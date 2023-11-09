Bjarte Eike i "The Alehouse Sessions" på The George Tavern i Southwark, der deler av opptakene til BBC-programmet er gjort. Søndag 12. november vises musikkfilmen i NRK2s "Hovedscenen".(Foto: Elisabeth Nord / Musikk i Innlandet)
BBC-produsert musikkfilm med Bjarte Eike og Barokksolistene vises på NRK
The Sunday Times kalte filmen «The Alehouse Sessions» for «one of music’s most exhilarating, anarchic projects». 12. november vises den klassiske musikkfilmen på NRK2.
Musikkfilmen The Alehouse Sessions ble vist i beste sendetid på BBC i april 2023. Aldri tidligere har BBC hatt høyere seertall for en klassisk musikkfilm, opplyser Barokksolistene i en epost til Ballade.
Ballade publiserte en artikkel om det norske musikkprosjektet som ble en BBC-produksjon i våres, og det gleder oss å høre at mottakelsen blant det britiske TV-publikummet var så god. Og ikke minst at filmen nå også skal vises på norsk fjernsyn: Søndag 12. november kl. 19.50 vises The Alehouse Sessions på NRK 2, i programmet «Hovedscenen».
Barokkfiolinist Bjarte Eike er kunstnerisk leder for ensemblet Barokksolistene, som han startet opp i 2005. The Alehouse Sessions er et prosjekt han har utviklet, lekt seg med og presentert i utrolig mange versjoner siden han først fikk ideen i 2007, forteller han. Sammen med Barokksolistene har han framført produksjonen i konsertformat på en lang rekke festivaler og konsertscener i inn- og utland gjennom årene.
– Det tar utgangspunkt i historiske begivenheter i engelsk historie, fortsetter Eike, – tilbake til en tid da teatre og musikksteder ble stengt. Musikere og kunstnere måtte finne alternative måter – og steder – å uttrykke seg på. De tok inn på vertshusene og pubene for å få spilt, sunget og danset.
– Alle har jo et forhold til puben, og det den representerer – klasse, kjønn, rase, formue og så videre spiller ingen rolle i dette rommet. Her handler det om å møtes, drikke, sladre og ha det gøy. Det at nettopp dette prosjektet har fått så mye respons blant publikum og presse i England med flere opptredener i Shakespeare’s Globe teater, sesongåpning på Southbank Center og gjesteopptredener på titalls radioprogrammer, er jo ekstra gøy, sier han.
Den prisbelønte BBC-regissøren Dominic Best hadde fulgt Bjarte Eike og Barokksolistene lenge, før denne musikkfilmproduksjonen ble realisert:
– Helt siden jeg først hørte Bjarte Eike og Barokksolistene har jeg ønsket å lage en film med dem, sier Best. – Musikken deres er umiddelbar og helt hjertevarm. Det fine med film er at du kan fange musikk på uventede og forfriskende måter. Å ta disse gutta av scenen og sette dem inn i en eldgammel London-pub med levende lys var en mulighet for full fordypning som vi bare ikke kunne si nei til.
– De norske musikerne forvandler disse strålende, eldgamle verkene til noe meningsfullt for dagens ører. Resultatet er en sann feiring; av dette repertoaret, av musikernes virtuositet og evne til formidling, konkluderer Dominic Best.
Bjarte Eike selv kjente på ærefrykten over å få formidle de musikalske fortellingene fra britiske «ølhus».
– Som en enkel gutt fra Gjøvik føler jeg meg mildt sagt ydmyk over å få lov til å være vertskap og musikalsk autoritet i fortellingen om engelsk musikk og deler av dens historie.
Nå får han og Barokksolistene formidlet britisk kulturhistorie og musikk også inn i stuene til hjemmepublikummet.
Omtaler av The Alehouse Sessions i britiske og irske medier:
“Beauty meets melancholy as rich hybrids of folk and classical bang heads with drinking songs, elegies, sea-shanties and bawdy ballads.»
– The Irish Times
“Part documentary and part performance, with … Eike beckoning the camera through London’s streets to a secret knees-up in a pub backroom, [The Alehouse Sessions is] a snapshot of another age”
– The Sunday Times
«Bjarte Eike [is] an extraordinary player, performer, musician … The Alehouse Sessions – basically bringing baroque music into different venues, pubs and bars and so forth, it’s a real riot»
– Cerys Matthews, BBC Radio 6