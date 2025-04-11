Ballade video: Et hundeliv  

Vi går påsketur med Ingrid Lingaas Fossum, Kristine Hovda, Hanne Leland, Smerz, Embla Maria, Aurora, Julie Bergan, Tor Kvammen, Louilexus, Egil Olsen, MÍO og Terravia.

Da står påsken snart for døren. Det betyr at det ikke blir noe Ballade video neste fredag. Men vi har en riktig fyldig utgave denne gangen, med hele tolv aktuelle bidrag – og fire premierer. De spenner fra folkemusikk med dype røtter via norskspråklig rap til kunstnerisk indie-pop.

Simultaneously, you may want to check out our ever-growing archive of Norwegian music videos.

Kort sagt: God påske – og god fornøyelse!

INGRID LINGAAS FOSSUM: Tolvtalsvisa

Premiere! Og hei – dette er vakkert!

Ingrid Lingaas Fossum ga i fjor ut en plate med eldre langeleikmusikk, i forbindelse med 500-årsjubileet for den eldst daterte langeleiken i Norge. Albumet fikk tittelen Eit halvt tusenår, og ble sluppet på plateselskapet ta:lik. Her var Vegar Vårdal produsent, med Tor Magne Hallibakken som tekniker.

– Jeg synes det er helt fantastisk å spille på disse gamle langeleikene. De har hver sin unike klang, karakter og ikke minst tonalitet, fortalte Lingaas Fossum i et stort intervju med Thomas Kolbein Bjørk Olsen for Ballade.

– Å spille på dem føles som en bro til en annen tid, spesielt når man også finner ut mer om historien om dem som har spilt på de ulike instrumentene, og om mulig, hvilket repertoar de selv spilte på dem.

– Jeg har nå fått laget en video til en av låtene på plata, som også viser noe av prosessen med å spille inn med de gamle leikene, sier hun i dag.

– Noen hundre år tilbake var langeleiken utbredt i hele Norge, og visse områder har hatt en ubrutt tradisjon frem til i dag. Sterkest er nok tradisjonen i Valdres, men vi har også aktive miljø blant annet på Gjøvik, i Hallingdal og ikke minst i Oslo.

Du kan lese hele saken hos Ballade på denne lenken. Der blir du også mer kjent med instrumentmakeren Oddrun Hegge, som fungerte som en konsulent under innspillingen av Eit halvt tusenår.

Den fine videoen er laget av Jørn Nyseth Ranum.



KRISTINE HOVDA: D skakje vera lett (men kor vanskelig kan det ver)

Premiere igjen! Og i dag har Kristine Hovda sluppet sitt fjerde album, Strektegninger. Dette blir oppfølgeren til Y Believe (2019), X (2023) og den norskspråklige Mildt sagt (2024).

– «D skakje vera lett (men kor vanskelig kan det ver)» er albumets mest insisterende låt, så den trengte en musikkvideo som sto i stil, sier Kristine Hovda.

– Det er noe ydmykende med å insistere seg inn på et menneske gjennom et helt album, men den eneste måten å stå i ydmykelse på, er å eie den. Derfor måtte det bli en knallrosa kjole, hemningsløs flørting med prøvedukken og lekeinstrumenter.

– Men under leken ligger det bankende hjertet og dunker. Ja, det er ironi, men det er ikke ironisk ment. Det er også en låt som spør : Tåler du hele meg? Tåler du også dette?

– Og om svaret på det er nei, har en tatt eierskap til avvisningen. For en vil jo ikke ha den andre for enhver pris. En vil jo ha noen som vil ha den en er. Også når en er altfor mye.

– Videoen er ellers spilt inn på bruktbutikken Zapp i Stavanger. Den er filmet og klippet av min nevø Aaron Hovda – en flink fyr!



HANNE LELAND: Everywhere I Go

Og enda en premiere! Den Oslo-baserte popartisten og låtskriveren Hanne Leland gir oss her videoen til sin nye single: »Everywhere I Go». Hun har alt over 16 millioner avspillinger på Spotify. Hun har også turnert i Storbritannia og Norge som oppvarmingsartist for blant annet Gavin James, All Saints og Greyson Chance.

Sangen er produsert av den norske artisten og produsenten Matilda Gressberg, kjent for egne utgivelser og samarbeid med artister som Dagny og Melissa Horn.

«Everywhere I Go» beskrives som en hyllest til dem vi har mistet. Det handler om nostalgi, savn og hvordan vi bærer våre kjære med oss, selv etter at de er borte. Hanne Leland beskriver låten som en av de mest personlige hun har skrevet.

– Å skrive denne sangen var utrolig forløsende, og noe jeg virkelig trengte å uttrykke. Det var en av de sangene som kom helt naturlig – refrenget, både melodi og tekst, tok form i hodet ikke lenge etter at jeg hadde fått beskjed om at noen om stod meg nær hadde gått bort.

– Det føltes veldig meningsfullt å sette ord på det.



EMBLA MARIA: School Bells

– Jeg ga nettopp ut låta «School Bells» med medfølgende musikkvideo, forteller Embla Maria til oss.

– Låten er en del av albumet False Awakenings, som skal ut 23. mai.

– Jeg har tidligere laget musikkvideoer og har tre nominasjoner til Kortfilmfestivalen. Denne videoen er i en mer DIY-stil enn vanlig. Sangen handler om den egentlige meningen bak historien om Rødhette og ulven.

– Skoleklokkene ringer i øret ditt som et lekent mareritt, der narrativet forteller en historie om overfall og dissosiasjon med et CocoRosie/The Knife-inspirert lydlandskap.

Sangen omtales som både urovekkende og sukkersøt, der det barnlige lydbildet står i kontrast til de mørke temaene. Samtidig som videoen etterlater inntrykket av at et ungt menneske har laget et ubehagelig skyggeteater.

Det fulle navnet til artisten er Embla Maria O’Cadiz Gustad. Hun er fra Oslo, og jobber som musikkprodusent, musiker, sanger, videograf og regissør. Hun har selv klippet videoen, som ellers har bidrag fra Cecilia Katarina Bruce og Elita Nagell. Låten er mikset og mastret av Lotic.



SMERZ: You Got Time And I Got Money

Smerz presenterte vi første gang alt i 2021, i forbindelse med den svært flotte videoen til «Believer», som var tittelkuttet fra debutalbumet deres. I den forbindelse lagde Siri Narverud Moen også et større intervju, som godt tåler et gjensyn.

Smerz består fremdeles av Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg. De er nå klare med sitt andre album, Big City Life, som skal komme 23. mai. Det er skrevet, fremført, innspilt og mikset av duoen selv.

– Noen av sangene er råd til oss selv, Noen er døråpninger til drømmer. Noen av dem er hemmelige ønsker. Noen er skrevet for noen som ikke er her. Og noen er spådommer.

«You Got Time And I Got Money» er den andre sangen og videoen slipper i forkant av det nye albumet. Smerz debuterte alt i 2017 med den syv spors EP-en «Okey». De har også stått bak det eksperimentelle korverket «Tidligere på dagen».

Den nye videoen er filmet og klippet av Benjamin Barron, Bror August Vestbø, Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg. Noe av materialet stammer også fra Caroline Waxse.

– Jeg skrev teksten til «You Got Time And I Got Money» da jeg fikk min første ordentlige voksenjobb og var forelsket samtidig, sier Catharina.

Onsdag denne uken ga duoen også ut en tredje single og video, kalt «Roll The Dice». Den kommer vi sikkert tilbake til.



AURORA: The Flood

– Who have I been? Who have I been fighting all this time?

Aurora Aksnes er tilbake med sin første musikk siden albumet What Happened To The Heart? i 2024. Den nye sangen har fått tittelen «The Flood», og kommer her med en visualiser-video.

– Dette er en sang om den usynlige fienden, sier 28-åringen til sine mange internasjonale følgere.

– Det er låt om det som skaper sinne. Om det som fører til bekymring og tristhet. Det som får deg til å krype inn i deg selv – i stedet for å møte verden fullt ut. Nå er «The Flood» din.

Aurora har også ellers fått mye oppmerksomhet, da hennes låt «Through The Eyes Of A Child» ble brukt i den siste episoden av den nye omtalte Netflix-serien Adolescence. Denne låten er opprinnelig å finne på hennes debutalbum All My Demons Greeting Me fra 2016.

Hun har selv skrevet og co-produsert «The Flood» med Chris Greatti. I april og mai legger Aurora ut på en mindre Europaturné. I juni blir det opptredener på både Bergensfest og Piknik i Parken i Oslo.



JULIE BERGAN: Kiss Me Better

Også Julie Bergan har et visst internasjonalt publikum i ryggen. Nå har hun lagd en slags tvillingplate til den danse-orienterte Euronites, der hun gjør akustiske versjoner av «Dive», «Kiss Me Better» og «Eternity Tonight». Disse versjonene er blitt sluppet i mars og april.

– Jeg elsker det energiske og elektroniske soundet som Euronites har, men det er bare en del av meg. Så det er ekstra gøy å vise at både vokalen og låtene tåler å bli strippet helt ned.

– Alle sterke og fullverdige låter har en kjerne som man jobber frem, og så velger man hvordan man vil forsterke budskapet. For noen låter er en tydelig elektronisk produksjon eneste veien å gå. Mens andre låter kan fint produseres opp eller ned, de fungerer uansett. Og jeg synes disse låtene gjør seg godt i morgenkaffe-versjonen.

– Som låtskriver inspireres jeg av både energi og historiefortelling. Det er en mening bak det jeg skaper. Og det er ingen tvil om at budskapene i låtene kommer tydeligere fram i disse akustiske versjonene.

Selv slo Bergan for alvor gjennom med låten «Arigato», som blant annet ble nominert som Årets låt under Spellemannprisen for 2016.



TOR KVAMMEN: I Won’t Hide

– Vi har alle noe vi gjemmer bort, noe vi ikke snakker om eller uttrykker for omverden. Det kan være noe smertefullt vi bærer på, noe vi strever med eller lengter etter.

Dette tar Tor Kvammen opp i sin nye låt «I won´t hide», som er siste single fra hans kommende debutalbum. Det er en følelsesladd pianoballade.

– Hvorfor holder vi så mye av oss selv tilbake? Er det skammen eller vår konstante frykt for hva andre måtte mene om oss, spør Tor. – Å gjemme bort de sanne sidene av hvem vi er holder oss ikke bare skjult for omverdenen, men til syvende og sist også fra oss selv.

– Om vi våger å vise frem hele oss, vårt virkelige jeg, i stedet for glansbildene eller rollene vi presenterer oss ved i det daglige, starter en frigjørende prosess hvor frykten slipper taket og vi blir mer tilknyttet og fri, forteller Tor.

Tor Kvammen står for både flygel, perkusjon, vokal og trommer på innspillingen. «I won´t hide» ble spilt inn hjemme i artistens egen stue, og er produsert av ham selv i samarbeid med Nicolai Herwell.

I den fine videoen til Sander Mortensen og Styrk Jonsgar Eikemo spiller han sammen med sønnene sine, Filip og Theodor Kvammen. Det er Kristina Ødegård på bass.



LOUILEXUS: Må ver fri

Premiere! Og det med melodisk rap på sunnmørsdialekt.

– Vi har en flunkende fersk musikkvideo til låta «Må ver fri», som vi slapp digitalt 7. mars. Musikkvideon er laget av Fredrik Hovdevik. Kunne dere tenke dere å ha premiere på videoen på Ballade før påske?

Svaret på det er jo åpenbart ja. Louilexus er et rap-prosjekt med utgangspunkt i Volda, som har gitt ut musikk på forskjellige formater siden 2017. De spilte på by:Larm i 2023, der de fremførte hele albumet Full Lengde Deluxe.

Vi har skrevet om Emil Lewe før, i forbindelse med at Møre folkehøgskule i 2024 startet egen rap-linje med ham og Runar Gudnason fra Side Brok og Sirkel Sag som lærekrefter.

– Det er heilt opplagt at vi må ha ei raplinje her. Rimkunsten til Ivar Aasen lever vidare i dagens diktarar, rapparane i Side Brok, Sirkel Sag og Louilexus, uttalte rektor ved Møre folkehøgskule, Rune Hovde.

Louilexus har også kalt seg Loui & Lexus, og består av voldingene Emil Lewe (Loui) og Aleksander Myrene (Lexus).

– Jeg vet ikke om like mange hadde hørt på oss om vi hadde vært fra Bergen eller Oslo, fortalte Lewe for en tid tilbake til Nærnett. Duoen har også samarbeidet og delt lokale i Oslo med Åsmund Halleraker, som går under artistnavnet Åse.



EGIL OLSEN: Miss You Both

Sist vi hadde gleden av et nærmøte med Egil Olsen, var da han spilte en flott minikonsert på Pakteatret i Oslo. Det skjedde i februar, i anledning av at Ballade inviterte til visning av ferske videoer. Her tok han med seg Amanda O. Storaunet på scenen.

Nå er låtskriveren fra Ørsta klar med en ny låt og video, som handler om det å savne et kjæledyr og en god kamerat.

– Å miste ein hund, ein bestevenn, er ikkje lett. Hellboy og Fender pryda platecover, videoar og foto. Dei var med på turné, i studio og i songane mine. Eg har vore utan hund nokre år no, og saknet er stort.

– Eg måtte so klart skrive ein song om det: No hair on my clothes, no poop on my shoe soles. Dei er foreviga i teikneseriestriper, kunst og på buttons og klistremerker. Og no i musikkvideoen til «Miss You Both», eit tilbakeblikk på to fabel-aktige hundliv.

– Hellboy og Fender lev vidare i mitt vesle univers og svevar ved mi side for alltid: Beside me they float, my two little ghosts.

Egil Olsens nye album heter Direct Sunlight And Heat. Det er tilgjengelig som fysisk format på CD, vinyl og kassett via artistens nettside.



MÍO: Kanke se for meg

«Kanke se for meg» er den nye singelen til Mío. Den skal være inspirert av svensk folkemusikk og jazz, nærmere bestemt Jan Johanssons legendariske album Jazz på svenska, med et spesielt nikk til «Visa Från Utanmyra» i outroen.

Til utgivelsen følger en svart-hvitt musikkvideo med vokalist Dio, alias Dionisia Fjelldalen, som vandrer gjennom Oslo en kald fredagskveld.

«Kanke se for meg» beskrives som en sang som fanger frykten for fare som følger med å være seg selv når man tilhører en undertrykt gruppe – rett og slett for å være den man er. Den viser også den mer melankolske siden av deres kommende album.

– Denne sangen er en hyllest til alle som våger å være seg selv og til de som kjemper en kamp hver dag – ofte usynlig for mange, sier vokalisten. – Den er en hyllest til de som har kjempet for våre rettigheter og til alle som fortsetter kampen.

– Det er stadig en lang vei å gå, og frykten henger igjen. Men vi må fortsatt gå ut sent på kvelden, og våge å være oss selv. Og jobbe for et samfunn der alle kan fortsette å føle seg trygge, uansett hvem de er eller hvordan de ser ut.

Sporet er hentet fra albumet Hva nå?, som slippes 9. mai 2025 via By Norse Music.



TERRAVIA: Arcane Horizons

Terravia er et progressivt rock/metal-band fra Trondheim. De ble til i 2021, da fire musikere jammet frem låten «Crystalized». De siste tre årene har bandet byttet ut medlemmer og skrevet nytt materiale. De planlegger å utgi sitt debut-album i løpet av 2025.

– Terravias musikk kjennetegnes gjerne av lange låter, skiftende taktarter, komplekse arrangementer, catchy melodier, musikalsk lekenhet og stor sjangerbredde, forteller bandet selv.

De henter inspirasjon fra både moderne prog som Dream Theater, Opeth og Haken, og mer klassiske band som Genesis, Pink Floyd og Yes.

Terravia består av Anders Danielsen (elektriske og akustiske gitarer, kor), Petter Falk (vokal, akustiske gitarer og ekstra keyboards), Øystein Helland (elektriske gitarer, kor), Anders Kristiansen (trommer, perkusjon, marimba, kor), Kevin Meli (bass, kor) og Øystein Myre (keyboards, sang).

Den over ti minutter lange videoen til «Arcane Horizons» er produsert av Anders Danielsen, Petter Falk, Øystein Helland og Anders Kristiansen. Det er også Falk som har fargegradert og klippet sammen videoen, i tillegg til at han skrevet teksten.

– Denne videoen er tatt opp med forskjellige kameraer med varierende kvalitet, noe som vil resultere i små hopp i kvalitet fra opptak til opptak, sier bandet, som også har fått den australske keyboardisten Rohan Sharma med seg på laget.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

