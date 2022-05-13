Ballade video: Fugler i bakgården

Fra hagen til Edinburgh, fra havet til Deadwood City. Med Anette Askvik, The Late Great, Uncle’s Institution, Neon Ion, Han Herman, Vilde Tuv og Anders Buaas. Samt en times spektakulær konsertfilm med Death By Unga Bunga.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Denne gangen kan vi by på rundt halvannen time med aktuell underholdning – ikke minst takket være den spektakulære konsertfilmen «Once Upon a Time in Deadwood City», som ble lagt ut på YouTube sist søndag.

Det er mye fint blant de kortere musikkvideoene også. Her er både debutanter og godt etablerte artister. Og et rørende farvel med en god venn. Vi opplever rare dukker, futuristisk animasjon og snowboards i det grønne.

Kort sagt: Et lite tverrsnitt av noe av det som rører seg i norsk musikk og norsk musikkvideo anno mai 2022.

God fornøyelse!

ANETTE ASKVIK: I am the Sea

Dette er vakkert!

– Den norske sangerinnen, komponisten og produsenten Anette Askvik har evnen til å røre lytternes hjerter dypt med sine mystiske og salmeaktige ballader.

Det skriver det tyske nettstedet Pretty In Noise. Anette Askvik fra Stavanger har en bachelorgrad i sang fra Queensland Conservatorium of Music i Australia, men bor nå i Oslo.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Hun har tidligere gitt ut albumet Liberty i mars 2011 på eget plateselskap, Bird Records, i tillegg til flere singler og EP-er. Et nytt album, Multiverse, kom i 2016. Det var inspirert av stjernene, månene og planetene i solsystemet vårt.

Nå har hun annonsert et nytt album, With Every Cell. Sangen «I am the Sea» er den første av tre singler som blir utgitt i forkant.

– Når jeg setter meg ned og skriver en sang, så er det bare et eller annet som kommer. Det føles som at det er en bølge av energier som strømmer gjennom kroppen. Jeg er veldig glad i å være i naturen, kjenne på og bli inspirert av kraften som er der ute, i sjøen og i skogen, fortalte hun nylig til KulturPlot.

Han har også sagt at den nye musikken handler om å kunne bruke den indre kraften sin til fordel for seg selv og andre – og å være tro mot seg selv og til stede i livet. En av favorittlinjene på den nye sangen er I am the strings playing your part.

Hun står selv for musikk og tekst, og har produsert sammen med Kristoffer Lislegaard, som står for de elektroniske innslagene. Espen Skretteberg spiller gitar, mens Stephan Salewski tar seg av trommene. Videoen til «I Am The Sea» ble filmet av fotograf Linnea Syversen, i naturskjønne omgivelser et lite stykke utenfor Oslo.

– Videoen er filmet på Hvaler, Sandefjord og Jeløya ved Moss. Både jeg og Anette har en stor forkjærlighet for naturen og havet. Det har vært veldig inspirerende og gøy å jobbe med Anette, sier Linnea Syversen til Ballade video.

THE LATE GREAT: April is the Cruelest Month

Dette er både vakkert og rørende.

«April is the Cruelest Month» er en låt Tor Thomassen i The Late Great skrev da han mistet en av sine beste venner – og Tromsø mistet en av sine varmeste ildsjeler, Anette Walle.

Walle ledet konsertarrangøren The North Country Fair, og var ansvarlig for å få en enorm mengde artister og band til byen. Sangen ble framført akustisk i Anettes begravelse. Nå, et år etter hendelsen, er sangen spilt inn med fullt band og musikkvideo.

Filmskaper Carl Christian Lein Størmer, låtskriver Tor Thomassen og Ole Máhtte Scheie Anti (som var Anettes kjæreste) dro til Nice for å lage musikkvideo.

Sted for filming åpenbarte seg allerede da valget av coverbilde til låta ble plukket ut. Et bilde av Anette med ryggen til, som skuer utover gamlebyen fra en utsiktspost ved havet. Videoen har blitt en reise i fotsporene til et par på tur der vi i små glimt får se Anette i gamle opptak fra samme sted.

– Videoen er spilt inn i Nice, utelukkende på steder Anette har vært. Nice var en by hun likte meget godt, en by hun slappet av i. Anette var bipolar med lange perioder med depresjon. De depressive periodene var krevende.

– Anette hadde en redsel for at andre skulle se hennes mørke – og det å være sosial var tungt. Hun måtte late som, legge på en fasade som var tung å bære. I Nice slappet hun av, hun var seg selv, hun var på sitt aller beste. Den beste Anette.

Tekst og musikk er ved Tor Thomassen, som også står for vokal og gitar. Vi hører også Ottar Tøllefsen (trommer og perkusjon), Stian Grønbech (gitar, piano og orgel), Ariel Joshua (bass), samt koristene Vilde Bye og Tuva Sofie Andersen.

Sangen er produsert og mikset av Ariel Joshua. Videoen er ved Carl Christian Lein Størmer, med ekstra materiale av Ole Máhtte Scheie Anti.

UNCLE’S INSTITUTION: Birds in my Backyard



Ny-premiere!

Uncle’s Institution feirer 20 år, og blir for første gang endelig tilgjengelig digitalt. De har allerede relansert debutalbumet med masse bonusspor, samt livealbumet Alive! – med ett utropstegn. Sist uke kom også Alive!! med to ropetegn, samt den kritikerroste EP-en «Everything a Man Can Dream of» med flere bonusspor.

– Hovedlåten på EP-en, «Birds in my Backyard», er fremdeles en av mine favoritter, sier Egil Olsen.

– Denne versjonen var også i dokumentarfilmen «LOOP» i en fin scene med Arne Næss. Det var stort. Sangen er fremdeles nesten alltid med i setlistene mine, og kan høres i forskjellige versjoner på begge livealbumene. Med disse utgivelsene finnes det nå sju forskjellige utgitte versjoner av sangen.

Nå slippes også en oppskalert 4k-versjon av en av de mest spilte musikkvideoene til Uncle’s Institution: den smått absurde og creepy-koselige videoen til «Birds in my Backyard», med dukker og masker. Den var ofte å se på musikkvideokanalen NRK Svisj i 2003.

– Vi fikk penger fra Solofondet til å lage musikkvideo. Jeg tror vi sprengte budsjettet på gips og latex. i videoen får jeg servert et glass gul brus, men det var faktisk Fanta. En artig, liten punkete fun fact.

Uncle’s Institution mimrer videre og deler fra arkivet på sin nye profil på Instagram. Olsen & co slipper også enda flere digitale utgivelser, liveopptak, videoer og bonusspor utover våren og sommeren.

Et veldig hyggelig gjensyn, spør dere oss. Og vel verdt minst tre utropstegn!!!

NEON ION: Wildfire

– «Wildfire» var den første sangen som ble skrevet etter Heart Echoes-albumet i 2020. Det føltes som en naturlig forlengelse av forrige albums uttrykk, og samarbeidet med Erlend Mokkelbost og Ivan Blomqvist. En sang om å være redd for å bli voksen. Være redd for å forlate deg selv.

– Jeg ser vennene mine vokse opp, kjøpe hus, få barn, alle voksne og fornøyde, mens jeg fortsetter å jage denne usikre drømmen.

Disse sitatene kunne vi nylig lese hos Musikknyheter.no, der denne videoen hadde premiere. Neon Ion, aka Natalie Sandtorv, fikk mye ros for Heart Echoes, der Audun Vinger i Dagens Næringsliv blant annet skrev at utgivelsen utvider feltet for moderne norsk popmusikk.

Prosjektet Neon Ion har tatt form på turneer i Europa – og under skriveopphold i Los Angeles, Italia og Berlin. Natalie Sandtorv har blitt nevnt av flere internasjonale medier som “one to watch”, blant annet av NME, The Line Of Best Fit og Gaffa.

Sandtorv vant den prestisjetunge Jazztalent-prisen under Moldejazz i 2016, og har skrevet bestillingsverker for flere festivaler, og headlinet flere store jazzfestivaler i Europa. Hun har også samarbeidet med artister som Thurston Moore, Nils Petter Molvær og Hedvig Mollestad.

Den animerte videoen er det Isabelle Friberg som står bak. Et nytt album er ventet i september 2022.

HAN HERMAN: A Garden Song

Også Han Hermans «A Garden Song» hadde nylig premiere hos musikknyheter.no. Han Herman er fra Bergen, og er 21 år gammel.

«A Garden Song» beskrives som en hyllest til våren, skrevet av Han Herman og Odd Martin Skålnes. Den er produsert av Odd Martin Skålnes, mikset av Vetle Junker og mastret av Matias Tellez.

På hjemmesiden til Han Herman kan vi lese at han trakk han flere hundre mennesker til sin første konsert på Kvarteret i Bergen. I slutten av april spilte Han også support for Metteson på USF Verftet, og er nå bekreftet til Bylarm 2022, som skal foregå fra 15. til 17. september i Oslo.

Om responsen på debutkonserten skriver han selv på Facebook:

– For en sinnssyk opplevelse dette var! Tusen takk til alle som kom og gjorde vår første konsert heeeelt fuckings crazy.

Live opptrer Han Herman som del av en trio, der han har med seg de like unge musikerne Eirik Kvalbein og Emil Jensen Malum. Videoen til «A Garden Song» er lagd av Christopher Dosser Brandt og Victoria Brandt, og er spilt inn i Polyfon Studio.

VILDE TUV: Take My Handle

Vilde Tuv har blitt noe av en gjenganger i denne spalten. Det skyldes at hun lager morsom og interessant musikk, men også at hun har fått gode venner og kolleger av seg til å lage videoer til alle sangene på albumet Melting Songs.

– Nå slipper jeg en video laget av Maria Hilde og Chris Helberg, som lagde videoen for legendariske «Sedativ kjegle» av King Skurk One i 2019, forteller Vilde Tuv til Ballade video. – Hver for seg har de også lagd episke videoer for B-Boy Myhre, Sassy 009, Unge Ferrari, Lil Halima og flere andre.

– Da Vilde kontaktet oss oppfordret hun oss til å starte prosessen med å ha en fin dag sammen, hvor vi hørte og tenkte på låta, forteller Christopher Helberg.

– Maria og jeg ville gjøre noe som var veldig oss – og denne ideen kom helt naturlig fra ting vi har blitt veldig gode venner over. Maria er den vennen som alltid har vært der for meg – og den som skjønte meg når jeg måtte lete etter ting.

– Vårt vennskap startet med snowboard og ski. Vi har alltid vært der for hverandre i prosessen med å utforske nye ting som vi har hatt lyst til å gjøre, sier Maria Hilde.

– Vi har sjeldent jobbet med denne typen narrativ i de musikkvideoene vi har gjort tidligere, men det var gøy, for vi følte oss så frie i oppgaven. Utrolig kult å kunne gjøre noe så personlig og intimt til et prosjekt som fremstår personlig og intimt fra artisten.

– Vi hørte mye på låta i forkant av snowboard-sekvensen, og så for oss hvordan den skulle føles bevegelsesmessig, at den skulle være svevende og leken, avslutter Christopher.

Selv sier Vilde Tuv det slik:

– Videoen til «Take My Handle» handler om ekte vennskap, en magisk trylledrikk og episk shredding i halfpipe.

Albumet Melting Songs vant nylig Spellemann i kategorien elektronika.

ANDERS BUAAS:

Vi presenterte Anders Buaas fra Larvik sist uke også. Men her kommer endelig hans aller nyeste video, «Anno (Excerpt from The Edinburgh Suite)».

Anders Buaas har spilt med en rekke band, og har også vært turnégitarist for Paul Di’Anno (Iron Maiden) og Tim «Ripper» Owens (Judas Priest). Senere lanserte han The Witches of Finnmark, en instrumentell reise basert på historier om rettsforfølgelse av hekser i Finnmark i 1500- og 1600-tallet.

Hele tre forskjellige utgaver av The Witches of Finnmark ble sluppet mellom 2017 og 2019. Og i fjor ga Apollon Records i Bergen ut albumet Tarot, der han lagde instrumentale låter til de 22 hovedkortene i Tarot-stokken – også kjent som Major Arcana.

Buaas har også gitt ut albumet Larvik Improvisations på sitt eget selskap, og har i flere år vært en av drivkreftene bak Larvik Gitarfestival.

På The Edinburgh Suite, som slippes av Apollon Records 9. september, spiller han gitarer, mandolin og banjo. Her har han også med seg Marco Minnemann (trommer), Tony Franklin (bass), Christian M. Berg (marimba, perkusjon) og Richard Garcia (/keyboards, piano, accordion).

Videoen er ved Tommy Rasmussen.

DEATH BY UNGA BUNGA: Once Upon a Time in Deadwood City

En av de klassiske rollemodellene for menn har vært cowboy-myten. Den fikk Death By Unge Bunga leve ut for fullt, da de sommeren 2020 spilte en gedigen strømmekonsert i Deadwood City på Kløftefoss. Dette ble også det første startskuddet på albumet Heavy Male Insecurity, som kom tidlig i 2021.

Undertegnede intervjuet den gangen bandet for Klassekampen, der gitarist Preben Sælid Andersen fortalte følgende om den imponerende produksjonen:

– Vi så at band begynte å gjøre større produksjoner under korona-nedstengningen, ikke bare med kassegitarer i sofaen. Vi kom egentlig litt sent til hele festen, og var ikke i gang før i begynnelsen av juni. Vi hadde lyst til å lage noe filmatisk og stort, og fikk ideen om å spille i en western-landsby.

– Det ballet veldig på seg. Vi ville at det skulle se autentisk ut, med sprengninger av bygninger mens vi spilte. Det dukket opp en masse problemstillinger og utfordringer underveis. Til slutt ble det også veldig dyrt, men jeg tror vi har nedbetalt det nå, sier vokalist Sebastian Ulstad Olsen.

– Det var bomber og gønnere og femti mann på jobb, ja. Det ble den største produksjonen vi har vært med på, og var sykt gøy, oppsummerer Preben.

Medvirkende i den nesten times lange konsertfilmen er Death by Unga Bunga, Benjamin Helstad, Edvard Smith og medlemmer av Deadwood City, Kløftefoss.

Filmen er regissert av Martin Bremnes, som også har produsert den sammen med Death By Unga Bunga. Resultatet har blitt en svært underholdende og på alle måter oppsiktsvekkende konsertfilm.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 141 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤