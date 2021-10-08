Ballade video CX: Saken er BiFF!

Norske musikkvideoer står på programmet når Bergen internasjonale filmfestival inviterer til fest. Se åtte av de nominerte videoene her.

Bergen internasjonale filmfestival viser årlig over 150 dokumentar- og fiksjonsfilmer, og er med dette omfanget den største filmfestivalen i Norge. Festivalen favner også ellers bredt – og byr på alt fra de store kassasuksessene til smalere kunst- og dokumentarfilm. Under årets arrangementer skal hele 40 nye filmer presenteres.

Hvert år vises også et eget program med norske musikkvideoer. Her samarbeider Bergen internasjonale filmfestival med musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest. Vinneren av Beste norske musikkvideo 2021 mottar en pris på 10 000 kr, i tillegg til heder og ære. Under visningene på stort lerret i Røkeriet på USF Verftet vil det også bli innslag av live-musikk.

PAUL HERS: Bad At Letting Go

Årets festival går av stabelen fra 20. til 28. oktober. I fjor var det musikeren Kristin Vollset, aka The Musical Slave, som vant prisen Beste norske musikkvideo med «They Can’t Stop Us».

I tillegg til de videoene som vi viser her, er også disse plukket ut til konkurransen: «Crumbs» med Ane Brun (regi: Stian Andersen), «Here’s To Another» med Anna of The North (regi: Alexander Zarate Frez), «Jordens orden og rikdom» med Vegar Vårdal (regi og animasjon: Mette Vårdal/KulFilm), «Relay» med Lokoy og Nils Bech (regi: Sebastian Kåss, Erik Treimann) og «Ruracio» med Matata (regi: Daniel Anda).

Alle disse har vi tidligere vist her i Ballade video, slik at du finner dem i arkivet vårt.

REBMOE: Basement Party

Ballade har slått av en prat med Mario Urban Mannsåker, som har fungert som en del av prejuryen – og dermed har vært med på å koordinere og tilrettelegge årets program. Han jobber til vanlig som grafisk designer i OK Kontor, som arbeider i krysningsfeltet mellom arkitektur, design og visuelle uttrykk.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Han har også vært med i film-podcasten YodaNeida, og har selv prøvd seg som musikkvideo-regissør, blant annet for Silja Sol. Innimellom legger vi også ut en del smakebiter på videoene som har kommet gjennom nåløyet til juryen.

– Jeg mener musikkvideoer er en kunstform på linje med kortfilmer, og dermed er det helt naturlig at en filmfestival har et slikt program. På sikt kan man jo håpe at det øker anseelsen til musikkvideoer, sier Mannsåker.

KA2: Disse damene

Han kan for øvrig melde om god forhåndsinteresse.

– Jeg tror vi hadde rundt 100 påmeldte musikkvideoer i år, som i finalerunden er blitt til tretten. Og jeg må si at jeg synes kvaliteten på norske videoer er svært god! Det er mange flinke produksjonsselskap, regissører og så videre.

– Det er nok ellers mye som går under radaren for mange, men jeg synes dette er en bransje i stadig utvikling.

BEHARIE: Don’t Wanna Know

Vi spør om lavkostnads- og nullbudsjettsproduksjoner kan måle seg med mer påkostede videoer.

– Ja, absolutt! Musikkvideo er mye mer enn form. En god idé eller et godt gjennomført konsept kan ofte gi mye mer enn en kanskje sjelløs og dyr video. Det er mange som får til veldig mye med små budsjetter – og mange som sikter svært høyt!

KJARTAN LAURITZEN: Million

– Hva var de viktigste kriteriene, da dere instruerte juryen og valgte ut kandidatene?

– Vi ønsket at de skulle legge vekt på hvordan videoen oppleves i samsvar med musikken. En god video bør heve musikken, eller gi den en tilleggsdimensjon. Dette er heller ikke en musikkpris, så man kan ikke la seg farge av egen musikksmak.

– Men samtidig står juryen står helt fritt. Vi i pre-juryen har valgt ut de vi mener er best, både på konsept og gjennomføring.

ZUEVA: Preying on me

– Og hvilke råd ville du gi musikkvideo-regissører av i dag, kanskje særlig de som er i startgropen?

– Hmmmm. Kanskje at du tør å lage din egen ting, og følger din egen idé helt gjennom.

ADRIAN SELLEVOLL: Se hvordan vi lever

– Når blir vinneren kåret – og hvilken oppmerksomhet kan BiFF hjelpe videoskaperne og artistene med å få?

– Vinneren blir kåret under visningen av alle de nominerte, den 23. oktober. Da blir det også konsert, i tillegg til selve prisutdelingen.

– Ser vi noen klare tendenser i form og bildespråk, ut fra det du har fulgt med på?

– I år var det mye tåkete og vakre norske landskap, så jeg er spent på hva det blir neste år!

SARA & ARASH: Ser på meg

Årets jury består av Randi Grov Berger (kurator og grunnlegger av Entrée), T-Michael (designer, skredder og artist) og Tatiana Palanca (artist).

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤