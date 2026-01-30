Joikere og storband på Nordlysfestiavlen.

Inger Johanne Oskal og Anne Gro Gaup joiker med storbandet på øving før urpremiere på Nordlysfestivalen.(Foto: Andreas Fliflet)

AktueltJazz

Joik møter storband

Publisert
30.01.2026
Skrevet av
- Red.

Leder fram til samenes dag 6. februar med urpremiere.

Søndag åpner Nordlysfestivalen samisk uke med konserten Jienat – som leder fram til samenes dag 6. februar med urpremiere på et prosjekt med flerstemt joik og storband.

Joikerne Inger Johanne Oskal og Anne Gro Gaup, komponist Andreas Fliflet og et forstørret Tromsø Storband spiller under ledelse av Fred Glesnes.

Fliflet skriver til Ballade at det er trolig første gang det er første gang man kan oppleve flerstemt joik og storband på en scene. Med nyskrevne orkestreringer av det som en gang var stykker i mindre format. I Jienat er melodiene vevd inn i et mangefarget musikalsk vev, og underveis har Fliflet knabbet tråder fra stilskapere som Joe Zawinul, Lyle Mays, Dizzy Gillespie, Igor Stravinskij, Bob Freedman og Claude Debussy.

Konserten arrangeres  på Kulturhuset i samarbeid med Tromsø Jazzklubb. Nordlysfestivalen startet torsdag.

Ultima

Oslo-kutt rettet opp i bystyret

Bystyret rettet opp nesten alt byrådet foreslo kuttet i kunstmusikken i Oslo da kommunens budsjett for 2021 ble vedtatt onsdag.

Tone Østerdal fra NKA, Rhiannon Hovden Edwards fra Virke Kultur og Hans Ole Rian fra Creo

Koronakrisen: Forventer at regjeringen tar nødvendige grep

Creo, Virke og Norske konsertarrangører leverte i går et felles innspill til regjeringen om behov for tilpassede krisetiltak for kunst-...

Vokal Nord Foto: Yngve Olsen Saebbe

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på...