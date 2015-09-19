InnleggBransjen

"Falt mellom to stoler"

Publisert
19.09.2015
Skrevet av
- Red.

Stormen kulturhus-direktør Rolf-Cato Raade svarer de tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group som får kommunal lønn, men ikke har tilgang til egen arbeidsplass.

Fredag publiserte Ballade innlegget Bodø Rythm Group ønsker avklaring på egen situasjon. De tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group (BRG) som får kommunal lønn, men har ikke tilgang til egen arbeidsplass.
Her svarer direktør Rolf-Cato Raade i Stormen kulturhus:
BRG er ansatt i Bodø Kulturhus KF. Styret har hele veien ønsket å drive BRG videre – under forutsetning at bystyret bevilger midler til drift og produksjon.
BRG har vært underfinansiert fra Bodø kommune, med kun tre stillinger. Behovet for å ha en fungerende rytmisk orkester er fire.
Det har heller ikke blitt bevilget penger til produksjoner.
Styret besluttet å prøve å aktivisere BRG med produksjoner, men dette belastet KFets øvrig virksomhet.
På basis av manglende bevilgninger fra bystyret ønsket styret så å avvikle ordningen. Kommunens HR-avdeling ble benyttet i prosessen.

Dirketør Rolf-Cato Raade Stormen konserthus

Da saken kom opp for bystyret ble den stoppet, med ønske om å søke en alternativ løsning med Nordnorsk Jazzsenter. Saken ble dermed tatt ut av KFets hender.
Dessverre har saken, slik vi ser det, «falt mellom to stoler» og ikke blitt fulgt opp på en god nok måte.
Vi er imidlertid svært innstilt på å løse saken til det beste for alle parter. Vi er innkalt til møte med Bodø kommune for å finne denne løsningen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Bodø Rythm Group Foto: Brynjar Erdahl

Bodø Rythm Group ønsker avklaring på egen situasjon

De tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group får kommunal lønn, men har ikke tilgang til egen arbeidsplass. Musikerne skriver her...

Øystein Blix

Etterlyser stillinger til musikere

INNLEGG: Det utdannes i dag svært mange musikere innen det rytmiske feltet. Det forplikter, skriver Øystein Blix.

Vokal Nord Foto: Yngve Olsen Saebbe

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på...

Flere saker

Voice, Strings and Timpani

Stemme, strengar og pauke driv gjennom store rom

PLATEMELDING: Voice, Strings and Timpani er orkesteret inn i hovudet til nokre av landets fremste lydkunstnarar. No har dei festa...

Koret Mjøsikale på øving i Kulturhuset Banken på Lillehammer.

Vi vil synge og spille og danse også i 2021

INNLEGG: Hvorfor er liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, farlige scener, manglende lagerplass, vanskelig tilgjengelighet og mye støy fortsatt helt...

Stillbilde fra Witch Club Satan – Black Metal is Krig

Ballade video: Savn og krig

Med Marie Sahba, Hanna Børseth Rønningen, Sylvaine, El Cuero, AVKRVST, In Vain, VLTIMAS og Witch Club Satan.