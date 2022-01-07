Ballade video: En reise gjennom året

Vi gir deg noen av høydepunktene fra det norske musikkvideo-året 2021. Tolv håndplukkede videoer – en for hver måned.

Ballade video startet opp i februar 2019, og har siden den gang vist nye, norske musikkvideoer nesten hver uke. Det har blitt totalt 859 videoer og presentasjoner av aktuelle artister og plater. Bare i 2021 presenterte vi 344 musikkvideoer, samt noen musikkfilmer og dokumentarer.

Vi har prøvd å vise noe av bredden i norsk musikkliv, og har vel vært innom de fleste sjangere. Vi håper at vi har klart å vekke nysgjerrigheten til våre lesere og tittere, når vi hver fredag har lagt ut noe av det som har kommet ut.

Historien om Ballade video faller til dels sammen med historien om pandemien i Norge. Vi hadde holdt på et drøyt års tid, da de første, omfattende COVID-tiltakene ble innført her hjemme. Dette ble starten på en vanskelig og usikker periode for alle som jobber i norsk musikkbransje. Samtidig ble musikkvideoer et av verktøyene man hadde for å kommunisere med publikum.

I september i fjor så det ut til at landet og kulturlivet kunne gjenåpnes. Men alt i slutten av november dukket den nye omikron-varianten opp, som snart førte til nasjonal skjenkestopp og stengte dører. Vi krysser fingrene for at det nye året blir lettere, og benytter samtidig anledningen til å se på noe av alt det kreative som tross alt skjedde.

Neste fredag er vi tilbake med vårt vanlige program. Vi håper du liker dette vesle tilbakeblikket. Om du vil se enda flere videoer, kan du som vanlig gå til vår store samling av videopresentasjoner på denne siden.

God fornøyelse!

SMERZ: Believer

Fra januar velger vi oss Smerz, som består av Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg. Denne videoen ble sluppet 13. januar, og er tittelkuttet fra debutalbumet Believer. Den er regissert av Benjamin Barron, med Julius Krebs Damsbo som klipper. Kristian Engelsen er hovedfotograf, mens Bror August står for kostymene.

Andre artister vi tok med i januarutgavene våre var Brudini, Lovise AK, Svevngangar, Frode Haltli Avant Folk, Mirror of Haze, Painted Romans, Hjelvik, Flying Rabbit, Damokles, Dobbeltgjenger, Skambankt, Antipole, Tusmørke, Golden Core, Margrete, Sivert Høyem, Ingvild Homme, Kåre Indrehus, White Void, Meer, Tenant From Zero, Holy Toy, MEER, Julie & Andreas, Inger-Katrin, Heave Blood & Die, Duvel, Undergrünnen, Ganges, Skage og OnklP & De fjerne slektningene. Samt en stjernespekket hyllestvideo til Lillebjørn Nilsen.

ÅRABROT: Norwegian Gothic Part 1: Kinks of the Heart

I februar presenterte vi den første smakebiten fra Norwegian Gothic av Årabrot. Filmen, som fremstår som en trailer fra en nordic noir-serie vi gjerne skulle sett, er regissert av Thomas Knights og Kassandra Powell fra Obscure Film Collective. Videoen var hentet fra det den gang kommende albumet, som ble sluppet 9. april. Kjernen i Årabrot er Kjetil Nernes og Karin Park, som begge spiller i denne mini-thrilleren.

Øvrige videoer: Caligonaut, ARY, Asbjørn Ribe, Dog Valley Fever, Venus Flycatchers, Djerv, Wardruna, Holy Toy, Annette Gil, Death By Unga Bunga, Center Of The Universe, This Sect, Dobbeltgjenger, Superlynx, Goat The Head, Sigrid Moldestad, Shaun Bartlett, MÍO, Knut Roertveit, Hildegunn Øiseth, Ledfoot, LÜT, Tove Bøygard, Vidar Norheim, Ane Bjerkan, Anorakk, Misty Coast, Charlotte Jacobsen, Headless, Benjamin Finger, Kill Shelter & Antipole, Shevils og Erlend Apneseth Trio.

DARLING WEST: Hard Times ft. Sweetheart, Malin Pettersen & Johan Berggren

Vi skriver nå mars – da pandemien fremdeles lå ganske knugende over landet. Vi fant som vanlig trøst i musikken, og gjorde blant annet en større presentasjon av Friday Sessions-serien, der Tor Egil Kreken og Mari Sandvær Kreken i Darling West spilte inn ukentlige videoer med forskjellige artister. I vårt fokus møtte du blant annet artister som Øystein Greni, Håkon Sagen, Silje Kilmork Vemøy, Christer Slaaen, Thomas Gallatin, Aleksander With, Håkon Sagen og Hayde Bluegrass Orchestra.

Øvrige artister og videoer: Synne Sanden, Robert Moses & The Harmony Crusaders, Gebhardt, Rikke Normann, LULI feat. Izabell, Coldbound, White Void, Erlend Ropstad, Kristian Grostad, Marianne Sveen, Egil Olsen, Permafrost, Matterhorn, Årabrot, SkarWorX, Flying Rabbit, Starving For My Gravy, Nullskattesnylterne, Miss Nöyd, Sondre Justad og Musti, Dunbarrow, Årabrot og Benjamin Finger.

VAARIN: Lighthouse

For april velger vi oss denne stemningsfulle videoen med Vaarin, aka Vårin Strand fra Hokksund. «Lighthouse» var fra den kommende EP-en «Imaginary Movies», som ble beskrevet som «et lydspor til dine dagdrømmer, følelser og tanker». Videoen er regissert av Bjørg & Doris, med Thea Marion Aasen som produsent og Jørgen Klüver som fotograf.

Ellers denne måneden: Signe DØ (x 2), Christian Winther, Rural Tapes, Frøkedal & Familien, KinGeorg, Hey Love, EL/NeUe, Vaarin, Dragongirl, Broken Swans, Kill Shelter & Antipole, Josefin Winther, Norsk Råkk, Nullskattesnylterne, Kåre Indrehus, Gåte, Veps, Vegar Vårdal, Oslo Ess, Avind, Asbjørn Ribe, Haakon Ellingsen, Dark Roast, Smerz, Girl In Red, Kate Havnevik, Ine Hoem, Christine Sandtorv, Lovise AK, Mary & The Moon og Oslo Ess.

STIAN CARSTENSEN: Hippocampus Serenade

Stian Carstensen vakte i mai berettiget oppsikt med denne drøyt syv minutter lange kortfilmen, som var en forsmak på albumet Musical Sanatorium. Den var laget i samarbeid med kunstnerne Lars Elling og Dave McKean. Lars Elling, Stian Carstensen og Erik Hannemann sto for det innfallsrike manuset, mens sistnevnte også tok på seg jobben som kameramann.

Andre videoer fra mai måned: Karin Park & Lustmord, Marianne Engebretsen, Rural Tapes, Shevils, Atena, Vreid, Ganges, Cocktail Slippers, Iris & Skaar, Vicki, Anna Of The North, Skaar & Emelie Hollow, Harald Thune, Luke Elliot, Sondre Lerche, Dromedar, Magnus Wærness, Nadja Bertelli, Veps, Nicholas & Sebastian, Matterhorn, Fredrik Saroea, Siril Malmedal Hauge, Neon Ion og Tuvaband.

SPIRA: Knust

I juni samarbeidet vi med Kortfilmfestivalen i Grimstad. Vi presenterte ti av de utvalgte musikkvideoene som ble vist der, med Ane Brun, Lokoy med Nils Bech, HRVY & Seeb & Goodboys, Ruben, Emelie Hollow & Ruben, Cold Mailman, Matata, Mugisho & Willy, Boy Pablo og Ora The Molecule. Gullstolen for beste musikkvideo gikk til Boy Pablo med «Hey Girl» med regi av Eivind Landsvik.

I tillegg kunne vi feire jubileum, der vi rundet 100 utgaver av Ballade video. Det gjorde vi i selskap med Spira, Leifson, Ida Maria, Nikkeby Lufthavn, Endtimers, Jarle Bernhoft, Sleepyard, Karin Park og Lustmord, Gåte, Feed Vågen, Darling West og Sivert Høyem. Vi velger å markere dette med videoen til Spira, som gikk bort i oktober 2021, bare 34 år gammel. Den er regissert av Philly, aka Philip Geertsen.

AURORA: Cure For Me

I juli hadde vi egentlig sommerferie. Men det kom ut videoer i den måneden også. Vi velger oss Aurora, som er en av mange norske artister med et internasjonalt publikum. Låten handler om mennesker med annerledes og alternativ seksualitet, som enkelte mener kan helbredes for sin legning. Aurora svarer at det ikke er noen grunn til å bli helbredet for kjærlighet.

Aurora har selv regissert videoen sammen med Sigurd Fossen, der sistnevnte også står for klippingen. Ifølge nettstedet Aurora Aksnes Fandom er koreografien til videoen inspirert av 1920-tallet – og dessuten av dansen Futterwacken, som også opptrer i Tim Burton-filmen Alice in Wonderland.

NICHOLAS & SEBASTIAN: Just Say Know

I august var vi tilbake igjen. Denne måneden innledet som vanlig den hjemlige platehøsten, der mange godbiter sto for tur. Ballade var også med på å arrangere en gjenåpningsfest på Røverstaden i Oslo, med samtaler og debatt om veien videre for musikklivet etter pandemien. Samtidig følte nok mange på en viss uro – kanskje noe av den samme uroen som preger ungdommene i denne videoen av Nicholas Sillitoe og Sebastian Grüchot, med regi, foto og klipp av Ola Røyseland.

Vi feiret også sensommeren med Michael Krohn, Takomaha, Lekende Lett, Minor Majority, Trond Svendsen & Tuxedo, Damata, Aksiom, Enslaved, Vamp, Falkevik, Spira, Charlotte Jacobsen, Kate Havnevik, Chrome Hill, Order, Himmellegeme, Monstereo, Helheim, Cocktail Slippers, Baklengs Salto, Stian Fjelldal (x 2), Halcyon Days og KinGeorg.

MADRUGADA: Nobody Loves You Like I Do

I september fikk vi et etterlengtet comeback med Madrugada, som samtidig innledet en serie på i alt ni kortfilmer som er spilt inn i Vesterålen-området. Videoen til «Nobody Loves You Like I Do» er regissert av Eivind Holmboe, med Marius Kildalsen som hovedansvarlig for den kontinuerlige filmingen.

Ellers viste vi Norwegian Giants, Manuela Hofer & Electro Spectre, Misty Coast, White Trash Blues Band (x 2), Hovedøen Social Club, Unni Wilhelmsen, Dog Valley Fever, Bjarte Eike og Barokksolistene, Ava Freddy, Tom Roger Aadland, Thom Hell, Marianne Engebretsen, Annie, Løvetann, Sjøgress, Hellbillies, Manuela Hofer og OR, Ane Brun, Ingebrigt Håker Flaten, Erlend Ropstad, Oslo Ess, Tic Tic ,Jo Berger Myhre og Mariam Gviniashvili. I tillegg presenterte vi også en 17 minutters låt og kortfilm med SKRIM.

MONOSWEZI: Kuwonererwa

I oktober bød vi nok en gang på et samarbeid med en av landets ledende filmfestivaler, der musikkvideoer er en naturlig del av programmet. Vi viste derfor åtte av de nominerte videoene til Bergen internasjonale filmfestival, med artister som Paul Hers, Rebmoe, KA2, Beharie, Kjartan Lauritzen, Zueva, Adrian Sellevold og Sara & Arash. Vinneren av konkurransen, som ble arrangert i samarbeid med Vill Vill Vest, ble «Crumbs» av Ane Brun, med Stian Andersen som regissør og Aurora Bjørnhaug som produsent.

Som en del av vårt vanlige oktober-program serverte vi også ferske videoer og premierer med Theniyell, Philip Wiese, Nylenda, Order, Contrarian, Sex Magick Wizards, Electric Eye, Tron Jensen og Grim Berge, Anne Marie Almedal, Nicholas & Sebastian, Marianne Sveen, Geir Sundstøl, Karen Jo Fields, Cocktail Slippers, Damokles, Karin Park, Beady Belle, Karen Jo Fields, Madrugada, Mío, Fungal, Frode Fivel Band, Annette Gil, Manuela Hofer, White Trash Blues Band, MoE, Hedvig Mollestad, Ava Freddy, Veps, Lemaitre, Anna Of The North, Sleepyard, Kniv & Gaffel, Stian Fjelldal, Rooftops & Satellites, Schwein og Lovise AK (puh!). Her ser vi den lekre animasjonsvideoen til Monoswezi, laget av Ronald Kabicek til en av sangene fra albumet Shanu.

ARS DADA: Döden

Vi har i løpet av året vist mange fine animasjonsvideoer. Dette er nok et eksempel på det. Ars Dada ga i slutten av november ut denne tettpakkede og forseggjorte videoen, med musikk av Erlend Schulerud Bilsbak og video av Egil Ursin, som til vanlig jobber som animatør og motion graphics-designer hos NRK Nordland.

I november presenterte vi ellers videoer av Rita N, Birgitte Damberg Trio, Monoswezi, Sivert Holmen, Knekklectric, Stian Fjelldal, Karin Park, Gåte, Ingrid Jasmin, Hanna Børseth Rønningen, KitFai, Vestamaran, Sondre Lerche, Margrete, Doddo, Ava Freddy, Mathias Eick, Kate Havnevik, Donner, Jørgen Dretvik, Lorenzo, Caramel 11, Brudini, Vor Suplicas, August Kann, Vilde Tuv, Sleepyard, Ane Brun, Stockhaus, Nylenda, This Daze, Nix & the Nothings, Adventure og Airbag.

SEI SELINA: Only When You’re Asleep

«Only When You’re Asleep» ble sluppet på GR:OW Records fredag 3. desember. Den er signert den 23 år gamle debutanten Sei Selina, som vi ganske sikkert kommer til å høre mye mer om. Den stemningsfulle og spenningsfylte videoen er regissert av Niels Windfeldt, og produsert av Alexei Mokel.

Desember bød for vår del også på nye videoer med Ronni Le Tekrö, Ledfoot og Mona Halvorsen, Calle Hamre, Patrik Fitzgerald med Lemur, Manuela Hofer, KitFai, Fixation, Kalandra, Espen Martens, Susanna, Marianne Engebretsen, Skambankt, Madrugada, The Gathering, Siril Malmedal Hauge og Jacob Young, Hannah Eline, Kanaan, Karin Park, Simon Moholt, Per Martinsen, August Kann, Spidergawd, Sigrid, Bendik, Ine Hoem (x 2), Roar Dons og Mari Boine.

Og ikke minst en fantastisk dokumentarfilm fra Shaun Bartlett, som oppsummerte hans liv som musiker så langt. Det føltes litt fint å avslutte årets siste måned med både å se litt fremover og bakover.

Vi ønsker alle våre lesere et godt og musikalsk år. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du som nevnt på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤