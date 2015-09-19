Fredag publiserte Ballade innlegget Bodø Rythm Group ønsker avklaring på egen situasjon. De tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group (BRG) som får kommunal lønn, men har ikke tilgang til egen arbeidsplass.

Her svarer direktør Rolf-Cato Raade i Stormen kulturhus:

BRG er ansatt i Bodø Kulturhus KF. Styret har hele veien ønsket å drive BRG videre – under forutsetning at bystyret bevilger midler til drift og produksjon.

BRG har vært underfinansiert fra Bodø kommune, med kun tre stillinger. Behovet for å ha en fungerende rytmisk orkester er fire.

Det har heller ikke blitt bevilget penger til produksjoner.

Styret besluttet å prøve å aktivisere BRG med produksjoner, men dette belastet KFets øvrig virksomhet.

På basis av manglende bevilgninger fra bystyret ønsket styret så å avvikle ordningen. Kommunens HR-avdeling ble benyttet i prosessen.

Da saken kom opp for bystyret ble den stoppet, med ønske om å søke en alternativ løsning med Nordnorsk Jazzsenter. Saken ble dermed tatt ut av KFets hender.

Dessverre har saken, slik vi ser det, «falt mellom to stoler» og ikke blitt fulgt opp på en god nok måte.

Vi er imidlertid svært innstilt på å løse saken til det beste for alle parter. Vi er innkalt til møte med Bodø kommune for å finne denne løsningen.