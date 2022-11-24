Sony Music vil gjerne synes på spillmesse: – Utviklerne opplever nok økt interesse fra musikkbransjen nå

– Musikkbransjen må forstå at norske spillutviklere tenker globalt fra starten av. Sony Music oppsummerer her manglende synlig tilstedeværelse på årets store spillmesse.

Tidligere denne uka skrev Ballade.no om Spillexpo, som samler 20 000 gamere og andre spillinteresserte. Eier av selskapet som arrangerer Spillexpo, Bård Gulik Hagen beskrev lite synlig norsk musikkbransje der. Hagen har ansvar for programmering og innhold på messa:

– Musikkbransjen var ikke til stede. Vi hadde besøk av noen Sony Music-artister som gjester på messen. Dét var det. Vanskelig å si hvorfor de ikke er der, men de burde være der.



Ballade spør Sara Skarpaas, som har ansvar for synk (musikk til levende bilder) og katalog i Sony Music Norway:

– Burde Sony eller lignende selskap ha synlig tilstedeværelse på Spillexpo?

– Det er absolutt veldig relevant; SpillExpo og publikum som besøker messen er selvsagt av stor interesse for oss. Sony Music har tidligere hatt artister der og vi hadde også møter med SpillExpo i forkant i år, men kabalen med tanke på live-opptreden gikk dessverre ikke opp denne gangen. Både artister og ansatte var der som besøkende. Jeg vet ikke hvor mange andre fra musikkbransjen som var der, men synlig tilstedeværelse er absolutt aktuelt og spennende så lenge man vet hvorfor man er der, og er det på en måte som virker relevant overfor besøkende også, skriver Skarpaas.

– Er det synlig avsender, som på en stand eller en minikonsert eller annet musikkinnhold som er rette måte å være på Spillexpo?

– Det kan være begge deler, her kan man garantert gjøre mye kreativt og spennende. Det kan være konsert, artister som prøver spill sammen med streamere, goodiebags, konkurranser … For vår del er vi jo heldige som er en del av Sony-familien overordnet, med PlayStation og Sony Electronics, så her har vi nok mye potensiale til neste år.

– Hvordan jobber Sony Music i Norge jobber spill og spillutviklere?

– Akkurat nå befinner jeg meg tilfeldigvis i Bergen på Konsoll, Norges største spillkonferanse! Her har jeg, sammen med audio director Théo Nogueira fra Snowcastle Games, Herman Foss fra Tono og komponist Fredrik Drønen holdt en workshop om nettopp bruk av musikk i spill, både spesialkomponert og lisensiert. Dette er et omfattende tema og et pågående arbeid som har foregått allerede over et par-tre år. Det er ikke «bare» å plassere musikk i spill- spill fungerer og utvikles helt annerledes enn film, TV, serier og reklame – og aktørene og plattformene spill publiseres på er andre enn de vi i musikkbransjen er vant til. Derfor er det mye grunnarbeid som må gjøres for å for eksempel tilpasse hvordan rettighetene skal forvaltes. Ingen spill vil bruke musikk som gjør at spillet deres kan bli stoppet. Dette arbeidet de ulike partene i mellom gir nå resultater, som vil gjøre det lettere å bruke musikk av norske artister og musikere i framtiden.

– Vi i musikkbransjen må også forstå at norske spillutviklere tenker globalt fra scratch; det norske markedet er lite og ikke nødvendigvis relevant for dem. Et spill tar ofte årevis å utvikle, og bruker ofte komponister. Dessuten er den norske spillbransjen ung, sett bort i fra Funcom. Bransjene må lære hverandre å kjenne og forstå hverandres språk.

Hun forteller om at Sonys sponser GACO (Game Audio Conference in Oslo) på andre året. GACO arrangeres av foreningen Game Audio in Norway, der også audio directors fra de norske spillutviklerne er med. Selskapet er også tilstede på alle arrangementer og konferanser spillbransjen arrangerer.

– Mange av musikkorganisasjonene er nå også på ballen rundt alt dette, sier Skarpaas, og tror spillutviklerne opplever økende interesse fra musikkbransjen året som har gått.

– Jeg vil ellers oppfordre alle til å være mer nysgjerrig på norske spill! Det er så utrolig mye bra som lages her til lands. Funcom lager jo Dune-spillet nå, og det er mange fantastiske og prisbelønte spill der ute og på gang også fra de andre selskapene, oppsummerer Skarpaas.