jai Alai» er filmet av trioen selv, og er klippet av Maria Grefberg.

FRODE FIVEL BAND: Don’t Rock The Boat II

Trommeslager Fredrik Brarud har regi på Frode Fivel Bands nyeste video. «Don’t Rock The Boat II» oppsto parallelt med «Don’t Rock The Boat I», som Ballade video viste i februar i år.

Den var inspirert av et besøk i et forlatt hus på øya Rum Cay i Bahamas tilbake i 2020. Sangen kan høres på albumet All You See, som kom på Apollon Records i mars.

– Med enkle virkemidler klarer Fredrik å si noe om livsløpets forgjengelige faser. Årstidenes sykluser og døgnets timer blir til et fortettet livsløp i miniatyr, sier Frode Fivel til oss.

– Det var lenge meningen at vi skulle velge en av versjonene. «Don´t Rock The Boat II» er allikevel litt mer personlig i betraktningene, føler jeg. Den har mer med eget liv å gjøre enn eneren.

– Del to av «Don´t Rock The Boat» handler blant annet om midtlivets vilje til å gjøre kompromisser og slipe ned skarpe kanter for å unngå potensielle livskriser. Mottaker til teksten er ikke en kjæreste eller livspartner, men heller en kompis og svirebror fra tidligere i livet.

Frode Fivel Band består ellers av Magnus Abelsen (gitar), Fredrik Brarud (trommer), André Helle (bass) og Knut Øyvind Olsen (keyboards). De er nå i gang med innspilling av nytt materiale, som ventes i løpet av 2024.

BENJAMIN FINGER: Vague

Benjamin Finger er aktuell med det svært fine ambient-albumet Blue Forty-Eight, som er utgitt på det britiske plateselskapet Blue Tapes. Nå har han sendt oss sin andre video fra den nye platen.

– Videoen til «Vague» er satt sammen av analoge fotografier jeg har tatt over årenes løp. Mange av dem er fra en fiskelandsby i Portugal, Salema. Stedet har sett store forandringer siden jeg besøkte det første gang tidlig på 2000-tallet.

– Med det som utgangspunkt har jeg forsøkt å skape et annerledes uttrykk enn i mine tidligere videoer, som stort sett har vært skutt på Super 8. Meningen er at betrakterposisjonen skal være fri og assosiativ. At man kan legge hva man vil i disse bildene.

– Forhåpentligvis finnes det en stemning der inne hvor man kan lage sin egen historie – eller bare flyte med. Det er Inga-Lill Farstad som synger på låten, teksten er sparsommelig, nesten litt nølende. Noe jeg synes kler den avventende, nærmest sure gitaren og lydteppet synthene lager.

Videoen er regissert, fotografert og klippet sammen av Frank Benjamin Finger. Den inneholder også bilder fra Oslo og Budapest.

FRODE HALTLI AVANT FOLK: Du, mi tid

Avant Folk består av sterke navn innen norsk jazz, folkemusikk og improvisasjon. Frode Haltli spiller selv trekkspill, og har med seg gitaristene Oddrun Lilja og Juhani Silvola, felespillerne Erlend Apneseth og Hans P. Kjorstad og blåserne Rolf-Erik Nystrøm og Hildegunn Øiseth.

I tillegg ser og hører vi her Ståle Storløkken fra Supersilent på Hammond, Ole Morten Vågan på kontrabass og Per Oddvar Johansen fra The Source på trommer. Helga Myhr er vanligvis vokalist i ensemblet.

– Som videoen viser, så ble låta spilt inn helt live i studio. Musikerne har ikke headset en gang – vi sitter i en ring, lytter og spille, sier Frode Haltli til Ballade video.

– Etterpå satt jeg sammen med Trond Kjelsås og redigerte tre videoer fra den nye plata. To av låtene og videoene er fra denne innspillingen i Studio Paradiso, hvor musikken ble innspilt og mikset av Jørgen Smådal Larsen.

– Trond gikk rundt og filmet med et håndholdt kamera, og så sto det vel to stasjonære der, de ga bilder som vi har zoomet inn og ut av. Jeg synes det funker veldig fint. Men vi har hovedsaklig brukt det håndholdte kameraet.

Det ferske albumet Avant Folk Triptyk er ute nå på Jazzland.

JANNE ERAKER: Funkverkehr

De siste månedene har vi hatt gleden av å følge prosessen med steppdans-albumet Movements for Listening. Hver måned har Janne Eraker gitt oss en ny single og video fra albumet, noe du finner dokumentert i arkivet vårt. Nå gjenstår bare den tiende singelen: «Funkverkehr» med Ivar Grydeland, som ble sluppet 6. oktober.

Ivar Grydeland og hans preparerte pedal steel-gitar møter her Janne Erakers preparerte steppdans-gulv – i en musisk dialog hos Morten Qvenild på Ugla Lyd.

– Det ble en deilig meditasjon, og det er passende å slippe låta til høstværet, sier Eraker i en kommentar. – «Funkverkehr» er ellers tysk for “radiotrafikk mellom to stasjoner”, og er den aller første innspillingen til oss to.

Grydeland er også med i flunkende nye Janne Eraker Ensemble, som skal ha Europa-turné i oktober – frem mot vinylslipp-konserten på Gamle Munch i Oslo, fredag 3. november. På The Movements for Listening-turnéen stiller også Juliana Venter og Michaela Antalová.

– Vi skal på turné med vekslende besetning, både som kvartett, trio og duo. I tillegg til de seks konsertene i Europa, blir det også en opptreden på Union Scene i Drammen, den 21. oktober.

Janne Eraker mottok Statens Kunstnerstipend i tre år, og er første steppdanser til å bli godkjent som musikermedlem i Norsk jazzforum. Hun er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen, og fast danser i Europas ledende steppdanskompani; Sebastian Weber Dance Company, som er basert i Tyskland.

Vi takker for følget så langt, og gleder oss til å høre Movements for Listening i sin helhet.

LEONOV: Procession

En aldri så liten tradisjon her på Ballade video er at vi gjerne avslutter i det litt hardere hjørnet. En annen er at vi liker å ha premierer, når det måtte passe seg slik. Da er det jo fint å kombinere begge deler i form av den nye singelen til Leonov. Den heter «Procession», noe som også blir tittelen på deres kommende album på Vinter Records.

Leonov er et post-rock-/metalband med base i Oslo, og består av Tåran Reindal (vokal, synth), Jon-Vetle Lunden (trommer), Morten Bælrognes (bass), Rune Gilje (gitar) og Ole Jørgen Reindal (gitar).

De har gitt ut plater som Leonov (2014) og Wake (2018). Selv beskriver Leonov musikken sin slik: It is the sound of a world collapsing. Doom, shifting axes and intense darkness. A prayer for the suffering and a hope for emanating light.

Leonov skal også spille på tiårsjubileet til Høstsabbat, en alternativ metall-festival med norske og utenlandske artister. Hit kommer band fra USA, Japan, Storbritannia, Sverige, Danmark, Italia og Polen – i tillegg til norske utøvere som Witch Club Satan, Spurv, Aiming For Enrike og Mandalai Lamas. Dette er alle artister som vi tidligere har presentert i Ballade.

Høstsabbat går av stabelen 27. og 28. oktober, og arrangeres i Kulturkirken Jakob, DOGA og Verkstedet i Oslo. Videoen til «Procession» er ved Simen Skari.

KVELERTAK: Morild

Kvelertak har vært svært aktive denne høsten, med det kritikerroste albumet Endling, en rekke konserter og flere videoer. Nå er de også ute med en kortfilm til «Morild», der musikken først kommer inn etter nærmere fire minutter.

Som filmmakerne selv sier: – Hva om det fantes en bok som samlet et bredt spekter av eventyr og historier, helt annerledes enn i de skandinaviske verkene vi alle kjenner og elsker? Historier som var altfor merkelige, uforklarlige og tvetydige for Asbjørnsen og Moe.

«Morild» er regissert, klippet og filmet av Fredrik S. Hana, som tidligere har lagd tre musikkvideoer for Kvelertak: «Mjød» (2010), «Månelyst» (2013) og «1985» (2016). Han har også jobbet med spesialeffektene her, mens Julia Joner har vært produsent.

– Jeg setter stor pris på samarbeidet med Kvelertak, og det kreative rommet de tilbyr meg. Det inspirerer meg til å sikte høyt og flytte grenser. Med «Morild», som befinner seg i grenselandet mellom en musikkvideo og en kortfilm, ville jeg gi alt. Vi brukte over seks måneder på å filme den. Det var et møysommelig arbeid, der vi lagde alt for hånd, fra stop motion-animasjon til miniatyrarbeid og effekter.

Vidar Landa fra Kvelertak sier følgende: — Du kan se «Morild» som en kontinuerlig eksplosiv reise med visuell eye candy, der ikke et eneste øyeblikk gjentas, badet i Fredriks vakre, mørke og voldelige bilder inspirert av Kvelertaks musikk.

– Du kan også gå inn i temaene rundt vårt nyeste album Endling: mennesket versus naturen, lokal folklore, grådighet og den uunngåelige døden til alt vi kjenner.

Fredrik S. Hana er årets Stavangerkunstner, og gjør gjerne bruk av horror-elementer i arbeidene sine. Hans langfilmdebut, dokumentaren Kodenavn: Nagasaki, ble nominert til Amanda for beste dokumentarfilm i 2023.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 200 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤