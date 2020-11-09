Inspirasjoner: Myra velger Arif

Etter å ha snakket hele høsten om hvor glad hun er i Bjørn Eidsvåg, tror kanskje mange at han kunne være Myras fremste inspirasjonskilde. Den oslobaserte bergensrapperen velger seg i stedet den adskillig mer sjangerbeslektede Arif.

I serien «Inspirasjoner» inviterer Ballade norske artister, musikere, sangdiktere og komponister til å snakke om utøvere eller opphavere som har betydd mye for dem i deres egne karrierer. Denne gangen har vi snakket med rapper, R&B-artist og låtskriver Myra, som velger seg rapperen Arif.

• Myra, rapper og R&B-artist. Har sluppet et titalls singler og jobber for tiden med å ferdigstille debutalbumet. Fikk tidligere i høst Edvard-prisen i kategori «Tekst» for sangen «Hjemløs i egen by» og deltok i NRK-serien «Stjernekamp». Født Regina Tucker, 8. desember 1994, Sierra Leone.



• Arif, rapper. Har gitt ut fem album, det første av dem, Kom så tok færdiih, under artistnavnet Phil T. Rich, i 2012. Han vant NRK Urørt-finalen i 2013, og fikk Spellemannpris for albumet HighEnd/Asfalt (2015). Født Arif Salum, 15. juli 1986, Oslo.

– Hvorfor Arif?

– Han er, og jeg tror han alltid vil være, et ekstremt stort forbilde for andre- og tredjegenerasjons norske hiphopere. Nummer en, så er han veldig flink til å lage musikk, og nummer to, så representerer han noe veldig sterkt innenfor mangfoldet, iallfall i hiphop-Norge, innleder Myra, eller Regina Tucker, som er hennes «sivile» navn.

– Fordi det har vært mangel på kvinnelig representasjon – jeg er opptatt av både mangfold og representasjon – så tror jeg at jeg har søkt mot, iallfall innenfor min sjanger, noen med en bakgrunn jeg kan relatere ordentlig til. Da har det blitt Arif. Han er stor i vår sjanger, men det er også det at han er tydelig om hvem han er og hva han står for.

– Jeg var jo litt redd for at du ville velge Bjørn Eidsvåg. Jeg er veldig glad for at du ikke gjør det nå.

– Er det sant? Nå har jeg snakket om Bjørn hele høsten, men jeg er jo så glad i ham, sier Myra og ler hjertelig. Bjørn Eidsvåg har vært fan av Myra i flere år, og det har vært gjensidig. Tidligere i høst hørte vi dem for første gang synge sammen da hun dukket opp som gjestevokalist på Eidsvågs single «Adams sang».

Jeg synes han er en ordentlig kunstner, rett og slett.

Myra har tidligere fortalt om hvordan hun ble fan da hun hørte albumet Tålt første gang, men rent sjangermessig er det såpass avstand mellom de to at den mer håndfaste inspirasjonen nødvendigvis måtte komme andre steder fra. Riktignok har Bjørn Eidsvåg en viss «flow» i sin snakkesynging, men det er lettere å se hvordan Arif har påvirket Myras musikk. Er det noe som har inspirert henne spesielt der? Avlevering, tekster, attitude, beats?

– Absolutt tekstene. Og hiphop har blitt en så stor sjanger med mange greiner, og akkurat den R&B-delen synes jeg Arif introduserte. Den HighEnd/Asfalt-platen hans var så kløktig laget, om det går an å si. Han var nyskapende innenfor norsk hiphop, synes jeg, det var et ordentlig konseptalbum. Jeg er egentlig en ganske allsidig person. Det må jeg vise i min egen musikk, og det har jeg alltid likt i andres musikk, og Arif viser både frem den rapperen han er, men også kunstneren. Og det gjør han også på det siste albumet sitt, Arif i Waanderland. Jeg synes han er en ordentlig kunstner, rett og slett.

– Er det låter du har skrevet, der du har hatt ham i tankene?

– Alltid!

– Alltid, faktisk?

– Haha, nei, kanskje ikke alltid, men jeg tror nok Arif kan ha en tendens til å ha afrikanske undertoner, og tekster og låter som man kan se personligheten hans i, og tror nok at jeg underbevisst kan tenke på dette. Han får de afrikanske tonene til å funke så bra med både det musikalske og det kunstneriske, så jo, jeg tenker nok på ham i ny og ne.

– Hva synes du dere har felles?

– Jeg vil ikke nødvendigvis si at vi har gått samme vei, men at vi kanskje har støtt på de samme utfordringene med innvandrerbakgrunn. Men jeg tror også det at han står så støtt og alltid har gjort det og vært seg selv, har inspirert både meg og mange unge. Det at han snakker ut om Black Lives Matter, og at han er samfunnsengasjert når han har en så stor stemme både innenfor musikk og det offentlige, det synes jeg er veldig inspirerende. Det trenger ikke alltid være noe politisk. Det kan være bare det å bruke stemmen sin i musikk. Ord påvirker mange.

LES OGÅ: Edvard-prisen til Myra for teksten til sangen «Hjemløs i egen by»

– Med unntak av kjønnsperspektivet, hva skiller dere som artister?

– Vi har jo forskjellig bakgrunn, som gjør at man uansett kommer til å finne ulikheter. Og jeg elsker det litt rosa og popete innenfor hiphop. Det kan godt være han gjør det også, jeg vet ikke. Jeg tror vi begge to er veldig glad i tekst, men vi skriver ikke nødvendigvis om det samme. Det er et veldig godt spørsmål, men det er vanskelig å svare på.

Det har vært mangel på kvinnelig representasjon – jeg er opptatt av både mangfold og representasjon – så tror jeg at jeg har søkt mot noen med en bakgrunn jeg kan relatere ordentlig til.

– Noe som slår meg når du snakker er at hiphopartister definerer en eller annen holdning til musikken som du ikke nødvendigvis ser i andre sjangere. Er du en ren popartist er det kanskje ikke så naturlig å bruke sin egen bakgrunn og sine personlige opplevelser på samme måte i musikken som det dere gjør?

– Det er helt sant, det gjorde du meg oppmerksom på nå. Hiphop er et løvetannbarn som vokste frem gjennom asfalten. Den har vært en stemme i samfunnet som har måttet bryte litt igjennom for å bli hørt. Hiphop handler mye for meg om punchlines, om ordspillene. Det er en måte å bli hørt på. Det har jo nesten blitt dikt, ordentlig poesi, en veldig klok måte å skrive om seg selv og sin bakgrunn på, som har blitt gjort om til en sjanger, som har blitt gjort om til musikk. Det er de stegene hiphop har tatt, fra å være en nisjesjanger til verdens største sjanger. Så synes jeg det er en gøy del at man også kan flekse litt, at man kan tre inn i en rolle i tillegg til å skrive om sine egne opplevelser.

Alle som så Myra i «Stjernekamp», før hun røyk ut av konkurransen med sin tolkning av en annen bergensartist, John Olav Nilsen og hans «Diamanter og kirsebær», vet at hun er mer enn «bare» en rapper. Hun fikk prøve seg på både opera og country, men det var kanskje først og fremst pop- og R&B-siden hun viste TV-seerne som imponerte. Det åpenbare pophjertet er da også synlig i hennes egen musikk, for eksempel i låter som «Hjemløs i egen by» og «Føler meg selv» (der hun faktisk namedropper Arif). Er Myra like mye en R&B- eller popartist som hun er rapper?

– Jeg tror nok at det ligger en popartist der inne et sted. Jeg liker feelgoodpop. Noe av det første du blir introdusert for som barn er pop. Jeg vet ikke så mye om babyer eller barn, men det er det som fanger oppmerksomheten. Jeg elsket «Rosa helikopter» og Hits For Kids og alt det der, så jeg tror jo det er det som fikk meg til å føle meg bra og glad, ting jeg kunne danse til. Det var pop. Derfor tror jeg det skinner gjennom i mye av min musikk også, uten at jeg er helt klar over det, og derfor tror jeg også jeg har de afrikanske undertonene. Jeg bruker alle sidene ved meg sjøl når jeg skriver.

– Husker du når du oppdaget Arif?

– Jeg tror det var da han fremdeles gikk under navnet Phil T. Rich. Jeg tror jeg må ha sett ham på NRK. Han var en sånn fet fyr med bling, jeg tror han hadde grillz («hiphop-tenner», for eksempel i gull eller sølv – journ. komm.) hvis jeg ikke tar feil, og fletter. Han var vel en av de første fra Afrika til å bli så stor, iallfall i min generasjon. Jeg så ham og tenkte «hvem er det her som rapper på norsk?».

– Hva er det fineste han har gjort?

– Jeg kom på med HighEnd/Asfalt-albumet. «7», sammen med Unge Ferrari, hørte jeg på mye den sommeren. «Sulten» er en tidløs låt. Av de nyeste liker jeg hiten «Alene». Og «1000 netter», den har jeg hørt mye på i det siste, fra albumet han kom ut med nå. Og jeg laget musikkvideo i hodet mitt til «Hvem er hun», der jeg er «hun» liksom, hahaha. Og «Malaika» og «Eskimoblod». Det er låter som jeg tror jeg kan høre på ti år fra nå. Han har en veldig tidløs sound, om jeg kan si det allerede nå.

Ifølge Myra har Arif hatt stor betydning for norsk musikk og ikke minst for hvor hiphopsjangeren har gått, at han ved å introdusere R&B-aspektet i norsk hiphop har satt tydelige og viktige spor etter seg. Hun tror han påvirker mange unge, både gutter og jenter, også utover hiphopmiljøet.

Men er de venner?

– Vi er venner, ja, sier hun med et stort smil og matchende latter. – Sist jeg sjekket iallfall. Jeg var fan før jeg traff ham i det hele tatt, men hver gang man treffer ham så er det med det svære gliset og åpne armer og vise ord. Han er et utrolig bra menneske. Jeg er utrolig glad for at akkurat han er i den posisjonen han er i. Han har en utstråling som smitter og som inspirerer. Jeg kan ikke si så mye mer, men det er oppriktig sånn jeg føler det. Og jeg skal lure til meg en liten «collab» når tiden er inne.

– Ja, når får vi høre den?

– Jeg vet ikke. Snart? Når vi har laget den, når jeg har fått ham med på det?

– Vi får se etter dette da.

– Ja, nå har jeg virkelig smurt på, så det skulle bare mangle.

– Til slutt: Jobber du med et album?

– Det gjør jeg. Det har tatt sin tid, men når unge som spiller musikk og vil ha råd spør meg, pleier jeg å si at hvis de har en bra låt nå, så slipp den. Men bruk et år i studio på å finne deg sjøl. Jeg har brukt nesten tre-fire år på å finne meg sjøl ordentlig i studio, på å finne ut hva jeg vil, hva som er meg. Du samler opp lyder og ting og tang. Åh, jeg kunne funnet så mange bedre ord for dette her, det blir så useriøst. «Ting og tang», liksom? «Det ene og det andre»? Men jeg har altså troen på selve prosessen. Jeg er veldig glad for å ha fått lov til å gi ut singler som er meg, men på et album ønsker jeg at det skal være den fulle pakken.

– Når tror du det er ferdig?

– Åh, du! Jeg håper at det blir i år. Men nå har jeg sagt dette så mange ganger at det er ingen som tror på meg lenger. Jeg har sagt det i fire år, men nå sier jeg det: Jeg jobber for at det skal bli ferdig i år!