Ballade video: Urent trav

Honningbarna, Nicholas Sillitoe, Hiccup Heart, Marie Klåpbakken, KingSkurkOne & Chingo, Coucheron, Stig Brenner, Arif Murakami & May, SA_G, Gaahls WYRD og Anders Buaas.

Vi begynner like gjerne med å gratulere Honningbarna og regissør Sander August Dahl med en etter vår mening velfortjent spellemannpris for videoen til «Avanti». Den har senere fått oppfølgeren «Rød Bic». Denne uken har også en tredje video i trilogien kommet, nå med tittelen «Heute ist mein Tag».

Den starter vi naturligvis med. Men vi har mye annet på menyen også: vakker post-klassisk musikk, drømmerock, norsk visepop, hip hop, disco, metal og mer progressive toner. Vi må også takke Mari Ørstavik og Paul-Ronney Angel så masse for bidraget til arrangementet vårt på Parkteatret sist søndag – det ble veldig bra!

Kort sagt: God fornøyelse!



HONNINGBARNA: Heute ist mein Tag

Med «Heute ist mein Tag» har regissør Sander August Dahl og Honningbarna fullført en dypt original og underholdende trilogi. Det er det samme persongalleriet som går gjennom de tre kortfilmene, som matcher forrykende rockemusikk med nattsvart komikk fra dagliglivet og arbeidsmarkedet.

– Etter å ha mistet alt settes nå Tine, alias Fanny Vaager, til sin forferdelse på lik grunn med Steinar, forteller Sander August Dahl til Ballade video. I de andre ledende rollene i den nye videoen finner vi Dagny Backer Johnsen – og Steinar Hallert som Steinar.

– Steinar og Tine møtes nå i lokaler som er helt motsatt av de kalde mektige flatene i den corporate verden hun kommer fra. Hele kurset handler om å umyndiggjøre karakterene forkledd som et sinnemestringskurs.

– Med Tine og Steinar som begge nå er ved kurslederens nåde går disse musikkvideoene full circle.

Sander August Dahl er opprinnelig fra Høvik, men bor nå i Oslo. Han har studert Film og TV ved Westerdals ACT, og er i dag blant annet tilknyttet Tangrystan. På deres nettsider kan du lese mer om ham – og også se flere arbeider.

Dahl forteller ellers at de korte filmene om Tine og Steinar snart får et nytt og utvidet liv.

– Ja, det blir gøy å se alt dette satt sammen på kino etter sommeren. Da kommer det noen få nye scener også.

Det gleder vi oss ordentlig til.



NICHOLAS SILLITOE: We Are All Islands

– Post-klassisk musikk er lydsporet til vår urolige tid, sier komponisten og produsenten Nicholas Sillitoe. Nå slipper han sitt første soloalbum på fire tiår.

Singelen «We Are All Islands» lanseres fredag 2. mai på Nordic ID/Universal Music, som tredje smakebit fra det kommende albumet Let The Wall Of Sound Come Down. Videoen til den stemningfulle sangen får her premiere her hos oss.

Etter å ha debutert som klassisk guttesopran i London i 1984, har Sillitoe hatt en lang og mangfoldig karriere som artist, DJ, elektronika-produsent og prisbelønt filmkomponist.

«We Are All Islands» har også fått følge av en tilhørende kortfilm, regissert av Sillitoe selv og filmet i det karrige sørnorske vinterlandskapet sammen med filmfotograf Andy Bridgeland.

Tittelen, hentet fra en linje i Rudyard Kiplings dikt The Light That Failed, fungerer som et sterkt slagord for individualitet.

– Den gjenspeiler ideen om at vi alle er unike og adskilte – som øyer spredt utover et stort hav. Dette stykket er en musikalsk hyllest til tryggheten i frakobling, og et forsøk på å favne ensomheten vi alle forsøker å leve med, sier komponisten.

Vi hører Nicholas Sillitoe (piano, elektronikk), Even Sarucco (elektronikk) og Nemanja Markovic (cello samples). Og ser frem til å høre hele albumet.



HICCUP HEART: Raspberry Smile

Debutalbumet Gravity Racer fra det norske bandet Hiccup Heart beskrives som en nostalgisk reise gjennom alternativ drømmepop og rock, med et hint av shoegaze.

– Vi ønsket å skape musikk som balanserer det eteriske og det jordnære. Med syv spor utforsker albumet emosjonelle og musikalske territorier, med melodier og tekster vevd sammen som kapitler i en historie.

Inspirert av artister som Alvvays, Cocteau Twins, Melody’s Echo Chamber, Slowdive, Beach House og Radiohead blander Gravity Racer moderne og nostalgiske lyder, og inviterer ifølge utgiver Apollon Records lytteren til å utforske nye lydhorisonter. Albumet slippes den 13. juni.

– Dette har vi gledet oss skikkelig til – helt siden vi var i Italia og spilte inn i fantastiske Palazzo Stabile i Italia (familiedrevet hotell og studio, red.mrk.), sier Hiccup Heart.

Bandet holder til i Oslo og Trondheim, og består av Benjamin Nerheim (gitar), Runar Hardie Mørkved (gitar), Daniel Arntzen (trommer), Synne Mali Leirfall (vokal), Emanuel Broberg (bass), og Markus Tangre (synthesizer).

Musikkvideoen til «Raspberry Smile» kom nå på onsdag. Den er også plukket ut til deltagelse under Kortfilmfestivalen i Grimstad denne sommeren.



MARIE KLÅPBAKKEN: Her og nå

– Her e lyric videoen te sangen «Her og nå», frå albumet med såmmå navn som kom ut tidlig i februar. E håpe virkele at døkk like videoen, og at den kænn ver en påminnelse om kå viktig det e å levva i nuet og øyeblikket som oss har – her og nå.

Det sier Marie Klåpbakken i forbindelse med den nye videoen. Albumet Her og nå er beskrevet som et dypdykk i minner og øyeblikk. Den er også hennes første oppfølger til Framtida, debutalbumet fra 2013. Nå har hun med seg musikere Olav Mjelva, Jon Roaldsnes og Bjørn Ole Rasch.

Marie Klåpbakken er opprinnelig fra Nord-Fron. Mange kjenner henne nok som «hun med fela». Hun har vært fast musiker i 11 sesonger av programmet Hver gang vi møtes på TV2. Hun har ellers samarbeidet med kjente artister som Vinni og Gaute Ormåsen, og nærmer seg 5 millioner streams på Spotify.

Hver sang på Her og nå bærer med seg en personlig historie. I følge artisten handler det om å leve i øyeblikket – og verdsette nærværet i livet.

– Det som virkelig definerer meg, er historiene og erfaringene jeg har samlet på min reise. Albumet måtte derfor bli et flettverk av minner, savn og øyeblikk som mange kan kjenne seg igjen i.



KINGSKURKONE, CHINGO: Bjerkebanen

Det har vel ikke vært lagd så mange norske videoer om travmiljøet. Men nå er det faktisk sluppet to stykker bare i april.

Den første er med KingSkurkOne, alias Ottar Adrian Marken Eilertsen. Han slo for alvor igjennom med hitsingelen “Bængshot” med Linda Vidala. Den ble nominert til årets låt både under P3 Gull 2017 og Spellemannprisen 2017. Nå har han sluppet fire singler, der «Enig» og «Det er sant» var de to første.

Den tredje singelen har fått tittelen «Bjerkebanen». Også den er hentet fra KingSkurkOnes nye album Fornøyelser & hånelser, som ble gitt ut via Mutual Intentions sist fredag.

– Albumet er produsert av duoen Chingo, og lydbildet sender tydelige nikk til den populære sjangeren UK Garage som definitivt har fått sin gjenoppblomstring i norske klubber, heter det.

Regien på «Bjerkebanen» er ved Fredrik Perry, som dessuten har gjort klipp og animasjon. Foto og gradering er ved Martin Strøm, mens byrået OnzOnz er produsenter. De har tidligere stått bak videoer med Karpe, Sondre Justad og Lars Vaular.



COUCHERON, STIG BRENNER, ARIF MURAKAMI & MAY: Galopp

Enda mer travsport og veddeløp! Og ikke så rent lite nostalgisk disco, heller.

«Galopp» er regissert av Finn-Erik Rognan med Katie Barstad og Caroline Dammen som assistenter. Den er produsert av Ola Gråberg for Maverix Media og Toothfairy Music. Hovedfotografer har vært Adrian Leversby og Marcus Wilter.

Coucheron er både artist, låtskriver og produsent. Han heter egentlig Sebastian Kornelius Coucheron-Gautier Teigen, og debuterte med en remix i 2012. Bare tre år senere ble 21-åringen fra Asker nominert til en Grammy for sitt samarbeid med den amerikanske artisten Kehlani.

Coucheron har ellers jobbet med artister som Unge Ferrari, Matoma, Ruben, Mayer Hawthorne, Josie Dunne og Nick Jonas. Og har dessuten lagd remikser for folk som O.T. Genasis, Lemaitre og Emily Warren. Samt mer festmusikk-orienterte artister som Bausa og Golfklubb.

«Galopp» har alt vært Ukas låt på NRK P3. Underveis i videoen møter vi Alex Rosén og Lisa Tønne, samt jockeyen Linn Christine Arntzen og hesteeierne Hans-Christian Valstad og Axel Melby.



SA_G: Scooby Doo

Sist vi så SA_G var da hun delte ut Spellemannprisen for nettopp Årets musikkvideo, sammen med influenseren Fetisha Williams.

– Personlig liker jeg å ha med litt halvnakne damer i videoene, sa hun fra scenen. – Og noen tunge biler – ikke elektriske, puh-lease.

Det er vel for så vidt noe hun følger opp her. «Scooby Doo» omtales som hennes største musikkvideo så langt, og er til en låt som er hentet fra det kommende albumet Planet Platina. Det skal slippes den 23. mai på Moren Din Records.

Det er Marius Iversen som har produsert videoen for OPUS. Petronelle Grøtvedt er regissør, og har tenkt ut konseptet. Marius Iversen har i tillegg filmet og klippet. Danserne er Venom W, Jessica Bonilla og Theo Myking. Låten er produsert av @lil.lorda.

SA_G er i dag basert i Oslo. Hun vakte en del oppmerksomhet med låten «Vougesigg» i 2023, året etter at hun debuterte. I fjor var hun en av artistene som opptrådte på Bylarm. Denne måneden var hun en av de fire nominerte til Spellemann i hip hop-kategorien, som første kvinne siden Musti i 2020. Hun heter egentlig Gunhild Roel.



Gaahls WYRD: Time and Timeless Timeline

Da bytter vi miljø og musikkstil tvert. Spellemann-vinnende Gaahls WYRD har annonsert sitt kommende album, Braiding the Stories. Det slippes 6. juni 2025 via Indie Recordings. Forhåndsomtalen lover en dyp forankring i norsk mytologi og en musikalsk signatur som trosser sjangergrenser.

– Jeg ville rette fokus mot hvor jeg mener gitarist Ole Walaunet er mest komfortabel musikalsk, foteller Gaahl. – Det er flere elementer han har en dypere tilknytning til på dette albumet enn tidligere. Derfor utelot jeg de mer rendyrkede black metal-låtene, da jeg følte de ikke passet inn i denne prosessen.

– I studio ønsket vi en spesifikk energi. Den energien er fra 80- og 90-tallet. Nesten gotisk, men det handler mer om lydbildet enn stilen. Alle bør legge merke til Oles fantastiske soloer. De er små komposisjoner i seg selv.

Braiding the Stories følger opp mini-albumet The Humming Mountain (2021) og det prisvinnende debutalbumet GastiR – Ghosts Invited (2019).

– De albumene var forankret i jordiske elementer, i naturens flyt. Dette albumet er en annen dimensjon – bak sløret, om du vil. På dette albumet bruker jeg mange ulike stemmer og har tenkt mye på hvordan de forskjellige karakterene passer inn.

– Jeg arbeider alltid med det underbevisste. Og drømmer er det stedet vi er mest bevisst på vårt underbevisste, tror jeg. Braiding The Stories handler om drømmer – særlig overgangen mellom dem, følelsene som flyter fra én til en annen uten pause.

Samarbeidet med Iver Sandøy (Enslaved, Wardruna) har også vært sentralt for innspillingen. Han har co-produsert, mikset og mastret albumet ved Solslottet Studio i Bergen.



ANDERS BUAAS (feat. Mythopoeic Mind): Trollringen

Denne har ligget ute en stund, men vi tar den med nå. Gitaristen Anders Buaas fra Larvik slipper sitt nye album Trollringen den 6. juni, samme dag som Gaahls WYRD.

Anders Buaas har gitt ut egen musikk siden 2017. Tidligere har han spilt i flere norske band, jobbet som produsent, og vært turné-gitarist for internasjonale størrelser som Paul DiAnno (Iron Maiden) og Tim Ripper Owens (Judas Priest).

På Buaas’ forrige album, The Edinburgh Suite (2022), inviterte han med seg mange kjente musikere. Det førte til økt oppmerksomhet både i inn- og utland.

Han har ellers gitt ut dobbelalbumet Tarot – og ikke minst trilogien The Witches of Finnmark, som er hans mest omfattende verk så langt. Her fortalte Buaas om hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet gjennom sine instrumentale komposisjoner. Høsten 2022 fremførte Buaas, musikere og dansere hele albumtrilogien her i Norge sammen med forfatter og historiker Rune Blix Hagen. På det kommende albumet Trollringen gjør Buaas låter med tekst og vokal for første gang. Albumet gis ut på Apollon Records.

Vi hører her Anders Buaas (gitarer, bass, keyboards, perkusjon), sammen med Steinar Børve fra Mythopoeic Mind på sopransax. Joakim Biondi spiller piano, mens Henrik Madsen og Rune Erling Pedersen deltar på trommer og perkusjon.

Videoen er ved Elia Biondi og Mille Gran.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 268 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤