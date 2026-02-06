Joik og globale lydlandskap i feiring av samenes nasjonaldag

På Melahuset i Oslo settes tradisjonell joik og moderne komposisjoner i stevne med bandet Áššu og duoen Hildegunn Øiseth/Frode Fjellheim søndag 8. februar.

I rekken av markeringer av samisk kultur på og i nærheten av samenes nasjonaldag 6. februar, spiller bandet Áššu på Melahuset i Oslo søndag 8. februar.

«Áššu» er det nordsamiske ordet for «glør». Trioen beskriver at de henter energi fra det samiske bålstedet, atmosfæriske lydlandskap og suggererende groover, og baserer musikken sin både på tradisjonelle joiker og originale komposisjoner av bandets samisk-finske joiker, Ulla Pirttijärvi.

I tillegg til Pirttijärvi består Áššu av gitarist Olav Torget og perkusjonist Kenneth Ekornes, som har stor erfaring og inspirasjon fra henholdsvis vestafrikansk musikk og musikk fra land som Brasil, Kina og India. Når de kommer sammen viser musikken deres hvordan joiken, i kraft av å være et av våre eldste musikalske uttrykk, resonnerer naturlig med instrumenter, toner og rytmer fra andre sider av kloden.

På konserten søndag kveld breier Áššu imidlertid ut lydlandskapet sitt: De har invitert med seg duoen Hildegunn Øiseth og Frode Fjellheim, en av verdens største formidlere av joik og nye musikalske sammenhenger rundt den.

Konsertarrangør Melahuset skildrer at publikum vil få en helt spesiell kveld, inspirert av såvel ørkenbluesen og vindene fra arktiske strøk, når tradisjonell nordsamisk joik, originale komposisjoner, gamle urtradisjoner og moderne instrumenter og lyder settes i stevne.