Ny utstilling: 40 år med Tommy Sydsæter og Vazelina Bilopphøggers

En fyr med tusj: 40 år etter de første tegneseriestripene av Vazelina Bilopphøggers tok form stiller Rockheim ut legendariske historier og striper om rockabilly-bandet i et bilopphøggeri på Toten.

«Nå ska’ du få høre om en plass langt utpå Flatbygden! Nærmere bestemt på Toten. Der låg det et bilopphøggeri som hette Brøttet.»

Slik starter tegneserien om fem glade totninger som på dagen høgger biler, men om kvelden er rockabilly-stjerner i bandet Vazelina Bilopphøggers.

Torsdag 5. oktober åpner galleriet i Rockheim utstillingen som feirer det 40 år lange samarbeidet mellom en av landets mest kjente tegneserieskapere og bandet som har satt sterke spor i norsk musikkhistorie med gjendiktninger av amerikansk rock på totningdialekt.

Sammen med manusforfatter Dag E. Kolstad skapte Tommy Sydsæter tegneserieversjonene av Høgger’n, Eldar, Viggo, Hottie og Rune i Vazelina Bilopphøggers.

De første historiene ble publisert i Norsk MAD 1/1984. Samme året kom albumet Fem fyrer med ved ut, der Sydsæters tegneseriefigurer prydet platecoveret. Like etterpå fulgte tegneseriealbumet «Fem fyrer med ved/Eventyret om eksospott» fra duoen Kolstad/Sydsæter.

De neste årene tegnet Sydsæter flere historier og utallige striper med manus av Kolstad, Rolf Håndstad og Robert Wood i Norsk MAD, Pyton og Humor og Kanari der Vazelinas verden ble utførlig beskrevet med humor og galskap, forteller Rockheim.

På utstillingen «En fyr med tusj. 40 år med Tommy Sydsæter og Vazelina Bilopphøggers» vises for første gang Sydsæters originale skisser og tegninger til stripene og fortellingene som sammen har satt sterkt preg på norsk musikk- og tegneseriehistorie. På utstillingsåpningen 5. oktober blir det scenesnakk med Tommy Sydsæter og Dag E. Kolstad, opplyser Rockheim, og utstillingen står til og med 1. oktober 2024.