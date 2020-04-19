Oslo Worlds festivalkart topper The Guardians musikkliste

Den britiske avisa med millioner av lesere oppfordrer til å utforske lydlandskapene og skru opp volumet til «Mexican cantina»-nivå.

«Musikk er den enkleste måten å bevege deg ut av en innesperret tilværelse på», skriver den britiske avisa The Guardian, som har millioner av lesere hver uke. I listen deres over de ti beste musikkstedene å besøke virtuelt og gjennom lyd og rytme, ligger Oslo Worlds «Map the World» på topp.

31. mars lanserte Oslo World et verdenskart med spillelister fra festivaler rundt om på kloden. Da hadde de samlet spillelister fra 50 festivaler, med 20 låter fra hver. Kartet ble laget som en reaksjon på den globale koronakrisen, og er i følge Oslo Worlds Alexandra Archetti Stølen «ment som en påminner om at festivaler i tillegg til å være møteplasser og fritidstilbud, også står for unike tankesett. Disse kulturelle gravitasjonspunktene, overalt i verden, har ulike innganger til musikkverden – de fremelsker ulike deler av den. Og på den måten gjør de musikken rikere.»

Nå er det 91 festivaler på kartet, og flere kommer til hver uke, kommenterte Archetti Stølen i en deling av saken på Facebook søndag.

The Guardians journalist skriver i saken at «mange av årets festivaler vil bli utsatt eller avlyst, men låter fra Womad NZ, Palestine Music Expo, Panama’s Macro Fest og India’s Bass Camp vil være en liten hjelp, for en stund,» og oppfordrer samtidig leserne til å utforske lydlandskapene – og skru opp volumet til «Mexican cantina»-nivå.

Her kommer du til Map the World, og spillelistene finner du også på Soundcloud.