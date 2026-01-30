Joik møter storband

Leder fram til samenes dag 6. februar med urpremiere.

Søndag åpner Nordlysfestivalen samisk uke med konserten Jienat – som leder fram til samenes dag 6. februar med urpremiere på et prosjekt med flerstemt joik og storband.

Joikerne Inger Johanne Oskal og Anne Gro Gaup, komponist Andreas Fliflet og et forstørret Tromsø Storband spiller under ledelse av Fred Glesnes.

Fliflet skriver til Ballade at det er trolig første gang det er første gang man kan oppleve flerstemt joik og storband på en scene. Med nyskrevne orkestreringer av det som en gang var stykker i mindre format. I Jienat er melodiene vevd inn i et mangefarget musikalsk vev, og underveis har Fliflet knabbet tråder fra stilskapere som Joe Zawinul, Lyle Mays, Dizzy Gillespie, Igor Stravinskij, Bob Freedman og Claude Debussy.

Konserten arrangeres på Kulturhuset i samarbeid med Tromsø Jazzklubb. Nordlysfestivalen startet torsdag.