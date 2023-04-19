Bjarte Eike og Barokksolistene: «The Alehouse Sessions» blir film på BBC

Søndag er det duket for premiere på BBC med filmen «The Alehouse Sessions». Det norske konseptet har i en årrekke høstet strålende omtaler verden over. I følge The Sunday Times er dette «one of music’s most exhilarating, anarchic projects» om dagen.

– Musikk i Innlandet følger musikkbransjen tett og er en pådriver for musikkens verdier, mening og effekt. Det er med stor glede vi har gått inn som co-produsent i samarbeid med BBC for filmen The Alehouse Sessions, sier kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet, Solbjørg Tveiten.

Filmen skal gi seerne en unik musikalsk historiefortelling, filmet i hjertet av London. The Alehouse Sessions har da også sin helt egen signatur og historiske bakgrunn, utviklet av fiolinist og kunstnerisk leder Bjarte Eike. Eike er opprinnelig fra Gjøvik, og startet Barokksolistene i 2005.

– En mulighet vi ikke kunne takke nei til

The Alehouse Sessions blander fele- og ensemblespill, sang, dans, improvisasjon og spontan dialog med publikum. På den måten bringer Bjarte Eike og The Alehouse Boys fortiden inn i nåtiden med konseptet, noe også BBC har merket seg.

– Helt siden jeg først hørte Bjarte Eike og Barokksolistene har jeg ønsket å lage en film med dem, sier BBC-regissør Dominic Best.

– Musikken deres er umiddelbar og helt hjertevarm. Det fine med film er at du kan fange musikk på uventede og forfriskende måter. Å ta disse gutta av scenen og sette dem inn i en eldgammel London-pub med levende lys var en mulighet for full fordypning som vi bare ikke kunne si nei til.

– De norske musikerne forvandler disse strålende, eldgamle verkene til noe meningsfullt for dagens ører. Resultatet er en sann feiring; av dette repertoaret, av musikernes virtuositet og evne til formidling, konkluderer Best.

En historisk lekeplass

– The Alehouse Sessions er et prosjekt som jeg har fått lov utvikle, leke med og presentere i utrolig mange versjoner siden jeg først fikk ideen i 2007, kommenterer Bjarte Eike.

– Det tar utgangspunkt i historiske begivenheter i engelsk historie – tilbake til en tid da teatre og musikksteder ble stengt. Musikere og kunstnere måtte finne alternative måter – og steder – å uttrykke seg på. De tok inn på vertshusene og pubene for å få spilt, sunget og danset.

– Dette historiske bakteppet, med alle de mulighetene det gir for å blande musikalske sjangre, historiefortellinger, improvisasjon og invitere publikum med på fest, har vært en fantastisk lekeplass for meg og mine medmusikanter.

Eike gleder seg spesielt over at prosjektet har fått så mye medhør hos publikum og presse i England. Det har blitt flere opptredener i Shakespeares Globe-teater. De har også åpnet sesongen for Southbank Center, og vært gjester på et titalls radioprogrammer.

– Da musikkfilmskaperen Dominic Best kontaktet meg og spurte om vi skulle lage en film om Alehouse-prosjektet, sa jeg selvfølgelig ja med det samme. Han solgte inn prosjektet til BBC, selve flaggskipet i den engelske public service! Som en enkel gutt fra Gjøvik føler jeg meg mildt sagt ydmyk over å få lov til å være vertskap og musikalsk autoritet i fortellingen om engelsk musikk og deler av dens historie.

Avgjørende støtte fra Musikk i Innlandet

– I forbindelse med BBC-filmen kontaktet vi Musikk i Innlandet, som gikk inn med avgjørende ressurser til produksjonen. Uten denne støtten hadde det dermed ikke vært mulig å få ferdigstilt filmen, så det ser jeg på som tegn på et godt og fruktbart samarbeide i årene fremover.

Eike forteller at han og Barokksolistene kommer til å utvikle Alehouse-prosjektet videre. I fjor høst ga de ut det beslektede The Playhouse Sessions, og har også vært på en større turné i Sverige med Bellman og hardingfele på menyen. De står også bak Purcell’s Playground, et komponistportrett av Henry Purcell, særlig godt egnet for mer klassisk orienterte arrangører.

– Til sommeren venter en rekke festivaler i blant annet Tyskland. Og så skal vi lage vår egen versjon av operaen Dido og Aeneas, samt være vertskap for en festival i Esbjerg i Danmark. I september og oktober blir det Norgesturné, samtidig som vi planlegger lengre turneer utenfor Europa i 2024 og 2025, avslutter Eike.

Vi gir det siste ordet til Solbjørg Tveiten i Musikk i Innlandet. Hun mener at bakteppet for The Alehouse Sessions, med sensur og forbud av kunstneriske uttrykk, også har stor relevans i dag.

– Vi trenger å bli minnet om at sensur av musikk fortsatt skjer flere steder i verden, og at mange musikere lever i frykt hver eneste dag. Samtidig er dette et energisk og lekent, alvorlig og lystig møte med 1600-tallets London, fortalt med enormt musikalsk overskudd.

The Alehouse Sessions blir vist på BBC 4 kommende søndag, 23. april. Opptakene til programmet er gjort på The George Tavern i Southwark og Battersea Arts Centre i desember 2022. Det jobbes også med visning av det timeslange programmet på skandinaviske TV-kanaler.