Minneord Bjarne Fiskum

Orkesterbygger og professor i musikk Bjarne Fiskum minnes for sin glød og innsats for en rekke institusjoner og grupper.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at fiolinist, professor og orkesterbygger Bjarne Fiskum forlot oss den 30. august 2021. Bjarne ble født i Harran 27. august 1939 og ble 82 år. Bjarne Fiskum ble begravet i Nidarosdomen fredag.

Av Steinar Larsen, daglig leder i Trondheimsolistene

Bjarne sin betydning for norsk musikkliv er stor og mangesidig. Etter utdanning i Stockholm, Oslo, Wien og København, ble Bjarne ansatt som konsertmester i Oslo-Filharmonien. Han etablerte i 1975 Det Norske Kammerorkester før han ble konsertmester i Trondheim Symfoniorkester i 1977-1984. Fra 1983 var Bjarne ansatt ved Musikkonservatoriet i Trondheim – NTNU Institutt for Musikk. Her ble han senere professor.

I 1988 etablerte Bjarne Fiskum Trondheimsolistene. Grunntanken var å gi de flinkeste strykerelevene ved Trondheim kommunale kulturskole, Heimdal videregående skole og studenter ved Musikkonservatoriet i Trondheim profesjonell matching på høyt internasjonalt nivå. Bjarne ledet orkesteret fram til 2001 og bygget i løpet av denne perioden opp et kammerorkester som har sterkt regionalt og nasjonalt fokus, men som i tillegg har reist verden rundt og spilt på de fremste internasjonale konsertscenene.

Helt fra starten etablerte Bjarne en musikalsk grunntanke med glød, energi og engasjement. Denne arven er den dag i dag orkesterets varemerke.

Bjarne gikk aldri på akkord med kvalitet. Orkesteret skulle prestere på topp, uavhengig av musikalsk sjanger, størrelse på konserten og sammensetning av orkesteret. Han stilte store krav til hver enkelt musiker og han var svært inkluderende. Alt dette gjorde at Trondheimsolistene alltid gikk hardt ut, enten de gikk på scenen, eller gjorde plateinnspillinger. De landet alltid trygt på beina.

Våre tanker går til Bjarnes nærmeste.



I takknemlighet!

På vegne av nåværende og tidligere musikere,

administrasjon og styre i Trondheimsolistene,

Steinar Larsen

