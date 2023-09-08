Ballade video: Flat tango og naken lunsj

Vi svinger oss med Electrocutango, Plenty, Theodor Lucero, Savoy, Undertakers Circus, Kaja Gunnufsen, Charlie Skien – og to ganger Kvelertak.

Velkommen til utgave nr. 196 av Ballade video. Vi har igjen en fin bukett av norsk musikk og norske videoer, fra elektronika-farget tango til black´n´roll. Det inkluderer to ferske lyric videos fra Kvelertak, som slipper sitt nye album i dag.

Samtidig er det snart klart for Bylarm, som stadig er et viktig utstillingsvindu for yngre artister. Her kan du blant annet oppleve Ingrid Jasmin, som vi har fulgt tett her i denne spalten. Det blir også en video masterclass med den svensk-brasilianske regissøren Joanna Perez Nordahl, som skal vise frem noen av sine arbeider i en samtale med den London-baserte, australske journalisten Shaad D’Souza. Det blir i alt 175 konserter, fordelt på 16 scener rundt om i Oslo.

Kort sagt: God fornøyelse!

ELECTROCUTANGO: Prendido

Electrocutango har spilt inn to nye videoer. Her kommer den første – «Prendido (On fire)». Den er hentet fra deres nye album Contrastes, der de tok blandingen av argentinsk tango, elektronika, funk og jazz et steg videre.

Nå har de innledet et spennende samarbeid med det argentinske tango-danseparet Geraldin Rojas og Ezequiel Paludi, samt de norske jazz-/hiphop-danserne Sara Einbu og Daniel Sarr. Med som koreografikonsulent og sceneinstruktør har de fått med en nestor innen moderne dans, Nina Lill Svendsen.

– Premisset er enkelt: Electrocutangos musikk krysser kontinuerlig grensene mellom argentinsk tradisjon og inspirasjon fra alle mulige andre populær-sjangre, sier Sverre Indris Joner til oss. – Ikke ulikt grunnholdningen i hiphop – der ingenting er forbudt, men må brukes med fantasi, mot og talent.

Veteran-filmfotograf Odd-Geir Sæther, med en CV som blant annet inkluderer samarbeid med David Lynch, står for den visuelle utformingen.

– På samme måte som Electrocutangos musikk er et kunstnerisk uttrykk med kunstneriske ambisjoner om å tilføre denne ofte litt museale sjangeren en ny horisont og ny retning, er ambisjonen at dansen skal ha en tilsvarende streben mot et nytt og emosjonelt ladet visuelt uttrykk – basert på både tango-sjangeren og andre danseuttrykk og tradisjoner.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Electrocutango består av bandleder Sverre Indris Joner (piano, perkusjon og programmering), Odd Hannisdal (fiolin), Steinar Haugerud (kontrabass), Kaspar Uljas (bandoneon) og Andreas Bye (trommer).

PLENTY: Naked Lunch

– «Naked Lunch» har på mange måter blitt universet til Plenty. Alt det denne låten representerer er verden slik hun skulle ønske den var. Et litt bedre sted, et mer åpent samfunn hvor fri seksualitet, inkludering og aksept på tvers av kultur, kjønn og opphav er en helt naturlig del av oss alle.

– Ønsketenkning, tenker du? Vel, er det ikke det vi alle driver med?

Det skriver Kjærlig i presseskrivet til denne låten, som har premiere hos oss i dag. Selv sier artisten Plenty dette om «Naked Lunch»:

– Til syvende og sist er vi bare mennesker. La oss vise at vi alle kan sitte rundt det samme bordet på tross av forskjeller og ulikheter.

Dette var også utgangspunktet for videoen, der vi blir kjent med ulike par. Poenget er at seksualitet og kjønnsidentitet er flytende – slik Plenty mener det bør være.

Idé og konsept er utviklet av Plenty, sammen med produksjonselskapet Smaa Produksjoner og Markus Hagen Henriksen. Videoen er støttet økonomisk av Frifond og er et frivillig prosjekt fra samtlige bidragsytere.

Filmfotograf er Markus Hagen Henriksen. Regi og klipp er ved Monika Satola, mens videoen er produsert av Serine Torp Drejer.

THEODOR LUCERO: Terrified

Og nok en premiere! I dag gir Theodor Lucero endelig ut sitt debutalbum, Travel Through Time. Den blir beskrevet som en dypt personlig og kunstnerisk reise, som tar lytterne med på utforskningen av tid, følelser og livserfaringer.

Alle låtene på Travel Through Time tar for seg tanker om tapte forhold og forandring. Albumet slippes bare to uker etter singelen «Terrified», og følger i fotsporene etter en travel sommer med festivalopptredener og ferdigstillelse av albumet.

– Hver sang er som et kapittel i livet mitt, og sammen utgjør de historien min, sier Theodor Lucero Moen, som skriver låtene, spiller gitar og synger.

– Albumet er som en reise gjennom forskjellige tidspunkter i livet, og jeg håper at sangene mine vil inspirere folk til å tenke på egne erfaringer og relasjoner, og at lytterne vil føle seg knyttet til musikken på en dyp måte og kanskje finne trøst eller refleksjon i tekstene. Det er det som driver meg som artist – å skape noe som betyr noe for andre.

Bandet består av Theodor Lucero Moen (vokal, gitar), Andreas Utne Friestad (gitar), Odin Landbakk (gitar), Sander Nystad Weum (trommer), Jonas Anker Paulsen (kor) og Noah Kumpitak Nilsen (bass).

Videoen er skapt av Silje Celine Lien, Ingrid Jacobsen og Jakob Sæterøy.

SAVOY: Digital River

«Digital River» er andre singel fra Savoys kommende album. Det er det syvende i rekken – og denne gangen på bandets eget platemerke Eleventeen Records. Siden See The Beauty In Your Drab Hometown kom ut i 2018, har ekteparet Paul og Lauren flyttet fra New York til Los Angeles.

«Digital River» er en låt som først ble vist frem på den siste verdensturnéen til a-ha, før den fant sin endelige form som en Savoy-singel.

– a-ha brukte lang tid på å turnere, spesielt når konserter ble utsatt tre eller fire ganger på grunn av pandemien, forteller Paul Waaktaar-Savoy.

– I den perioden skrev jeg masse ny musikk, og trengte et utløp for den. Jeg blir ofte spurt om jeg har låter til det ene eller andre prosjektet, og det er alltid det til enhver tid beste materialet jeg har som jeg vil bidra med.

– «Digital River» er en likefrem poplåt med mange lag av vokalharmonier og en tekst om våre digitale liv og hvordan vi vekter virtuelle opplevelser og erfaringer opp mot våre faktiske liv, sier han om sangen.

Lauren Savoy forklarer at det nye albumet «inneholder og beskriver ulike stemninger, ulike farger», og sier ellers dette:

– Vi har alltid låter liggende i bakgrunnen. De siste årene har jeg ikke vært like mye i studio sammen med Pål, men skrevet filmmanus i stedet. Vi satt og jobbet hver for oss, han i studio og jeg på kontoret. Det er godt å være tilbake som et team nå.

Videoen er ved Tachyons+.

UNDERTAKERS CIRCUS: Pass deg, gutten min

2023 er et jubileumsår for Undertakers Circus. Det er 50 år siden bandets album Ragnarock ble utgitt. Det vil bli markert på flere måter, blant annet med bokutgivelse, jubileumskonsert på Parkteatret i Oslo 15. september – og helt ny musikk.

Undertakers Circus ble startet på Lillestrøm i 1967, og hadde sin første aktive periode frem til 1976. Etter noen års opphold ble bandet gjenforent på 2000-tallet. Undertakers Circus var et av de første norske rockebandene som sang på norsk, og mange av tekstene hadde en politisk brodd. De satte blant annet melodi til dikt av Rudolf Nilsen, mens andre tekster omhandlet norsk historie og norrøn mytologi.

Musikalsk har bandet, med sin blanding av prog, soul og rock, vært inspirert av navn som Curtis Mayfield, Blood, Sweat & Tears og Chicago. Varemerket i alle år har vært en stor blåserrekke.

Debutalbumet Ragnarock ble spilt inn i februar 1973, med Johnny Sareussen som produsent. En av låtene på albumet var «Nettenes prinsesse», med tekst av Thor Greni og musikk av Eigil Berg. Denne dukket opp åtte år senere på Bergs soloplate Alhambra, da med tittelen «Queen of the Night» – og i 1999 som «Long Distance Man» på albumet Electric Psalmbook med BigBang. Den engelske teksten er skrevet av Øystein Greni, sønn av Thor Greni. I 1975 kom Undertakers Circus’ andre LP, Brød & Circus.

Bandets besetning i 2023 er Thor Sigbjørn Greni (vokal), Stein Gudmundsen (vokal), Ketil Gulbrandsen (vokal), Espen Liland (gitar), Lasse Hafreager (keyboards), Frode Kildahl (trommer,) Rune Endal (bass), Kjell Kristoffersen (trompet,) Kim Koffeld (trompet), Audun Os (sax og fløyte), Lena M. Petterson (trombone og kor) og Elena Khimich (kor).

KAJA GUNNUFSEN: 20 Bugg

Etter en pause på seks år lanserte Kaja Gunnufsen tidligere i år den nye sangen «Jazzing med Kaja». I sommer kom nok en låt, kalt «Dommedag». Du finner begge i det store arkivet vårt.

– Jeg skrev «20 bugg» i løpet av en eller annen lock-down under Covid. Det var med andre ord lite spennende ting som skjedde, og ut av kjedsomhet bestemte jeg meg for å besøke området der jeg vokste opp i Ås en dag.

– Ettersom begge mine foreldre flyttet derfra da jeg var ungdom, har jeg knapt vært i Ås de siste 15 årene. Å komme tilbake til Grønslett, borettslaget jeg vokste opp i, satte i gang en skikkelig nostalgi-trip som videre førte til teksten til «20 Bugg».

Musikkvideoen til «20 bugg» er laget av Mats Christian Rude Halvorsen, med farger av Magnus B. B. Lysbakken. Sangen er produsert og mikset av Jonas Rohde-Moe.

– De fleste samarbeid jeg har, er basert på tillit. Det vil si at jeg inngår et samarbeid med noen jeg synes lager eller gjør veldig bra ting, og så får vedkommende mer eller mindre frie tøyler. Min eneste klare visjon til denne videoen var å lage noe som ikke var altfor søtt og strigla siden sangen er såpass «pen». Og det synes jeg Mats har naila!

Kaja Gunnufsen forteller oss ellers at hun slipper sitt tredje album, Interiør og død, 15. september.

– Og så skal jeg på en turné i løpet av høsten som starter på Parkteatret i Oslo 28. september.

Vi tar ellers med at musikkvideoen til hennes singel «Au» ble laget av Kenneth Karlstad. Den ble nominert til Årets film – Åpen kort under kortfilmfestivalen Kort i 2015. Den kan du titte på på denne lenken fra Vimeo, der den er sett nærmere 160 000 ganger.

CHARLIE SKIEN: Kunstig selvtillit

Denne kom ut i sommer, mens denne spalten hadde ferie. Vi er altså litt sent ute, men velger å inkludere den likevel. Charlie Skien heter egentlig Andreas Høvset, og spiller også i duoen Verdensrommet med Vetle Junker. De har gitt ut platene Verdensrommet (2015) og Allting tar slutt (2020).

Charlie Skien ga i mars i år ut EP-en «Hundegården». Han karakteriserer «Kunstig selvtillit» som en drivende poplåt som handler om dop og utenforskap.

– Jeg er veldig glad jeg klarte å sette ord på de følelsene jeg har kjent på i etterkant av mitt eget misbruk og min nye, nyktre hverdag. Den markerer nok en endring i både det musikalske og lyriske for min egen del, og jeg gleder meg til å vise fram alt jeg har jobbet med.

Videoen er regissert av Fabio Enzo, som også har laget videoer for blant andre Kjartan Lauritzen og Boy Pablo.

– Musikkvideoen handler om det samme som låten: selv-ødleggelse, total beruselse og meningsløs moro, men i retroperspektiv og med et hint av overkommelse, sier Enzo.

– Alt fra et ekte sted basert på en helt ute-tilværelse Andreas gikk gjennom i et par år. Andreas og jeg har lenge ventet på et tidsvindu hvor livet lar oss gjøre et prosjekt sammen, og jeg er glad det ble denne videoen, og at Charlie Skien er back and better than ever!

KVELERTAK: Endling

Da kjører vi dobbel dose Kvelertak. Bandet er i dag ute med sitt nye og femte album Endling, som inneholder ti nye låter. Dette er deres andre album med Emil Nikolaisen som vokalist, og er oppfølgeren til Splid fra 2020. Det albumet var også det første med Håvard Takle Ohr bak trommene.

Kvelertak består ellers av Vidar Landa (gitar), Bjarte Lund Rolland (gitar, kor), Marvin Nygaard (bass) og Maciek Ofstad (gitar, kor). Som Kaizers Orchestra synger de på norsk, noe som slett ikke har hindret dem i å nå ut til et stort og entusiastisk publikum i utlandet. Endling er blitt et referansetungt album, fulle av historier om nåtid og fortid.

Vi har tidligere vist videoen til «Krøterveg til helvete», den første forsmaken på Endling. Her kommer to lyrics videos – først til tittelkuttet og deretter «Skoggangr». Det nye albumet er spilt inn i Bergen med hjelp av hele tre produsenter: Jørgen Træen, Yngve Sætre og Iver Sandøy. Nå legger Kvelertak ut på en større Norgesturné, der de spiller doble konserter både i Stavanger, Bergen og Oslo. I oktober og november følger seksten konserter i Europa, før turen går til Mexico.

Selv sier bandet dette:

– Kvelertak er en «endling» i seg selv, den siste av sitt slag. Vi kan bryte sammen når som helst, katastrofen er alltid like om hjørnet. Men enn så lenge er vi fremdeles her, som en supernova på sitt mest destruktive og skinnende. Vi har aldri vært bedre.

KVELERTAK: Skoggangr

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 196 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤