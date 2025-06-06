Ballade video spesial: Grimstad kaller

Vi presenterer ti av bidragene til årets musikkvideo-program under Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Det er blitt noe av en tradisjon at vi sjekker ut musikkvideo-programmet til Kortfilmfestivalen i Grimstad. Hele seksogtyve videoer deltar under konkurransen i år.

Det er den 48. gangen Kortfilmfestivalen går av stabelen. Årets utgave starter den 11. juni, og avsluttes fire dager senere. Vi fokuserer som vanlig på videoer vi ikke har vist fra før av i denne spalten.

Kort sagt: God fornøyelse!



– Det har vært en ære og en glede å få dykke ned i årets påmeldte bidrag i kategorien musikkvideo, skriver Ida Madsen Hestman og Eirik Treiman i forhåndsjuryen.

– Det brede spennet som preger årets program – både hva gjelder form, tema og stiluttrykk – gir et rikt bilde av hva som rører seg innen norsk musikkvideoproduksjon akkurat nå.



Y IS NATURE: Transition

Regi: Espen A. Solli

I en tid hvor korte «visuals» og «content» til sosiale medier har fått en stor rolle innen musikkformidling, er det gledelig å se at musikkvideoen fremdeles står sterkt, mener de to.

– Dette gjelder både musikkvideoen i sin klassiske form, og i samspill med nye digitale uttrykk. Noen av bidragene utforsker nettopp dette grenselandet, hvor også nye synergier oppstår.



RAMBOW feat. Arif Murakami: Real Life

Regi: Isak Råkil, Eskil Hoel Abrahamsen



Det kom inn forslag på 64 kandidater til konkurransen. Ida Madsen Hestman oppfordrer gjerne flere i musikkbransjen til å sende inn bidrag neste år.

– Mange etablerte artister og musikklabels glemmer kanskje at de kan melde på musikkvideoer til Kortfilmfestivalen, sier hun til Ballade video.

– For det meste er det de unge, ferske filmskaperne som melder seg på. Det merkes ved at en del filmskapere selv har laget musikken til videoen, eller at det er brukt musikk av uetablerte artister.

– Det har vært tilfellet også før, for eksempel i fjor. Jeg savner flere musikkvideoer fra etablerte artister.



UNGE OBI: Hybris

Regi: Fredrik Harper



– Flere av årets videoer imponerer med visuell kraft og nyskapende ideer, mens andre forfører med fortellinger som griper oss gjennom et direkte språk, og trekker oss dypere inn i musikken.

– Andre bidrag utfordrer og utvider sjangerens grenser, og nærmer seg kortfilmformatet, skriver Treimann og Madsen Hestman på hjemmesidene til Kortfilmfestivalen.



SANYU: You Don’t Hear It (Do You?)

Regi: Eric Dirnes



Treimann og Madsen Hestman sier at de har blitt «inspirert, utfordret og underholdt» under jurytjenesten – og begge gleder seg til å følge med videre på filmskaperne og artistene bak verkene.

– Musikkvideoen er fortsatt et viktig fristed for eksperimentering. Vi har sett alt fra høyintense og røffe uttrykk, til lavmælte, poetiske onetakes – ofte i kontrastfylte sammensetninger som løfter både musikken og bildene. Det er også gledelig å registrere musikalsk sjangerbredde.



ARY: Running In A Dream

Regi: Ida Thurmann-Moe, Andreas Grødtlien

– Også i år ser vi bruk av kunstig intelligens i musikkvideoer, noe som kan åpne for nye muligheter og effektivisering – men også utfordringer. Samtidig fremstår det tydelig for oss at den menneskelige komponenten er helt uvurderlig i det å skape noe ekte og originalt.



SLOMOSA: Red Thundra

Regi: Andreas Emil Lund

– I en tid mettet på generiske uttrykk og forutsigbart innhold tilpasset algoritmestyrte plattformer, er det de særegne, litt snåle og personlige uttrykkene vi husker best.



DOIF: Red Heat Heaven

Regi: Andreas Lanesjord

Kortfilmfestivalen har naturligvis også et rikt utvalg av filmer og dokumentarer. Av spesiell musikalsk interesse i år kan vi nevne «Rønne» av Jens Glomnes Hertzberg. Den handler om Tommy som prøver å leve under sitt alter ego «Tommy G» etter å ha laget en mixtape med sin beste venn Pelle, aka «Little P».



OSCAR BLESSON & L.U:N.A.: Si ifra

Regi: Mari Ørstavik

«I Don’t Like Music Anymore» er laget av Márton Hartvig. Det er en dokumentar om «misbruk av musikk i kjøpesentre», og hvordan denne spesielle bruken «bryter med selve definisjonen av musikk».

«CODA» av Thor Sivertsen beskrives som en abstrakt eksperimentell animasjon, med «organiske former i drift og endring». Her er musikken skapt av Hans Magnus Ryan og Bent Sæther – kjernemedlemmene i Motorpsycho.



MARIA HVERVEN: Alt

Regi / Director: ID:G

Hele musikkvideo-programmet til Kortfilmfestivalen 2025 kan du studere nærmere her. Der får du også detaljer om komponister, fotografer, klippere og mange andre finke folk.

Noen av videoene som skal vises er enda ikke lagt ut offentlig. Ellers har Ballade video tidligere vist følgende videoer fra programmet:

Honningbarna: «Heute Ist Meine Tag» og «Rød BIC» (regi: Sander August Dahl), Hiccup Heart: «Raspberry Smile» (Regi: Hiccup Heart), Yesterdaze: «Disconnected (This Con Acted)» (regi: Christian Søgaard), Ora The Molecule: «Intergalactic Dance» (regi: Ulfur Eyjolfsson), brenn.: «Duster V75» (regi: Martin Bremnes), Beglomeg: «Du er en verden» (regi: Christina Haga Ommestad), Uniah: «Becoming A Ghost» (regi: Una Aurora Venås) og Dirty Oppland: «Norsk Statistikk« (regi: Marius Sørgjerd Sørgjerd).



TO SMÅ BULGARERE: Berserk

Regi: Peter Alan Clayborough, Magne Skagen, Audun Løkås



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 273 av Ballade video. Vi ønsker også alle involverte i Kortfilmfestivalen lykke til.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤