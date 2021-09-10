Ballade video CVI: På veg til deg

Velkommen til utgave nummer 106 av denne spalten. Her skal vi tilbake til 1700-tallet og selve arnestedet for nordisk visesang. Og vi skal bevege oss gjennom noe av det beste av norsk pop og rock av i dag, med sterke premierelåter med Ava Freddy, Tom Roger Aadland, Thom Hell og White Trash Blues Band.

I tillegg byr vi på en drøyt 17 minutters kortfilm av plateaktuelle SKRIM, som består av Morten Qvenild, Ståle Storløkken, Stian Westerhus og Gard Nilssen. Låten «Styggemann» er et eget prosjekt, som ikke er med på den sterke, nye platen The Crooked Path på Hubro Records.

Dette er musikere og videomakere som hever stemmen, og som sier noe om verden av i dag. Det kan vi jo alle gjøre nå på mandag.

BJARTE EIKE & BAROKKSOLISTENE: Märk hur vår skugga – Corona Adaptation

Norsk premiere!

I denne musikkvideoen gjenskaper Barokksolistene noe av atmosfæren fra vertshusene i det gustavianske Sverige. Bellmans melankolske, dystre og mystiske «Märk hur vår skugga» får nye tekster tilpasset pandemien, med glimt i øyet.

Denne musikalske filmen er en del av lanseringen av «The Nordic Sessions», med premiere på Musikfest Bremen 2021. Mens BaS signaturprosjekt, «The Alehouse Sessions», henter sin inspirasjon fra den folkelige barokkmusikken fra de engelske tavernaene og ølhusene på 1600- og 1700-tallet, utforsker «The Nordic Sessions» det samtidige skandinaviske repertoaret fra tiden.

– Med et ensemble bestående av musikere som alle er blant de fremste på sine instrumenter i Norden og Europa, og med musikalske røtter som strekker seg flere hundre år tilbake i tid, blir musikken re-kontekstualisert og fremført på en måte som gir den nytt liv og relevans, heter det i pressemeldingen vi har mottatt.

Videoen var opprinnelig en del av en serie med skolekonserter for Den Digitale Skolesekken. Den er filmet og redigert av Donovan von Martens, som også har fått hjelp til filmingen av Camilla Topuntoli. Lyden er ved Johannes Lundberg.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Carl Michael Bellman levde fra 1740 til 1795. Hovedsanger og bratsjist Per Buhre har her omskrevet teksten noe, mens arrangementet er ved Buhre og musikalsk leder Bjarte Eike, som også spiller fiolin og mandolin. Barokksolistene består ellers av Fredrik Bock (barokkgitar), Hans Knut Sveen (harmonium), Johannes Lundberg (kontrabass) og Steven Player (barokkgitar)

Videoen er filmet på Konstepidemin i Göteborg, og hadde nettpremiere hos The Strad tidligere denne uken.



AVA FREDDY: Sushi

Premiere! Og oi! Dette er fint!

Dette er andre single fra Ava Freddys kommende plate The Tree. Sangen har vokst frem gjennom 15 år, og representerer en yngre Ava Freddy og hennes syn på livet. Den er dessuten preget av en gjennomtrengende fasinasjon for Østen, både med tanke på matkultur, tonalitet og klang.

Ava Freddys andre plate beskrives av Nordic Records som en nostalgisk sak, med pianobaserte låter på norsk og og engelsk, skrevet av Ava Freddy gjennom tiden som ung voksen.

– Musikkvideoen er det Linnea Syversen som står bak – hun ønsker at videoen skal være åpen for tolkning fra publikum. Selv synes jeg det er noen interessante paralleller mellom det visuelle videoen byr på, synkronsvømmerne og vannet, i møte med den abstrakte sangteksten.

– Jeg synes også det er skikkelig fint med fokuset på kroppene i bevegelse. Det er fremstilt på en så fascinerende måte der under vannet i sakte fart – uten at blir en seksualisering, men heller sport og kunst flettet sammen.

Medvirkende musikere er Ketil Kielland Lund (vibrafon), Hanna Sannes Aanonsen (bass), Espen Fladmoe Wolmer (trommer og perkusjon), Erik Normann Sannes Aanonsen (nøkkelharpe) og Laila Nysten (fiolin). Ava Freddy spiller piano og synger, og har spilt inn lyder av frosk om kvelden fra Guangzhou, Kina.

«Sushi» har digitalt slipp i dag, fredag 10. september, på Nordic Records International. Albumet The Tree slippes 22. oktober, med releasekonsert på SALT i Oslo.



TOM ROGER AADLAND: På veg til deg

Premiere! Og det med en av årets beste rockelåter på norsk.

– «På veg til deg» er åpningslåten på den nye plata mi, Motgift, som kom ut i mars. Låten starta med gitarriffet. Det er ganske uvanleg for meg, for veldig ofte startar låtane mine med ein tekstidé, forteller Tom Roger Aadland til Ballade video.

– Kjernen i songen er det eg syng i den siste linja i kvart vers: «Det som betyr noko, er kor eg er på veg hen.» Eg tenkjer at det gjeld både i det små og i det store. Det som skjer mens du er på veg, suksess eller fiasko, triumf eller tragedie, det er flyktig. Det er fokuset som betyr noko.

– Då eg skreiv låten, tenkte eg på det som ein kjærleikssong, men no ser eg meir på det som ein song om å ha optimisme i eit stort perspektiv. Thomas Mortveit (Shady Shades), som har laga videoen, har eg samarbeida med i ti år no. Han let seg inspirere dels av tekstlinjer, dels av energien i låten. Videoen er filma diverse stadar på Haugalandet, og i den gamle turbinhallen i Askim. Det kviler vel eit visst rustikt film noir-skjær over videoen, som eg synest passar til stemninga.

Aadland forteller at han nå skal spille konserter i Haugesund (15.9.), Bergen (16.9.) og Stavanger (17.9.), før han og bandet avslutter miniturnéen på Røverstaden i Oslo 18. september.

– Motgift er miksa og til dels innspelt i Lars Voldsdal sitt studio på Røverstaden, så det er stas å «kome heim». Etter det skal eg gjere tjueseks solokonsertar i Nord-Noreg, frå Sømna heilt sør i Nordland til Kirkenes ved den russiske grensa. Deretter har eg sett av tid til låtskriving resten av vinteren. Eg tar sikte på å gi ut eit nytt album neste haust. Eg håpar også å kunne skrive meir saman med andre det neste året. Har eigentleg berre lyst til å halde turtalet oppe og jobbe på vidare.

Høres bra ut, spør du oss.



THOM HELL: When You’re Not Around

Premiere!

Thom Hell slapp sin nyeste single «When You’re Not Around», 20. august. Nå er han i gang med sitt tiende studioalbum, etter å ha gjort sine første innspillinger så tidlig som 2003. Han kan se tilbake på en svært vellykket karriere, som inneholder ni studioalbum, tre Spellemannpriser, og deltagelse i populære programmer som «Hver gang vi møtes» og «Det store korslaget», som han vant.

Her er hva Thom Hell selv sier om «When You’re Not Around»:

– Som låtskriver kjenner man av og til at noen låter er større enn andre. «Over You» og «The Love is Gone» er slike låter. Sanger som lever sitt eget liv, lenge etter at de er sluppet. Og «When You’re Not Around» er en slik låt.

– Den er ment som en oppfølger til «The Love is Gone», som en hyllest til Jeff Lynne og den sterke klassiske poplåta. Det føler jeg den har blitt. Som den ydmyke sørlendingen jeg er, vil jeg faktisk påstå at det kanskje er den beste låten jeg har skrevet.

«When You’re Not Around» er Thom Hells sjette singelutgivelse i år.



WHITE TRASH BLUES BAND: Undertow

Og premiere igjen!

Vi var også innom White Trash Blues Band sist fredag, i forbindelse med deres deltagelse på den svært fine samleplaten Freeze!!! Fuzz!!!!! – som ser på situasjonen for garasjerock og surf-musikk her hjemme. Her er bandet ute med en helt ny låt på Blues For The Red Sun, som plateselskapet beskriver som White Trash Blues Band på sitt aller mest lekne og catchy.

Gruppens vokalist og gitarist, Jan Magnar Hatlemark, sier dette om «Undertow»:

– Låten handler om misnøye og negativitet. Å ha ein konstant følelse av å være passasjer i eget liv. Og manglande evne til å holde det for seg sjølv , og der ein hakkar på andre for å føle seg sjølv bedre.

White Trash Blues Band har base i Oslo, og består ellers av Svein Andre Røe (bass/koring), Asgaut Bakken (gitar/koring), Erling Zahl Urke (keyboards/koring) og Paul Daniel (trommer/koring).

White Trash Blues Band ga i 2020 ut splitt-LP-en Spread The Gospel med Quarter Wolf. «Undertow» er den tredje singelen fra bandets kommende album We Got Time To Waste, som slippes i november.

Videoen er regissert og redigert av Erling Zahl Urke, med Marius Kromvoll fra Quarter Wolf som ekstra fotograf. Vi ser frem til å høre enda mer.



SKRIM: Styggemann

SKRIM er litt av en gjeng, med noen av de fremste norske utøverne innen jazz, improvisasjon og alternativ elektronika. Kvartetten består av Morten Qvenild (keyboards, elektronikk), Ståle Storløkken (orgel, elektronikk), Stian Westerhus (gitar, elektronikk) og Gard Nilssen (trommer, elektronikk).

– Dette er en musikkvideo som følger opp albumet The Crooked Path, som ble utgitt på Hubro 27. august, forteller medlemmene, som også har skrevet musikken på albumet sammen. Den er spilt inn og mikset av Johnny Skalleberg i Amper Tone Studio i Oslo, i juni 2019 og desember 2020, og er mastret av Espen Høydalsvik i Oslo Fuzz.

SKRIM startet opp som en duo med Gard Nilssen fra Skien og Morten Qvenild fra Kongsberg. I 2019 ble de utvidet med Stian Westerhus og Ståle Storløkken, i anledning Gard Nilssens residency på Moldejazz dette året.

– Går du over turområdet Skrim, har du hele tiden et godt blikk på fjellet Styggemann. Det er noe mytisk over dette fjellet. Det er vilt og bratt, og gaupa lusker rundt, men samtidig er området tilgjengelig for den jevne turgåer, sier medlemmene.

Den nærmere 20 minutter lange filmen er ved Sigurd Ytre-Arne. Det er Morten Qvenild og Gard Nilssen som står bak produksjonen. Bandet avslutter i kveld, fredag 10. september, en fem konserters Norgesturné i Bergen Jazzforum.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤