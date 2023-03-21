Ærespris til mannen bak musikken i verdenssuksessen Frost

Frode Fjellheim hylles for sitt arbeid for samisk musikk.

Musikkforleggerprisen deler hvert år ut Årets Ærespris, og i år offentliggjøres vinneren i forkant av prisutdelingen som går av stabelen 29. mars. De kaller det en høythengende utmerkelse, og i år gir de den til Frode Fjellheim. Han har vært sentral i formidling og revitalisering av den samiske kulturarven gjennom sitt eget virke som komponist, og i nært samarbeid med samiske artister. Selv er han sørsamisk, men har også jobba med umesamiske musikere, med flere.

Verdens øyne via Disney

– I 2013 ble en hel verden eksponert for den samiske musikktradisjonen i Disneys filmunivers Frost. Fjellheim bidro med magiske lydlandskap i filmen. Hans enestående musikk, inspirert av samisk musikk og joik, har bidratt til økt oppmerksomhet og bevissthet rundt samisk musikk og kultur, skriver juryen i sin begrunnelse.

Fjellheim er kjent som komponist, musiker, produsent og musikkforlegger, og har hatt en karriere preget av høyt aktivitetsnivå og mangfoldige musikalske retninger siden 80-tallet. Fjellheim ble født i 1959 i Mosjøen, vokste opp i Karasjok og bor i dag i Trondheim. Gjennom hele karrieren har han beveget seg fritt mellom sjangre som jazz, rock, klassisk, verdensmusikk og elektronika. Han har også vært en svært aktiv komponist og musiker for teaterscener, skrevet en lang rekke bestillingsverk, samt musikk for TV, dokumentarer, kortfilmer og kunstutstillinger.

Her kan du høre temasangen Reindeer Circle med koret Cantus.

Musikkforleggerprisen finner sted i Kulturkirken Jakob 29. mars og arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått. Prisen er den eneste av sitt slag i Norge.