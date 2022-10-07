Ballade video: Skyggen og banken

Kortfilm og musikkdokumentar, videoer og psykisk helse. Med General Forsamling, Heimen, Tove Bøygard, Arham, Maggie, Egge, Cocktail Slippers, Mistral blåsekvintett og Magnar Åm.

Velkommen til utgave nr. 157 av Ballade video. Vi har et bredt spekter av musikalske kortfilmer vi skal vise frem. Det er en stor glede endelig å kunne vise den elleve minutter lange og prisbelønte kortfilmen til Ivar Aase, der han billedlegger musikken til General Forsamling fra Varhaug i Hå, aka Børre Bratland.

Vi setter også kryss i taket ved portrettintervjuet med samtidskomponisten Magnar Åm, som du kan se nederst på denne siden. Dette er et prosjekt som etterhvert skal ende opp i seks større portretter av norske komponister, der alle skaper musikk basert på samme grunntema. Det er Mistral blåsekvintett som har tatt initiativ til denne spennende nyskapningen.

Kort sagt: God fredag – og god video-reise!

GENERAL FORSAMLING: Kjære Gud

Da har vi endelig fornøyelsen av å presentere Årets Musikkvideo-vinner fra Kortfilmfestivalen i Grimstad i sin helhet. Det er «Kjære Gud» av Ivar Aase, som ble presentert som «en musikal med General Forsamling».

– Vi kjører en litt utradisjonell release av videoen, og har kinopremiere kommende fredag med påfølgende pub-til-pub-visninger før vi legger ut filmen på nett, fortalte regissør Aase til Ballade video i sommer.

Men nå er videoen sluppet. Den handler om den alkoholiserte og arbeidsløse Særheim, spilt av Brigt Skrettingland, som søker lykken på den lokale puben og får en siste sjanse til å redde seg fra livets misere.

– Årets vinner er en helt unik musikkvideo, med mange kvaliteter som utvider formatet og som skiller seg ut med en filmatisk tilnærming og god historiefortelling. Videoen har et visuelt sterkt formspråk hvor regissøren har et godt øye for detaljer, komposisjon, farger, lys og følelsesmessig oppbygging, uttalte juryen.

HEIMEN: Sameblod

Kari Heimen er låtskriver, trommeslager, vokalist og joiker i bandet Heimen. Her har hun fått med seg Maila Haugen og dratt til Kiberg, Vardø og Vadsø i Øst-Finnmark for å spille inn musikkvideoen «Sameblod».

– Vi fikk med oss noen unger fra Vadsø som skuespillere. Hun som spiller Lille-kari er Kaja Hætta Sottinen fra Vadsø, sier Kari Heimen om videoen, som er filmet og regissert av Maila Haugen.

– Mamma skjemtes aldri over å være same. Men selv kjente jeg på en skamfølelse, en skam som fulgte mange i både min og mammas generasjon. Det var flere episoder i min barndom der jeg fornektet min samiske bakgrunn.

– «Sameblod» handler om en av de gangene; da jeg bodde ett år i Levanger som 11-åring var det noen som fikk nyss om at jeg var same. Jeg følte at hele verden raste sammen og nektet innstendig. Lite visste jeg da om at nettopp Levanger var et sørsamisk område.

– Jeg, som sikkert de fleste andre i klassen, trodde samene bodde i Finnmark og at de ikke fantes der sørpå. Jeg trodde jeg ville miste alle vennene mine dersom de fant ut at jeg var same. Jeg kom meg unna. De trodde på løgnene mine.

Vi hører ellers Terje Storvig (gitar) og Odd-Erling Simensen (bass), samt gjestene Frode Fjellheim (joik) og Emil Bekkevold (seljefløyte, gitar, keyboards).

Heimens siste plate, Historier – vi hentes hjem, ble sluppet 29. oktober 2021, og har fornorsking av samene som tema. Kari Heimen tar her utgangspunkt i sin familie og skriver om sin bestefar, om sin mor, som mistet det samiske språk og kultur, og om seg selv og veien gjennom skam, utenforskap og fremmedfølelse til stolthet og glede over det å være same i Norge i dag.

Hele albumet skal gi «en gjennomgående historie om de konsekvenser fornorskingspolitikken har hatt for en helt vanlig familie i Finnmark». Du kan lese mer om prosjektet på Ballade.no, i det store portrettintervjuet med Kari Heimen her og i anmeldelse av Heimens plateslippkonsert på Alta museum i november i fjor her.

TOVE BØYGARD: Skuggji

Premiere!

Denne videoen lanseres i dag i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. I år er det 30 år siden 10. oktober ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

«Skuggji» er å finne på Tove Bøygards plate Eld, innspilt med Jørun Bøgeberg, Freddy Holm og Eivind Kløverød.

– Me er mange som har opplevd å slite psykisk i periodar av livet, og me har alle ei psykisk helse. Sjølv har eg sliti med angst og uro, og i periodar hadde eg ingen eg kunne snakke med om dette, sier Tove Bøygard.

– For når angsten set in, eller «Skuggjin» som eg kallar det, så kan dørstokkmila ut til andre bli veldig lang. Men det som hjelper, det som set lys på indre troll, det er å snakke med nokon om det, for du er ikkji åleine.

Tekst og melodi er ved Tove Bøygard. Danserne i videoen er Marte Medgard Skår & Tøri Medgard Skår, mens Bjørn Kvinnegard er Skuggjin. Jørgen Storhaug fra Filmprodusentane har filmet, mens Bjarte Laa står for lys. Regi og klipp er ved Sara Andersson, Mixedpotato.

Videoen er lagd med støtte fra Fond for lyd og bilde, og er spilt inn i Sprang, Ål Kulturhus.

ARHAM: Rane banken

Arham Saeed var programleder for serien «Ubestemt» på YLTV, som handlet om Stortingsvalget i 2021 sett gjennom temaer som rasisme, rusreform og fattigdom. Han er fra Bærums Verk, og har også en del låter ute på Spotify under artistnavnet Arham.

– Jeg husker veldig godt dagen sangen ble laget. Jeg var så full av inspirasjon og iver at da jeg kom til studio var det ikke noe tenking, bare laging. Alt skjedde veldig fort, og heldigvis hadde jeg min kompis Dino i studio med meg, som alltid oppmuntrer meg til å ta de rareste valgene, sier Arham til Ballade video.

– I utgangspunktet handler sangen om å rane banken, hvor banken er en metafor for den kreative kjernen full av uendelig inspirasjon. Vi har alle denne «banken» full av «penger» inni oss selv, men vi ser ofte mot andre for å finne vår egen verdi. Etter flere år med å ha vært borte i den sausen, og vært opphengt i andre folks meninger og uttalelser om musikk, var dette en «return to form»-type statement.

– Fra nå av vil jeg putte fokus på å skape det som ønskes å skapes gjennom meg. Det handler ikke om å frakaste seg identitet og kultur, men heller gjenkjenne hvordan de begrenser det autentiske uttrykket du egentlig prøver å gjøre innerst inne. Så det fikk meg til å forstå hvordan jeg hadde underbevisste begrensninger i hodet mitt, ikke bare gjennom illusjonene fra musikkindustrien, men også den hypotetiske skalaen mellom Abid Raja og Abuhus om hvilken type pakkis jeg vil være i det norske samfunn.

– Jeg har mitt eget musikkstudio, og har lært hele prosessen av musikkproduksjon for å kunne lage det jeg vil, uavhengig av andre. Som tenåring spilte jeg gitar i metal-band, og en periode etter jeg slutta med det, begynte jeg med produksjon av hiphop. Jeg er veldig opptatt av spiritualitet og personlig utvikling, og det gjenspeiles i nesten all musikken jeg lager.

«Rane banken» er filmet av Edwin Holden, med musikk av Arham Saeed og Dino Huskic.

MAGGIE: Circles

Maggie debuterte med låtene «Paralyzed» og «My Love» i august. Siden har hun spilt to konserter på Bylarm og mottatt lovord fra nasjonal og internasjonal presse. Nå er hun klar for å gi ut sin tredje låt, «Circles».

Etter show case-festivalen Bylarm tidligere i september, uttalte 730.no at Maggie er en av nykommerne de er mest spente på i år – og at hun imponerte med sin ville stemmeprakt. Ballade.no skrev at man «sendes til utenomjordiske sletter når Maggie drar på i oktavene». Med låta «Circles» ønsker hun å trekke lytteren enda nærmere til seg.

– «Circles» handler om den gode følelsen du får når du er betatt av noen. Du tviholder på følelsen fordi du så inderlig ikke vil den skal forsvinne. Den ble skrevet og produsert på soverommet under lockdown i fjor. Jeg hadde behov for å vise en softere side av meg selv og skape en lun atmosfære.

Den norsk-serbiske sangeren, produsenten og låtskriveren vokste opp i en musikalsk familie på Furuset i Oslo. I 2018 kjente hun behovet for å få utløp for egen kreativitet og musikk. Kort tid etter startet hun på den prestisjetunge musikkskolen LIMPI på Lillehammer, med hitmakerne i Stargate som mentorer.

«Circles» er produsert av Maggie og Carl Viktor Guttormsen, og ble sluppet på hennes egne plateselskap Silk River fredag 30. september. Videoen er ved Justin Bellucci, som også er hovedfotograf.

EGGE: Partners In Crime

– Dette er den første singelen fra mitt kommende album The Rumor Is True: i Can Go In Circles, sier Egge, aka Eirik Wergeland Gundersen. «Partners in Crime» slippes i dag på Apollon Records, og beskrives som «en selvhjelpslåt skrevet av Egge til Egge».

– «Partners in Crime» handler om avstanden mellom den triste realismen i hverdagen og de store drømmene.

Som plateselskapet selv formulerer det: «Over storslåtte catchy synther poengterer Egge at: Om du aldri gir opp, kommer du garantert til å forlate byen din i et romskip. Egge har lenge forsøkt å lage «skranglete stadionrock» – og med «Partners In Crime» har han endelig klart det.

Vi hører Daniel Torkelsen (bass, synth), Per Elling Kobberstad (synth), Sturla Kverneng (trommer) og Eirik Wergeland Gundersen (vokal). Wergeland Gundersen og Daniel Torkelsen har vært låtskrivere, mens Eirik Marinius Sandvik er produsent.

Videoen til «Partners In Crime» er av ren-tan-gen og Egge, med Simen Peder Aksnes Aarli på foto. Fengende låt og lovende forsmak, spør du oss.

COCKTAIL SLIPPERS: Hush

Denne uken slapp Cocktail Slippers en video med deres svært bra cover av 60-tallslåten «Hush».

Den ble opprinnelig skrevet av Joe South, men er nok særlig kjent via versjonen til Deep Purple i 1968. Utgaven til Cocktail Slippers er spilt inn live i Propeller Music Division i Oslo av Mike Hartung, og finnes også på albumet Shout It Out Loud, som ble sluppet på Wicked Cool Records i fjor høst.

– Dette er vår helt egen versjon av en flott og klassisk rockelåt, sier bandet. – Wicked Cool fortalte oss at de ønsket seg en eksklusiv B-side for vår første singel i 2021, «She Devil (Shout It Out Loud).» Vi gikk i studio og spilte inn en liveversjon av «Hush» for å gjøre det så nært som mulig til sounden vi har når vi fremfører den live.

– Det var så gøy at vi alle var enige om at vi ønsker å gjøre flere liveopptak i fremtiden.

Stevie Van Zandt, aka Little Steven, har lenge vært en stor fan av det norske bandet. Da han hørte versjonen, sa han straks at det var «for bra for en B-side».

– Så vi frisket opp en tidligere innspilt sang, «Too Good To Be True,» for den B-siden, mens «Hush» avslutter albumet i stedet.

I kveld spiller Cocktail Slippers konsert på Olsen på Bryn i Oslo. De er dessuten med på den store hyllesten til Casino Steel, som finner sted på Vulkan Arena i Oslo den 20. oktober. Her er en rekke norske og internasjonale artister med på å feire 70-årsdagen til Stein Groven, aka Casino Steel.

NORDAVIND: «Fødest stadig» // Portrettintervju med Magnar Åm

Vi har tidligere etterlyst videoproduksjoner innen flere sjangere enn populærmusikk. Her får vi det til gagns, via en stor og spennende satsing i regi av Mistral blåsekvintett. I dette konseptet skal de etter hvert presentere hele seks norske samtidskomponister, som skriver musikk spesielt for prosjektet.

– Mistral blåsekvintett har i årene 2021 og fremover langtidsprosjektet «Nordavind» hvor vi inviterer seks norske samtidskomponister til å skrive verk basert på den samme prosjektbeskrivelsen. I tillegg lager vi en mikro-dokumentarserie i seks deler om komponistene. I første episode besøker vi Magnar Åm, som representant for fylket Gulating.

– Dette prosjektet undersøker sammenhengen mellom natur og kunst gjennom samtidsmusikk, myter og korte dokumentarfilmer om komponistene, guidet av norgeskartet slik det så ut da vinden betydde mest for forflytningen av folk og varer langs kysten, sier Stein Jakob Nordbø, som er oboist og produsent i Mistral blåsekvintett.

Først ut av de seks delene er verket «Fødest stadig» av Magnar Åm – og dokumentarfilmen med samme navn. Underveis kommer vi innom temaer som inspirasjon, natur, parallellen mellom musikken og livet, Tonehimmel-festivalen og mye annet.

Agnes Ida Pettersen er den neste komponisten på listen, med urfremføring og film i 2023. Det gleder vi oss til allerede, og takker Mistral blåsekvintett for et strålende og godt gjennomført prosjekt så langt.

Ballade publiserte også i april i år en samtale mellom Magnar Åm og musikkjournalist Bodil Maroni Jensen, i forbindelse med Åms 70-årsdag. «ditt avtrykk i tida» heter samtalen, der Åm snakker om musikken i det å være menneske: Eg veit ikkje kva eg snakkar om, men musikken snakkar om meir enn det jordiske. Det gjer den. Den snakkar om ånd. At me ikkje berre er skilde kroppar i konkurranse med kvarandre, men me er, på eit usynleg plan, også eit fellesvesen.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 157 av Ballade video.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤