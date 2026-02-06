Áššu – Kenneth Ekornes, Olav Torget, Ulla Pirttijärvi

Áššu er joikeren Ulla Pirttijärvi, perkusjonist Kenneth Ekornes (til venstre) og gitarist Olav Torget. Søndag 8. februar har de med seg duoen Hildegunn Øiseth og Frode Fjellheim på scenen i Melahuset.(Foto: Oda Wenaas Torget)

NotisSamisk musikk

Joik og globale lydlandskap i feiring av samenes nasjonaldag

Publisert
06.02.2026
Skrevet av
- Red.

På Melahuset i Oslo settes tradisjonell joik og moderne komposisjoner i stevne med bandet Áššu og duoen Hildegunn Øiseth/Frode Fjellheim søndag 8. februar.

I rekken av markeringer av samisk kultur på og i nærheten av samenes nasjonaldag 6. februar, spiller bandet Áššu på Melahuset i Oslo søndag 8. februar.

«Áššu» er det nordsamiske ordet for «glør». Trioen beskriver at de henter energi fra det samiske bålstedet, atmosfæriske lydlandskap og suggererende groover, og baserer musikken sin både på tradisjonelle joiker og originale komposisjoner av bandets samisk-finske joiker, Ulla Pirttijärvi.

I tillegg til Pirttijärvi består Áššu av gitarist Olav Torget og perkusjonist Kenneth Ekornes, som har stor erfaring og inspirasjon fra henholdsvis vestafrikansk musikk og musikk fra land som Brasil, Kina og India. Når de kommer sammen viser musikken deres hvordan joiken, i kraft av å være et av våre eldste musikalske uttrykk, resonnerer naturlig med instrumenter, toner og rytmer fra andre sider av kloden.

På konserten søndag kveld breier Áššu imidlertid ut lydlandskapet sitt: De har invitert med seg duoen Hildegunn Øiseth og Frode Fjellheim, en av verdens største formidlere av joik og nye musikalske sammenhenger rundt den.

Musiker og komponist Hildegunn Øiseth spiller trompet, flygelhorn og bukkehorn, og har sin egen duo sammen med musiker og komponist Frode Fjellheim. Fjellheim er kjent og hyllet for sitt arbeid for samisk musikk, og har blant annet mottatt Musikkforleggernes ærespris. (Foto: Knut Utler)

Konsertarrangør Melahuset skildrer at publikum vil få en helt spesiell kveld, inspirert av såvel ørkenbluesen og vindene fra arktiske strøk, når tradisjonell nordsamisk joik, originale komposisjoner, gamle urtradisjoner og moderne instrumenter og lyder settes i stevne.

ÁššuFrode FjellheimHildegunn ØisethjoikMelahusetsamenes nasjonaldag

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

«Velkommen til Kauto (Capital of Nowhere)» er laget av Might Be Twins og Hánná Rein, og setter tonen for både NRKs nye samiske dramaserie og et nytt musikalsk samarbeid.

– Vi er jo selv fra Alta, og kjenner igjen mye av den samme energien, humoren og mørket

Might Be Twins og Hánná Rein har laget låta som setter den mørke, energiske tonen for NRKs nye samiske storsatsing.

Joikere og storband på Nordlysfestiavlen.

Joik møter storband

Leder fram til samenes dag 6. februar med urpremiere.

Lávre Johan Eira

Vil ha eget joikefond

Fra kuriostitet til suksess: Artist Lávre minner oss på hvor seint vi har hatt joikeforbud i Norge. Og at rettighetspengene...

Frode Fjellheim i studio etter å ha fått nyheten om ærespris fra norske musikkforleggere.

Ærespris til mannen bak musikken i verdenssuksessen Frost

Frode Fjellheim hylles for sitt arbeid for samisk musikk.

Hyllest til Nils Aslak Valkeapää 2021 Adrian Angelico Arktisk filharmoni

Far sol, mor jord, kunstner Valkeapää

En hyllest av Nils-Aslak Valkeapää urframføres 20 år etter hans død.

Flere saker

Skolenes sangdag

Skolenes sangdag er landets største allsang-kor. I år forventer arrangørene rekord-deltakelse

Tirsdag 14. juni er det igjen, og endelig, vil mange si, klart for Skolenes sangdag. – Vi forventer å slå...

Lars Norberg – her på konsert med Satyricon

Perspektiver på heavy metal som skapende praksis

Metal i 2023 er et konglomerat av stiler og uttrykk – musikalsk, visuelt og konseptuelt, skriver musiker og musikkviter Lars...

Nordic Voices

10 urfremføringer under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Festivalen har med det hatt 100 urfremføringer siden oppstart.