Frode Fjellheim i studio etter å ha fått nyheten om ærespris fra norske musikkforleggere.

(Foto: Brage Fæhn Bakke)

AktueltFilmmusikk

Ærespris til mannen bak musikken i verdenssuksessen Frost

Publisert
21.03.2023
Skrevet av
- Red.

Frode Fjellheim hylles for sitt arbeid for samisk musikk.

Musikkforleggerprisen deler hvert år ut Årets Ærespris, og i år offentliggjøres vinneren i forkant av prisutdelingen som går av stabelen 29. mars. De kaller det en høythengende utmerkelse, og i år gir de den til Frode Fjellheim. Han har vært sentral i formidling og revitalisering av den samiske kulturarven gjennom sitt eget virke som komponist, og i nært samarbeid med samiske artister. Selv er han sørsamisk, men har også jobba med umesamiske musikere, med flere.

Verdens øyne via Disney
– I 2013 ble en hel verden eksponert for den samiske musikktradisjonen i Disneys filmunivers Frost. Fjellheim bidro med magiske lydlandskap i filmen. Hans enestående musikk, inspirert av samisk musikk og joik, har bidratt til økt oppmerksomhet og bevissthet rundt samisk musikk og kultur, skriver juryen i sin begrunnelse.

Fjellheim er kjent som komponist, musiker, produsent og musikkforlegger, og har hatt en karriere preget av høyt aktivitetsnivå og mangfoldige musikalske retninger siden 80-tallet. Fjellheim ble født i 1959 i Mosjøen, vokste opp i Karasjok og bor i dag i Trondheim. Gjennom hele karrieren har han beveget seg fritt mellom sjangre som jazz, rock, klassisk, verdensmusikk og elektronika. Han har også vært en svært aktiv komponist og musiker for teaterscener, skrevet en lang rekke bestillingsverk, samt musikk for TV, dokumentarer, kortfilmer og kunstutstillinger.

Her kan du høre temasangen Reindeer Circle med koret Cantus.

Musikkforleggerprisen finner sted i Kulturkirken Jakob 29. mars og arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått. Prisen er den eneste av sitt slag i Norge.

 

Frode FjellheimMusikkforleggerprisen 2023

Tine Thing Helseth og Ensemble Allegria skapte en spesiell plate sammen etter at trompetisten ble friskmeldt av kreft.

Det er den tiden på året igjen – men frykt ikke

Ballade klassisk gir deg fire freshe utgivelser som holder «Jingle Bells» på avstand.

Filmplakaten til «Jiknon 2»

«Jiknon 2» – Disney for første gang på samisk

Denne uka er det klart for førpremiere på verdens første Disney-film dubbet til samisk.

For Rawdna Carita Eira er kjærligheten til nord noe hun stadig vender tilbake til i sitt arbeid. I tekstene til Circus Polaria problematiserer hun hva som skjer når polarisen smelter

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

– Javisst har jeg stått på barrikadene for det samiske. Vi kan ikke la være, for da forsvinner vi. Men...

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Brenner for sitt lille morsmål

– Jeg må prøve meg fram for å skape en ny hverdagsjoik. Marja Mortensson brenner for sitt eget språk, som er...

Myra leder Musikkforleggerprisen.

Myra leder showet når musikkskaperne hedrer sine egne

Rapperen og sangeren forbereder seg til å lede prisutdelinga Musikkforleggerprisen.

Flere saker

Makta Komponistlag Collage Makta sesong x

MAKTA komponistlag med ny musikk til fiktiv sesong av «Makta»

Den nykomponerte musikken «MAKTA – Sesong X» blir spilt på Festspillene i Bergen i mai. En videreutvikling av seriens musikalske...

Fredrik Høyer og Bendik Baksaas i møte med Skrik på et koronastengt Munchmuseum

«Aaaaa»: Fredrik Høyer og Bendik Baksaas møter Munch i ny musikkvideo

Høyer og Baksaas fikk tilbringe tid med «Skrik» i det korona-stengte Munchmuseet. Se resultatet i denne musikkvideoen.

Marius Stenberg og styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset Foto: Camilla Slaattun Brauer/Norsk jazzforum

Storbandprisen til Marius Stenberg

Stenberg mottok prisen under Norsk Jazzforums storbandmøte i Lillestrøm lørdag.