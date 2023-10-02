Vazelina på scenen, slik den norske tegneren Tommy Sydsæter så dem med utsyn over publikum.

5. oktober åpner Rockheim utstillingen som feirer det 40 år lange samarbeidet mellom tegneserieskaper Tommy Sydsæter, manusforfatter Dag E. Kolstad og bandet som har satt sterke spor i norsk musikkhistorie med gjendiktninger av amerikansk rock på totningdialekt.(Foto: Tommy Sydsæter)

AktueltMusikken og livet

Ny utstilling: 40 år med Tommy Sydsæter og Vazelina Bilopphøggers

Publisert
02.10.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

En fyr med tusj: 40 år etter de første tegneseriestripene av Vazelina Bilopphøggers tok form stiller Rockheim ut legendariske historier og striper om rockabilly-bandet i et bilopphøggeri på Toten.

«Nå ska’ du få høre om en plass langt utpå Flatbygden! Nærmere bestemt på Toten. Der låg det et bilopphøggeri som hette Brøttet.»

Slik starter tegneserien om fem glade totninger som på dagen høgger biler, men om kvelden er rockabilly-stjerner i bandet Vazelina Bilopphøggers.

Torsdag 5. oktober åpner galleriet i Rockheim utstillingen som feirer det 40 år lange samarbeidet mellom en av landets mest kjente tegneserieskapere og bandet som har satt sterke spor i norsk musikkhistorie med gjendiktninger av amerikansk rock på totningdialekt.

Tegneserieskaper Tommy Sydsæter er best kjent for sine mange bidrag i Norsk MAD og Pyton, samt tegneserieversjonen av rockebandet Vazelina Bilopphøggers. I 1980-årene ble han og kollega Arild Midthun toneangivende forbilder for en oppblomstring av norske humorserier. (Foto: Anne Boger)

Sammen med manusforfatter Dag E. Kolstad skapte Tommy Sydsæter tegneserieversjonene av Høgger’n, Eldar, Viggo, Hottie og Rune i Vazelina Bilopphøggers.

De første historiene ble publisert i Norsk MAD 1/1984. Samme året kom albumet Fem fyrer med ved ut, der Sydsæters tegneseriefigurer prydet platecoveret. Like etterpå fulgte tegneseriealbumet «Fem fyrer med ved/Eventyret om eksospott» fra duoen Kolstad/Sydsæter.

De neste årene tegnet Sydsæter flere historier og utallige striper med manus av Kolstad, Rolf Håndstad og Robert Wood i Norsk MAD, Pyton og Humor og Kanari der Vazelinas verden ble utførlig beskrevet med humor og galskap, forteller Rockheim.

På utstillingen «En fyr med tusj. 40 år med Tommy Sydsæter og Vazelina Bilopphøggers» vises for første gang Sydsæters originale skisser og tegninger til stripene og fortellingene som sammen har satt sterkt preg på norsk musikk- og tegneseriehistorie. På utstillingsåpningen 5. oktober blir det scenesnakk med Tommy Sydsæter og Dag E. Kolstad, opplyser Rockheim, og utstillingen står til og med 1. oktober 2024.

RockheimtegneserieTommy SydsæterutstillingVazelina Bilopphøggers

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Tommy Sydsæters tegning av Vazelina medlemmene, noen bifigurer fra de gamle seriene, samt seg sjøl (og Pyton redaktøren på brystet …): Plakat for utstillinga på Rockheim.

Biff, bang, pow! Slik flettet tegneserier og populærmusikken seg sammen

I anledning høstens utstilling om Vazelina-serier på Rockheim: Her er en kort historie om tegneserier og musikk.

Eldar Vågan

Eldar Vågan er Gud

Advarsel: Inhabil anmeldelse av Eldar Vågans nye album følger.

Popeffekter

Rocke-Norge mellom permene

Som en del av innstillingen om Institutt for Norsk Populærmusikk har «kulturarkeolog» willy b. lagd en oversikt over bøker om...

Eldar Vågan mottok Prøysenprisen under arrangementet Prøysen tel by’n i Oslo fredag, der blant andre Kari Svendsen og Trond Granlund opptrådte

Musikkhumorist får Prøysenpris

En blanding av «hverdagslige bygdefenomen, livets store spørsmål, kjærligheten, ymse kjøretøy og trevarer» brakte Eldar Vågan Prøysenprisen fredag.

Guilty

Hvorfor er noen gleder så ”guilty”?

Flaue favoritter ble blottlagt når Musikkforum inviterte til debatt under banneret ”Guilty pleasures – når setter du Spotify i ”private...

Flere saker

Kongle Trio

Jazzintro 2020 med oppstart på Moldejazz

Koronakrisen avlyste alle fire innledende runder av Jazzintro 2020, men nå legges det et nytt løp med konserter. Startskuddet går...

Prosjektleder i Kollisjon, Ola Martin Fjeld

Kollisjonprisen åpen for påmelding

Musikkvideoprisen skal hedre videoskaperne som fyller feeden vår med små kunstverk, sier prosjektleder Ola Martin Fjeld.

Josefine Visescene vinner av Prøysenprisen

Josefine Visescene 30 år: Norges nasjonale visescene

I 2025 feirer Josefine Visescene hele 30 år med konserter, og har blitt et sted med nasjonal betydning – som...