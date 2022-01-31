Steinar Larsen ny direktør for Olavsfest i Trondheim

Lederen for Trondheimsolistene går til Olavsfest, festivalen for tro, samfunn, kunst og kultur han skal lede mot nasjonaljubileet i 2030.

– Jeg er svært takknemlig for at styret har gitt meg tillit til å lede Olavsfest i årene framover mot nasjonaljubileet i 2030. Det står stor respekt av den jobben Petter Myhr, sammen med sin stab, har gjort for å utvikle festivalen til det den er i dag. Jeg lover å gjøre mitt for at Olavsfest skal være aktuell også den kommende perioden, sier den påtroppende direktøren i en pressemelding fra Stiftelsen Olavsfestdagene. Larsen tar over direktørstolen etter sommerens festival, som skjer 28. juli til 3. august.

Steinar Larsen er godt kjent med festivalen gjennom sine 15 år som som daglig leder for kammerorkesteret Trondheimsolistene, som har samarbeidet med Olavsfest i mange år. Han er utdannet innen jus, ledelse og samfunnsfag, og har yrkesbakgrunn fra finans og musikk. 53-åringen er opprinnelig fra Surnadal, men har bodd i Trondheim siden 1989. De siste årene har han også vært styremedlem i Stiftelsen Olavsfestdagene. Stiftelsen opplyser at Larsen ikke har deltatt i styrebehandlingen av ansettelsen, og at han har trukket seg fra styrevervet.

Det var 15 søkere til stillingen, og styreleder Arild Kalkvik trekker spesielt fram at styret er imponert over arbeidet Steinar Larsen har gjort med Trondheimsolistene, og at hans erfaring som leder og nettverksbygger vil ha stor verdi for festivalen.

– Olavsfest er for meg Norges viktigste festival. Det er en arena for refleksjon rundt verdispørsmål som opptar alle mennesker – helt uavhengig av hvem du er, hva du tror på eller om du ikke har en tro. Jeg har en sterk tro på at Nidarosdomen, som Nord-Europas viktigste pilegrimsmål, vil få en enda større betydning for folk i årene framover. Gjennom gode samarbeid vil Trondheim og Trøndelag tiltrekke seg et stadig større norsk og internasjonalt publikum, sier Larsen.