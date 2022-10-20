AktueltKunstmusikk

Vant for musikkformidling til unge: Barokksolistene, Bjarte Eike, Oslo-Filharmonien og Almir Meskovic/Daniel Lazar

20.10.2022
- Red.

Norske vinnere i flere kategorier i prisutdelinga Young Audience Music.

Young Audience Music (YAM) Awards ble delt ut i Brugge i Belgia tirsdag denne uka. Det skriver NRK Musikk, om prisutdelinga for formidling av musikk til barn og unge. Kandidater fra 26 forskjellige land hadde sendt inn kandidater, og i tre av de seks klassene gikk norgesbaserte musikere til topps: Barokksolistene og Bjarte Eike vant klassen for stort ensemble, Oslofilharmonien vant klassen for beste digitalproduksjon for filmkonserten Nobellum, og duoen Almir Meskovic/Daniel Lazar vant klassen for beste skolekonsert med produksjonen Tusen knapper og fire strenger.

