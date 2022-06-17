Ballade video spesial: Kort og godt i Grimstad

Sju musikkvideoer og en teaser fra Kortfilmfestivalen i Grimstad. Med General Forsamling, Knut Kippersrud, Oslo Airport, Ane Brun, Murmur, Kristian Kristensen og Turab. Pluss premiere og intervju med Wow Sailor.

– Det har vært med ydmyk glede vi har satt sammen dette programmet. I møte med så mange flotte, selvstendige verk, er det fristende å gi filmene muligheten til å samtale med hverandre. Vi håper vi har lykkes med det.

Det skrev Kortfilmfestivalen i Grimstad på sine hjemmesider, i forbindelse med at de la ut komplette programmer i kategoriene norsk kortfilm, kort dokumentar, norsk musikkvideo og internasjonal kortfilm.

I denne utgaven av Ballade video skal vi se nærmere på Musikkvideo-delen av årets kortfilmfestival, som gikk av stabelen sist helg. Vi presenterer også en del av videoene som vi ikke selv har publisert tidligere.

GENERAL FORSAMLING: Teaser til Kjære Gud

Ikke alle musikkvideoene som ble vist i Grimstad, har fått digital premiere ennå. Det gjelder også årets vinner, som var «Kjære Gud» av Ivar Aase. Den blir presentert som «en musikal med General Forsamling».

– Vi kjører en litt utradisjonell release av videoen, og har kinopremiere kommende fredag med påfølgende pub-til-pub visninger før vi legger ut filmen på nett, sier regissør Aase til Ballade video.

– Vi sikter også mot en kinovisning og konsert i Oslo før den skal publiseres.

«Kjære Gud» er en oppfølger til «Den som ler sist». Den var også med Jæren-bandet General Forsamling, og var nominert til Kortfilmfestivalen i 2018:

GENERAL FORSAMLING: Den som ler sist

I sin omtale av «Kjære Gud» skriver den endelige juryen følgende:

– Årets vinner er en helt unik musikkvideo, med mange kvaliteter som utvider formatet og som skiller seg ut med en filmatisk tilnærming og god historiefortelling. Videoen har et visuelt sterkt formspråk hvor regissøren har et godt øye for detaljer, komposisjon, farger, lys og følelsesmessig oppbygging.

– Regissøren tar oss gjennom et helhetlig univers hvor musikk og video supplerer hverandre godt, med bruk av mørk humor og lokalbefolkning, som både gjennom musikk og film drar oss inn i en egen dyster landlig verden.

KNUT KIPPERSUND: Head High

Regi: Arne Andreas Opheim

Fire forhåndsjuryer jobbet i år med å velge blant 2233 innsendte bidrag, som etter hvert ble til fire konkurranseprogram bestående av totalt 156 filmer.

I årets forhåndsjury for musikkvideo-kategorien satt Juno Jensen, som selv er en artist som jobber i krysningen mellom musikk, lyd, film, performance, foto, tekst og design.

Som komponist, vokalist og produsent gir hun ut musikk som Pieces of Juno. Jensen er født og oppvokst i Fredrikstad, men bor og arbeider i Oslo.

OSLO AIRPORT: Donnie Dix

Regi: Sascha Taylor Larsen

– Nostalgi, barndom, arbeiderklasse, nymfer, gaming, collage og surrealisme er tendenser som har utmerket seg. Vi vurderte 64 videoer, og laget to program på 60 minutter hver, forteller Juno Jensen.

– De videoene som skiller seg ut har ofte noe unikt, nyskapende, utfordrende, vakkert eller vittig ved seg, sier hun.

ANE BRUN: Lille venn

Regi: Janne Lindgren

Årets andre medlem av forhåndsjuryen var Kristin Winsents, som er musikksjef i NRK P13. Winsents har jobbet med musikk på radio og TV i NRK i over 20 år, blant annet i TV-programmet Lydverket, og som programleder, reporter og produsent i P1, P2, P3 og nå P13.

Hun har også jobbet som musikkanmelder, vært medlem av arrangør- og turnèutvalg i Kulturrådet og sittet i ulike juryer i Spellemannprisen.

– Det har vært en stor glede og en inspirasjon å vurdere de tilsendte bidragene, kvaliteten har jevnt over vært svært høy. Jeg er imponert over tilfanget av talentfulle norske musikkvideo-regissører, sier Winsents til Ballade video.

MURMUR: Me & You

Regi: Andreas Langeland Bjørseth

Når Winsents skal oppsummere generelle tendenser og temaer blant årets musikkvideoer, velger hun å gjøre det på denne måten:

– Nostalgi, empati, natur og opprør. Kreativ tenkning framfor sjanger-kopiering. En svært gledelig trend er at vi ser en sunn økning av kvinnelige regissør.

– Et godt råd er at regissør og artist forstår hverandres visjon. Ikke tenk trender eller at det skal se «Hollywood» ut. Blir det samlebåndsfølelse føler man mindre for musikken som mottaker, mener hun.

KRISTIAN KRISTENSEN: Feit liten taper

Regi: Sondre Røe

I den endelige musikkvideo-juryen satt Linda Bournane Engelberth, Sarah Christin Calvert og Siri Schippers Skaar. De valgte også å gi særlig oppmerksomhet til artisten Turab og regissør Felix Campagne Andersen.

– «Jeg lot hun dra» er en musikkvideo som utstråler et ungt og energisk engasjement fra en regissør i startfasen av sin karriere. Det blir spennende å følge med på utviklingen videre til denne unge regissøren, skriver de tre.

TURAB: Jeg lot hun dra

Regi: Felix Campagne Andersen

Fra musikkvideo-programmet har Ballade video tidligere vist følgende bidrag: «Year of Love» med Jenny Hval (regi: Jenny Berger Myhre, Annie Bielski, Jenny Hval), «Cure for Me» med Aurora (regi: Sigurd Fossen, Aurora Aksnes), «Fish Hooks» med Margrete (regi: Frøydis Fossli Moe), «I Put My Hand Into A Fist» med Sea Change (regi: Lisa Enes), «Med glade rop» med Vor Suplicas Project (regi: Mette Vårdal), «Lighthouse» med Vaarin (regi: Bjørg & Doris), «His Brother» med Veps (regi: Laura Dodson), «Why Fall Asleep, When You Can Fall in Love?» med Embla and the Karidotters (regi: Embla Karidotter), «Sad Song to Line» med From Scratch (regi: Kine Sofie Berntsen), «Get Him Away From Me» med Skaar (regi: Martin Bremnes) og «Don’t Wanna Know» med Beharie (regi: Martin Bremnes).

Vi tar også med en premiere – på en riktig fin sak fra Wow Sailor, aka Kim Reenskaug.

WOW SAILOR: Before We Can Be Together

Wow Sailor er navnet på solo-prosjektet til musiker, komponist og produsent Kim Reenskaug. «Before We Can Be Together» er første sporet fra debutalbumet Happy Fear, som slippes på Dugnad Records 14. oktober.

«Before We Can Be Together» inkluderer vokalist Synne Sanden og Stig Reenskaug på gitar og fiolin. Kim Reenskaug står for resten av instrumenteringen, produksjon og miks. Låten er mastret av Lasse Marhaug. I sangen kombineres akustiske og elektroniske elementer med feltopptak fra et møte på en reise i Europa.

– «Before We Can Be Together» er en atmosfærisk samtale, med et levende, pustende og meditativt landskap. Låta handler om nostalgi, en søken etter emosjonell klarhet og en tilhørighet til verden, sies det.

– Musikkvideoen er laget av kunstner Benjamin Torvik, som gjennom en analog video-collage setter musikken i en visuell kontekst. Vi ser bilder av vann i bevegelse, Oslo, og mennesker i sin hverdag, tilfeldig observert fra et vindu og fra trikken.

– Både i musikken og videoen blandes ulike formater og teksturer som fremhever en taktilitet og fysikalitet i uttrykket. Det gjennomgående temaet i albumet er motsetningene glede og frykt, hvordan de begge boltrer seg i vårt følelsesspekter og hvordan de på finurlig vis kan henge sammen og leve side om side i oss gjennom livet.

– Albumet tar oss dit, inn i den ubehagelige frykten og inn i den lyse gleden som får mørket til å forsvinne og gjør oss tilstede igjen. Albumet er en reise gjennom det indre, gjennom våre universelle følelser som jobber sammen og mot hverandre.

Både singelen og albumet promoteres internasjonalt av Monica Melissano i A Giant Leap, og musikken skal gis ut på vinyl. Releasekonsert blir på Sentralen, med alle utøvere fra albumet, den 19. november.



