Ballade video: Fristeder og intergalaktisk dans

Vi deler et romskip med Vegar Vårdal, Rebekka Karijord, Ora The Molecule, Don Juan Dracula, Gunerius & Verdensveven, Rimmslimm, Simon Moholt, Chris Eriksen, De Press og Statsmenn.

Rebekka Karijord synger om fristeder på det nye albumet The Bell Tower, der hun blant annet samarbeider med det Grammy-vinnende koret Roomful of Teeth. Det er et verk med mye vakker og kunstnerisk ambisiøs musikk. Men det inneholder også uro for fremtiden, med linjer som disse: My Daughter, have the Springs gone silent? / Will you ever dare to have a child? / Or has the ocean reached your doorstep? / And the sun turned hostile?

En av ukens videoer er ellers «Intergalactic Dance» av Ora The Molecule. Den er en av de utvalgte filmene til Musikkvideo-programmet til Kortfilmfestivalen i Grimstad, som i år arrangeres fra 11. til 15. juni. Ballade video kommer tilbake til årets bidrag i en senere utgave. Ora The Molecule var også med i Kortfilm-programmet for fire år siden, da med videoen til «Creator».

VEGAR VÅRDAL: Forspill til Alumni

Rett før påske kom denne videoen til den nye singelen til Vegar Vårdal. Den er hentet fra albumet Uventa, som gis ut på plateselskapet Melovitten. Dette er hans første utgivelse med solo-improvisasjoner. Denne gangen spiller han hardingfele, og henter inspirasjon fra slåttemusikken i Telemark.

I mai fyller Vegar Vårdal 50 år, og markerer samtidig 30 år som aktiv musiker. Det gjør han med de tre prosjektene Uventa, Alumni og Istem.

På Alumni har Vårdal invitert fire tidligere studenter til å utfordre ham – og omvendt. En av utfordringene var å komponere en slått som kunne gå for å være tradisjonell. Vegar valgte å ta utgangspunkt i nettopp denne improvisasjonen og bearbeide og utvikle den til en telespringar.

– Dette er en form for improvisasjon jeg liker, jeg har noe kjent som jeg kan komme tilbake til, og så tar jeg avstikkere og prøver meg frem. Det er en måte å leke frem nye ideer, og samtidig forankre det i det tradisjonelle.

I løpet av året skal det også slippes fire videoer, som omtales som små enkeltstående kapitler i en fortelling. Denne gangen er det tidlig morgen i et skogholt, der et omreisende sirkus har slått seg ned. Vi møter igjen sirkusdirektøren fra første film, men også en ballerina, en klovn og en elefant.



REBEKKA KARIJORD: Sanctuary

Rebekka Karijord slipper et eksepsjonelt album på britiske Bella Union 25. april – et plateselskap som opprinnelig ble startet av Simon Raymonde og Robin Guthrie fra Cocteau Twins. Albumet har fått tittelen The Bell Tower, og gjestes av Roomful of Teeth, et ensemble kjent for sine utforskende vokalteknikker. Albumet er innspilt i Grieghallen i Bergen.

The Bell Tower ble skrevet og spilt inn ved kun å bruke menneskelige stemmer. Rebekka Karijord har her samplet 25 sangere som et virtuelt instrument, og komponert hele albumet ut fra deres vokalspekter. Platen kretser rundt eksistensielle temaer som kjærlighet, sorg og naturen, og gjør blant annet bruk av tekstutdrag fra poeten Rainer Maria Rilke.

– «Sanctuary» er en av sangene som skrev seg selv, sier Karijord. – Det er en sang for døtrene mine, som er syv og ti år. De vokste opp med naturen som deres fristed, som en trygg plass å være. De vet begge hva klimaendringer er, men hvordan skal du som voksen fortelle barn hvor drastisk dette er?

– Det er så overveldende å forstå. Og det er umulig som forelder å se barnet ditt i øynene og si: – Dette kommer ikke til å være slik for alltid, vet du?

Karijord har ellers satt sterke spor etter seg som filmkomponist, og står bak musikken til et trettitalls filmer. I nyere tid inkluderer det I Am Greta (2021), Explorer (2022) og Fedrelandet (2023).

Videoen til «Sanctuary» er laget av svenske Ted Malmros, som selv også er musiker.



ORA THE MOLECULE: Becoming A Human/Intergalactic Dance

Nora Schjelderup, alias Ora The Molecule, er en norsk-guatemalsk musiker, låtskriver og produsent. Hun ga ut sin første musikk under Ora The Molecule-navnet alt i 2014, da hun bodde i Los Angeles.

Schjelderup er signert til det velrenommerte britiske platemerket Mute, som omtaler musikken hennes som en kombinasjon av art-pop, Italo-disco og elektroniske elementer – som til sammen skaper «et utenomjordisk lydbilde».

Hennes første album for Mute Records het Human Safari, og ble sluppet i 2021. I mars i år kom oppfølgeren Dance Therapy, som «Intergalactic Dance» er hentet fra.

– «Intergalactic Dance» ble skrevet ut fra en følelse av nødvendighet. Ditt kall er å være deg selv fullt ut, så lenge du befinner deg på denne planeten. Sangen er en vekker og et krav om kjærlighet, på en robotaktig måte.

– Sangen er også inspirert av boken Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. Den handler om en liten intergalaktisk gutt som reiser fra planet til planet og oppdager viktige sannheter om frihet og forbindelser, kjærligheten og livet.

Som Ora The Molecule ser vi Nora Schjelderup selv. I andre roller møter vi Christian René Wold og Katharina Rudjord, mens Tiril Marie H. Olsen og Tora Dietrichson spiller de utenomjordiske vesenene Tirahl og Torizen.

Videoen er regissert av Úlfur Kjalar Eyjólfsson, som også har klippet. Han er i tillegg produsent sammen med Jakob Larsen Fort, og har utviklet historien sammen med Oda Krüger.

Fotograf er Morten Malerstuen. Casper Rodvelt har hatt hovedansvar for spesialeffektene.



DON JUAN DRACULA: Be The Same

Etter 15 års stillhet gjorde Don Juan Dracula et etterlengtet comeback i februar med singelen «Burn». Nå følger de opp med «Be The Same» – en sang de omtaler som «en synthpop-låt om selvdestruksjon, endring og behovet for å starte på nytt».

«Be The Same» er produsert, mikset og spilt inn av bandet selv, og markerer neste kapittel i en serie med nye utgivelser utover året. Videoen er produsert ved hjelp av KI, og er som forgjengeren satt sammen av Henrik Lysell.

– Dette er en av de låtene som bare falt på plass – både melodien og budskapet satt med en gang. Den handler om alle de valgene vi tar hver dag, store som små, og hvor skummelt fort ting kan snu. Én feil vei, ett dårlig valg, og plutselig er du et helt annet sted i livet enn du hadde sett for deg.

– Det er en slags desperat lengsel i låta – et ønske om å kunne spole tiden tilbake, gjøre om, rette opp. Men også en erkjennelse av at vi ikke kan. Det er bittersøtt, pakket inn i et dansbart refreng. Kanskje fordi det er lettere å danse enn å gråte.

Den 23. mai står Don Juan Dracula ellers på scenen på Goldie, der de skal gjøre sin første Oslo-konsert på 17 år. Bandet består i dag av Henrik Lysell (vokal, gitar), Henning Krane (synth), Ola Eriksen (bass) og Fredrik Fagerli Dahle (trommer).



GUNERIUS & VERDENSVEVEN: Ferie i Kambodsja

– Dette er vel strengt tatt mer et slags ambient sandmaleri enn en musikkvideo, sier Thomas Bergsten.

– Jeg kan strekke meg til å si at det er en historie her, der jeg går rundt i hagen min og tenker på hverdagslivet og kvier meg til å lage musikkvideo. Kanskje dét er en slags abstrakt historiefortelling?

Mikrotonale Gunerius & Verdensveven er tilbake med en dobbel A-side av en single. Den omtaler hovedmann Thomas Bergsten selv som «ekte psykedelisk instrumentalmusikk på grensen til taffel-psych».

– «Ferie i Kambodsja» er en dansbar instrumental som snirklete beveger seg mellom mikrotonale skalaer, billige Yamaha-grooves og en punchy miks av Ryan McPhun fra The Ruby Suns.

McPhun har mikset begge låtene på singelen, der Bergsten selv er låtskriver og produsent. Bergsten står også for gitarer, synther og programmering, med Magnus Tveten på bass og Alexander Lindbäck på trommer og perkusjon.

Fremover skal Gunerius & Verdensveven spille på Union Scene i regi av Drammen Jazzforum. Det skjer 27. april. De gjorde nylig også en konsert på Studentersamfundet i Trondheim.

B-siden på singelen er en nyinnspilling av Gunerius & Verdensvevens aller første single, da bandet fremdeles var et soloprosjekt.



RIMMSLIM: Vi såg det samme

Her har vi enda mer rap fra Vestland fylke, som vi også fokuserte på i forrige utgave.

– Denne låten demonstrerer Rimmslims ferdigheter som rapper og musikkprodusent. Her utforsker han nye grenser innen kreativitet og personlig uttrykk, alt formidlet gjennom hans særegne nynorske dialekt, skriver utgiver Nordic Records til oss.

Rimmslim, alias Eirik Rimmereid, vokste opp i Nordfjordeid, som ligger rundt fire mil unna Volda. Han er nå bosatt i Oslo, og har alltid drømt om å skape musikk. «Vi såg det samme» er ellers første gang han produserer en låt uten autotune.

Som han selv skriver på hjemmesiden sin: – Eg sit på mitt 9 kvadratmeter store soverom, i ein ergonomisk stol eg kjøpte på halv pris, og lagar musikk. Ofte sonar eg heilt ut, og viss eg er smart, har eg lagt mobiltelefonen i stova.

– Eg elskar å sette saman lydar, og rare, kule eller enkle vanlige ord som blir til setningar eg sjølv ikkje forsto augeblikkelig, men som plutselig gir meining. Og framføre det på ein måte bare eg får til.

Musikkvideoen kombinerer «det naturskjønne i Balestrand med Oslos mer urbane puls». Den er regissert av Sivert Kristiansen.



SIMON MOHOLT: Ingen vitner (En Hans-historie)

– Jeg er glad i å bruke karakterer til å fortelle historier gjennom, og gjerne bruke de samme karakterene over flere låter for å bygge på universet disse karakterene befinner seg i, forteller Simon Moholt.

– En av karakterene jeg bruker mye i tekstene mine er Hans. Hans er mørket på alle mulige måter, men har også grunner til å ta valgene han tar. Det er ikke bare ondskap for ondskaps skyld, det er ikke bare gangster for å være gangster. Det er med en baktanke og en større grunn Hans tar de valgene han tar.

Hans har offisielt vært med siden albumet Og så snakket vi ikke mer fra 2017, da han fikk sin egen tittelsang. Men også før dette har karakteren vist seg frem i flere musikkvideoer – ikke minst den egenproduserte kortfilmen ‘’Bandanza’’ fra 2016.

– Siden den gang har Hans vært med i flere låter som en sidekarakter og i linjer som hinter til hans eksistens i universet vi befinner oss i, sier Moholt.

– «En Dealer’s Dagbok» fra albumet Limbo fra 2021 kunne vært kalt oppfølgeren til «Hans» fra 2017, men jeg ser på den mer som en sidehistorie. Den direkte oppfølgeren kom i 2023 på albumet Simba med låten «Ingen Vitner (En Hans Historie)», som vi nå har laget musikkvideo til.

Som på «Hans» fra 2017 er det skuespilleren Morten Rudå som portretterer Hans i denne musikkvideoen. Hans har aldri vist ansiktet, og har alltid båret en svart finlandshette.

– Men det skal nevnes at Hans har hatt flere kjente og ukjente skuespillere under finlandshetta opp gjennom sine opptredener i andre musikkvideoer og filmer. Jeg selv har aldri vært Hans.

Simon Moholt leder også et band kalt Pilgrim, som har egne låter innen Hans-universet. De er på vei til å platedebutere, og spiller fredag kveld på utestedet Cue i Oslo. Dette er en gratiskonsert sammen med bandet Express, som tidligere har gått under navnet The Seventh Veil.

Videoen er filmet av Tomas Liberg, og er klippet og gradert av Jonas Tvedt.



CHRIS ERICHSEN: Vekk meg forsiktig

23. mai kommer Chris Erichsen med soloalbumet Kjærtegn & Manifester.

Det slippes både som strømming, vinyl og CD, og er et samarbeid mellom Apollon Records og Samleren Plater. Sistnevnte omtales som en dedikert og tradisjonsrik platebutikk i Bergen, som også gir ut plater med lokale musikere. Dette er første gang Apollon og Samleren samarbeider om en utgivelse.

Det var under pandemien Chris Erichsen fant seg selv midt i et ikke-planlagt soloprosjekt. Isolert i det lille studioet sitt på kulturhuset Hausmania i Oslo begynte han å bygge opp låter, instrument for instrument, spor for spor. Og gradvis tok noe form, som bærer Erichsens velkjente signatur, med pekere både bakover i historien og inn i vår samtid.

Kjærtegn & Manifester vil inneholde både nye låter og nye versjoner av gamle låter: Den omtales som «et poetisk, mørkt og energisk bilde av tida vi lever i, i spennet mellom skjørt klokkespill og apokalyptiske gitarkaskader».

Chris Erichsen har de siste årene reist rundt og spilt med scenekunstkompaniet Karawane. Med det nye soloprosjektet står han alene på scenen med sin røde Fender Telecaster, kompet av et helt «band» på backtracks. Dette formatet fikk sin debut på Kafé Hærverk i Oslo i november 2023.

Chris Erichsen står her for tekst, musikk, vokal, gitar og arrangement, mens Truls Hannemyr har hjupet til med trommer, bass, tangenter, innspilling og miks.

– Nylig hadde jeg gleden av å spille på Sprø musikk-festivalen i Arendal, forteller Erichsen.

– Første slippkonsert for albumet finner sted på Statsraaden i Bergen 23. mai. Andre slippkonsert er på Kafé Hærverk i Oslo 13. juni. Jeg skal også opptre på Wonderful World-festivalen i Stavanger 29. mai, inkludert en panelsamtale om «Protestsangens historie og framtid». Senere blir det også konserter i Porsgrunn og Tromsø.



DE PRESS: Wesele

Chris Erichsen var naturligvis en av de fem medlemmene i The Aller Værste! Dette bandet har gått inn i historien som en av de viktigste gruppene fra pønk- og nyveivtiden. Der finner vi selvsagt også De Press, som opprinnelig besto av Andrej Nebb, Jørn Christensen og Ola Snortheim.

Sammen med Kjøtt turnerte TAV! og De Press i Polen, landet som Andrej Nebb i sin tid rømte fra. Da hadde han sikret seg norsk statsborgerskap. Siden 1990-tallet har De Press gitt ut en lang rekke plater i Polen, samtidig som det også har eksistert norske utgaver av bandet.

De Press er nå tilbake med albumet Harnaś juz nie zyje, som har fått mange fine anmeldelser. Dette albumet inneholder tekster både på polsk og norsk, inkludert Ingrid Hagerups klassiske krigsdikt «Øst Vågøy. Mars 1941». En annen låt har fått tittelen «Narvik». Der skriver Nebb om de allierte som kjempet mot nazi-Tyskland i Norge.

– Denne gangen er jeg motivert av mer tyngre musikk. Det kan hende at jeg er inspirert av min ungdomstid som musiker, da jeg rømte fra Polen til vesten. Jeg hadde fortsatt fem fingre på hver hånd, og min drøm var å få kjøpt plater av Led Zeppelin eller Black Sabbath.

Også Harnaś juz nie zyje er utgitt på Apollon Records i Bergen.



STATSMENN: Krona på verket

Statsmenn omtaler seg selv som ny norsk rock med røtter i Rogaland. Her er de med «Krona på verket», spilt inn i Sørgården studio med Per Borten fra Spidergawd. Han har også produsert låten.

– Vi spilte inn tre nye låter med Per. To av dem er allerede ute, og den siste slippes nå på fredag. Videoen til «Krona på verket» er ellers en enkel studiovideo vi filmet selv under innspillingen.

Statsmenn forteller at en syv tommers vinyl-single med de nye låtene også er rett rundt hjørnet.

– Samtidig er vi godt i gang med å skrive nytt materiale som skal spilles inn i løpet av året. I 2025 vil hovedfokuset vårt være på innspilling, med noen få utvalgte konserter underveis. Neste år satser vi for fullt på å ta med låtene våre ut på scenen igjen.

Statsmenn består av Tom Roger Thu (vokal, gitar), Anders Reve (gitar), Patrick Ivan Rørheim (bass) og Kristian Jensen (trommer). Bandet har gitt ut to album tidligere, som begge har blitt godt mottatt. I 2021 kom albumet Sett oss fri, som fikk oppfølgeren For et liv i september 2023.

Statsmenn har ellers spilt hundrevis av konserter rundt i Norge, fra intime klubber til store festivaler.



