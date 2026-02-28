Forfatter: Erik Valebrokk
Erlend Ropstad: – Det er en viktig funksjon i et samfunn, at vi forteller disse historiene
For Erlend Ropstad er tilværelsen en kontinuerlig kilde til ideer som siver inn i sangene han skriver. Det kan handle...
Ida Maria: Polsk orgelkassett banet vei for punkrocken
Da Ida Maria var åtte år gammel kom foreldrene hennes hjem fra Polen med orgelmusikk i bagasjen. Det ble en...
Tarjei Nysted: – Inspirasjon betyr nesten alt
– Jeg kan snakke i timevis om inspirasjonens betydning, sier multiinstrumentalist Tarjei Nysted til Ballade. Her forteller han blant annet...
Solveig Wang: Et nesten åndelig perspektiv
INSPIRASJON: For keyboardisten Solveig Wang er inspirasjon vanskelig å definere, men likevel avgjørende for alt hun gjør, om det er...
Jørgen Nordeng: Begynner på nytt
Inspirasjoner: Han er kjent som Jørg-1, Joddski og under flere andre navn, men nå har en av Norges mest beryktede...
Lars Saabye Christensen: – Det meste av inspirasjonen kommer i skriveøyeblikket
Inspirasjoner: Det er forskjell på å skrive en sangtekst for Maj Britt Andersen og en roman, men for Lars Saabye...
Kajsa Balto: Den samiske arven betyr alt
Inspirasjoner: Samisk kultur lever i beste velgående takket være foregangsartister som Kajsa Balto. Men hvor henter hun selv inspirasjonen fra?
Gitarist Kjetil Steensnæs så lyset da han fant countrymusikken
I dette intervjuet forteller Kjetil Steensnæs om forvandlingen fra prog- og metalfan til countryentusiast, om all inspirasjon på veien –...
Komponist Stine Sørlie: Alltid på jakt etter det ukjente
Stine Sørlie lot seg inspirere til å bli komponist ved å høre musikken foreldrene spilte filtrert gjennom veggen på soverommet....
Inspirasjoner: Torgeir Waldemar om Bach, Smokie, deLillos og… Anders Møller.
Torgeir Waldemars musikalske godtepose rommer både klassisk musikk, country og rock, men han liker ikke å knytte inspirasjon til navn....
Inspirasjoner: For Lise Sørensen er kollegaene den viktigste kilden
Ballade har spurt en av Norges mest ettertraktede fiolinister om sine fremste inspirasjonskilder. Arve Tellefsen, skulle man tro? Men nei....
William Kristoffersen: – Det begynte med trekkspillet til fatteren
Inspirasjoner: Den som tror at dansebandmusikk og gammeldans er all ballasten til William Kristoffersen må tro om igjen. Ole Ivars’...
Inspirasjoner: Silje Wergeland velger The Kids
Ballade har spurt vokalisten Silje Wergeland om hennes fremste norske inspirasjonskilde. Valget var på en måte oppsiktsvekkende, og falt på...
Inspirasjoner: Eigil Berg velger Erik Bye
Ballade har spurt den levende legenden Eigil Berg om hans fremste norske inspirasjonskilde. Valget falt på en ekte bauta, Erik...
Inspirasjoner: Hanne Krogh velger Alf Prøysen
Ballade har snakket med selveste Hanne Krogh om hennes fremste norske inspirasjonskilde. – Det kunne ikke bli andre enn Alf...
Endelig fikk Trygve Skaug oppleve Øystein Greni på scenen
Her er historien om hvordan Trygve Skaug først savnet, men nå endelig har opplevd Bibangs Øystein Greni på en scene....
Slik inspirerer Kjartan Kristiansen i Dumdum Boys gitarkollega Lars Lundevall
deLillos-gitarist Lars Lundevall velger inspirator blant andre norske rockegitarister: Kjartan Kristiansen er den med fetest egen stil – og med...
Jon Eberson som inspirator: – Så gjør du en sånn Hedvig-ting, som du er god på!
På kvinnedagen spiller gitarist og bandleder Hedvig Mollestad med sin trio i Gøteborg. Her forteller hun om sin store inspirasjon:...
– Kjempeviktig å ha sånne forbilder i musikken som Ane Brun, som bare kjører på
Plateaktuelle Signe Marie Rustad har aldri lagt skjul på hvor mye Joni Mitchell betyr for musikken hennes, men da hun...
Harpreet Bansal om et medmenneske i musikken: Javid Afsari Rad
Harpreet Bansal imponerte i fjor med storslåtte «Parvat», i samarbeid med Kringkastingsorkesteret, og fiolin på Karpes Ep «Omar Sheriff». Men...
– Mystikken er nøkkelen. Kenneth Ishak velger Hval.
Den alltid aktuelle Kenneth Ishak trenger å høre noe som ikke er så opplagt. Derfor valgte han seg Jenny Hval...
Inspirasjoner: Frida Fredrikke Waaler Wærvågen velger Aage Kvalbein
Ballade har snakket med cellisten Frida Fredrikke Waaler Wærvågen om hennes fremste norske inspirasjonskilde. Hun trengte ikke rare betenkningstiden på...