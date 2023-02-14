Myra leder showet når musikkskaperne hedrer sine egne

Rapperen og sangeren forbereder seg til å lede prisutdelinga Musikkforleggerprisen.

Myra steg opp i norsk pop der den møter hiphopen – blant annet i samarbeid med noen av Norges største stjerner før henne – som i duetter med Lars Vaular eller Bjørn Eidsvåg. Hun fikk tidlig en tydelig, ung karriere, som da hun sang «Nystemten» fra bokseringen, ga ut sterke låter som raskt ble plukka opp av radio og festivaler – og fortalte om oppvekst og flukt fra Sierra Leone. For å nevne noen deler av livshistorien hennes som nok også gjorde inntrykk blant mange før og rundt albumdebuten «Bokser og Ballerina» (2021).

Bak artistnavnet Myra står Regina Tucker, artist og låtskriver, som nå utvider repertoaret og blir programleder i to vidt forskjellige stetinger på seinvinteren. En av disse jobbene er når hun i slutten av mars leder Musikkforleggerprisen.

Så: hvor mye tid bruker hun på egen musikk om dagen?

– Jeg har veldig troen på å sakke ned når man har mulighet, og ta en ordentlig fot i bakken med seg selv angående hvordan man disponerer tiden sin.

I januar har jeg gjort akkurat dette og aktivt prioritert hvile. Jeg skriver jo hele tiden, men i hvilen lar jeg heller ordene komme til meg istedenfor å jage dem.

Jeg begynner rolig i studio i slutten av februar, og gleder meg masse til å se tanker og drømmer ta mer fysisk form, skriver Regina «Myra» Tucker til oss.

– Jeg blir hele tiden mer bevisst på de ulike rollene i musikk

Regina «Myra» Tucker

– Utover dette er jeg jo aktuell som programleder sammen med Thomas Numme for det nye TV2 programmet «Hemmelige duetter», og jeg er veldig kry over denne programleder-debuten.

– Hvor mye sånt har du gjort før?

– Jeg har faktisk ikke vært konferansier på et event som dette før, men jeg gleder meg utrolig masse. Det er jo et perfekt sted for en «første-ganger». Jeg er tross alt i selskap med min musikk-familie, og føler meg derfor allerede hjemme i rollen. Det er alltid stas å få være en del av å feire hele musikk-Norge, og jeg er veldig stolt over å få lede denne kvelden i år.

Musikkforleggerprisen har fem kategorier, og så deler de ut en ærespris. Årets mest spilte låt får også pris.

– Det er en veldig fin rekke med nominerte, og jeg gleder meg til å feire dem alle, beskriver Myra.

Musikkforleggerprisen AS eies av organisasjonen Musikkforleggerne. Alle norske opphavere som er Tono-registrerte og har musikkforlag kan nomineres.

– I Musikkforleggerprisen oppfatter jeg det som at det er musikkskapere som hedrer musikkskapere. Altså en anerkjennelse av håndverket og skapingen, skapere i mellom. Hvor viktig synes du dét er, kanskje sammenligna med det å vinne de største prisene som er mer synlig for publikum, som Spellemann, for eksempel?

– Musikkforleggerprisen er så utrolig viktig. Det finnes så mange mennesker og opphavere som jobber hardt og fortjener å bli sett. Å skape musikk er en hel produksjon fra den første tanken, første tonen eller første ordet til den siste godkjente masteren, og musikken blir ikke til uten alle ledd involvert. Derfor er dette en viktig kveld for å trekke frem og skinne på alle sammen i alle ledd.

– Hvordan har du sjøl blitt bevisst på at du er musikkskaper, som i låtskriver – i tillegg til å være artist?

– Jeg har nok ikke tenkt så mye over at jeg både er musikkskaper/låtskriver og artist. Da jeg både skriver og co-produserer mye av musikken min, samt spiller det selv er dette bare en naturlig tanke og prosess for meg. Men jeg blir hele tiden mer bevisst på de ulike rollene i musikk, og former for kreativitet når man jobber med andre. Jeg lærer og inspireres så mye av musikalske observasjoner eller samarbeid. Vi trenger hverandre for å vokse, og jeg er så takknemlig for alle de kreative som velger å dele kreativiteten og kunsten sin med verden, skriver Regina. I «hennes» sjangre er låtskapere som Synne Vorkinn (Synne Vo), Kristoffer Eriemo (Dutty Dior), Anders Nilsen og Ariadne Loinsworth (ARY) nominert etter 2022, men samme kveld feires også samtids-/klassiske komponister som Henrik Hellstenius, Maja S. K. Ratkje, Cecilie Ore, Torstein Aagaard-Nilsen og Henrik Skram.

– Hvem vinner den gjeveste prisen? Hehe.

– Dette avsløres 29. mars i Jakob kirke. Vi sees!

Throwback: Slik lød det, forresten, da Bjørn Eidsvåg og Myra ga ut låt sammen i 2021: