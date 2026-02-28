Forfatter: Erik Valebrokk

Adama Janlo
IntervjuBlues

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter

Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen,...

Erlend Ropstad på Øya
IntervjuMusikken og livet

Erlend Ropstad: – Det er en viktig funksjon i et samfunn, at vi forteller disse historiene

For Erlend Ropstad er tilværelsen en kontinuerlig kilde til ideer som siver inn i sangene han skriver. Det kan handle...

By Per Heimly Lazy Dsc8080 Copy (1)
IntervjuMusikk og helse

Ida Maria: Polsk orgelkassett banet vei for punkrocken

Da Ida Maria var åtte år gammel kom foreldrene hennes hjem fra Polen med orgelmusikk i bagasjen. Det ble en...

Tarjei Nysted
IntervjuMusikken og livet

Tarjei Nysted: – Inspirasjon betyr nesten alt

– Jeg kan snakke i timevis om inspirasjonens betydning, sier multiinstrumentalist Tarjei Nysted til Ballade. Her forteller han blant annet...

Solveig Wang
IntervjuImprovisasjon

Solveig Wang: Et nesten åndelig perspektiv

INSPIRASJON: For keyboardisten Solveig Wang er inspirasjon vanskelig å definere, men likevel avgjørende for alt hun gjør, om det er...

Jørgen Nordeng
Musikken og livet

Jørgen Nordeng: Begynner på nytt

Inspirasjoner: Han er kjent som Jørg-1, Joddski og under flere andre navn, men nå har en av Norges mest beryktede...

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Lars Saabye Christensen
Musikken og livet

Lars Saabye Christensen: – Det meste av inspirasjonen kommer i skriveøyeblikket

Inspirasjoner: Det er forskjell på å skrive en sangtekst for Maj Britt Andersen og en roman, men for Lars Saabye...

Kajsa Balto i Operaen des
IntervjuMusikken og livet

Kajsa Balto: Den samiske arven betyr alt

Inspirasjoner: Samisk kultur lever i beste velgående takket være foregangsartister som Kajsa Balto. Men hvor henter hun selv inspirasjonen fra?

Kjetil Steensnæs
Blues

Gitarist Kjetil Steensnæs så lyset da han fant countrymusikken

I dette intervjuet forteller Kjetil Steensnæs om forvandlingen fra prog- og metalfan til countryentusiast, om all inspirasjon på veien –...

Stine Sørlie
Musikken og livet

Komponist Stine Sørlie: Alltid på jakt etter det ukjente

Stine Sørlie lot seg inspirere til å bli komponist ved å høre musikken foreldrene spilte filtrert gjennom veggen på soverommet....

Torgeir Waldemar sep
IntervjuMusikken og livet

Inspirasjoner: Torgeir Waldemar om Bach, Smokie, deLillos og… Anders Møller.

Torgeir Waldemars musikalske godtepose rommer både klassisk musikk, country og rock, men han liker ikke å knytte inspirasjon til navn....

Lise Sørensen
IntervjuMusikken og livet

Inspirasjoner: For Lise Sørensen er kollegaene den viktigste kilden

Ballade har spurt en av Norges mest ettertraktede fiolinister om sine fremste inspirasjonskilder. Arve Tellefsen, skulle man tro? Men nei....

William Kristoffersen, låtskriver og vokalist i Ole Ivars gjennom 40 år. Bandet er 60 år i
IntervjuMusikken og livet

William Kristoffersen: – Det begynte med trekkspillet til fatteren

Inspirasjoner: Den som tror at dansebandmusikk og gammeldans er all ballasten til William Kristoffersen må tro om igjen. Ole Ivars’...

Benedicte Adrian
IntervjuMetal

Benedicte Adrians inspirasjon: Sirkelen sluttet med «Wuthering Heights»

Da Benedicte Adrian hørte Kate Bush første gang stoppet alt. Inspirasjonen fikk sitt umiddelbare utløp i Dollie, og nylig spilte...

Erik Valebrokk
KommentarMedia

Musikkjournalist Erik Valebrokk: – Musikken inspirerer meg. Hver dag.

Ballade ser nærmere – og bredere – på lidenskapen i musikken. Og vi starter med musikkjournalist Erik Valebrokks refleksjoner rundt...

Silje Wergeland
IntervjuMusikken og livet

Inspirasjoner: Silje Wergeland velger The Kids

Ballade har spurt vokalisten Silje Wergeland om hennes fremste norske inspirasjonskilde. Valget var på en måte oppsiktsvekkende, og falt på...

Eigil Berg
IntervjuMusikken og livet

Inspirasjoner: Eigil Berg velger Erik Bye

Ballade har spurt den levende legenden Eigil Berg om hans fremste norske inspirasjonskilde. Valget falt på en ekte bauta, Erik...

Hanne Krogh
IntervjuMusikken og livet

Inspirasjoner: Hanne Krogh velger Alf Prøysen

Ballade har snakket med selveste Hanne Krogh om hennes fremste norske inspirasjonskilde. – Det kunne ikke bli andre enn Alf...

Poet, sangdikter og musiker Trygve Skaugs norske musikalske forbilde er Øystein Greni. Han har aldri sett Greni eller Bigbang live. Men han tror det kanskje er Øystein Grenis skyld at han har så mange denimskjorter.
IntervjuMusikken og livet

Endelig fikk Trygve Skaug oppleve Øystein Greni på scenen

Her er historien om hvordan Trygve Skaug først savnet, men nå endelig har opplevd Bibangs Øystein Greni på en scene....

Lars Lundevall
IntervjuMusikken og livet

Slik inspirerer Kjartan Kristiansen i Dumdum Boys gitarkollega Lars Lundevall

deLillos-gitarist Lars Lundevall velger inspirator blant andre norske rockegitarister: Kjartan Kristiansen er den med fetest egen stil – og med...

Hedvig Mollestad live
IntervjuMusikken og livet

Jon Eberson som inspirator: – Så gjør du en sånn Hedvig-ting, som du er god på!

På kvinnedagen spiller gitarist og bandleder Hedvig Mollestad med sin trio i Gøteborg. Her forteller hun om sin store inspirasjon:...

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad
IntervjuMusikken og livet

– Kjempeviktig å ha sånne forbilder i musikken som Ane Brun, som bare kjører på

Plateaktuelle Signe Marie Rustad har aldri lagt skjul på hvor mye Joni Mitchell betyr for musikken hennes, men da hun...

Susanna på konsert.
IntervjuJazz

Sidsel Endresens stemme har preget Susanna siden hun hørte den som barn

Sangeren, pianisten og låtskriveren Susanna Wallumrød får velge seg en foregangskvinne og stemmeforsker. Ingen norske utøvere har inspirert henne mer...

Harpreet Bansal
IntervjuFolkemusikk

Harpreet Bansal om et medmenneske i musikken: Javid Afsari Rad

Harpreet Bansal imponerte i fjor med storslåtte «Parvat», i samarbeid med Kringkastingsorkesteret, og fiolin på Karpes Ep «Omar Sheriff». Men...

Kamara på Øya i august
IntervjuHiphop

– Jeg møtte ham og sa «herregud, det er Lars Vaular!»

Inspirasjoner: Kamara gikk fra å være fangirl til featuring for rapperen Lars Vaular. Denne helga kom Vaulars nye album, med...

Kenneth Ishak: artisten som også produserer andre artister, i Ballades serie Inspirasjoner.
AktueltElektronika

– Mystikken er nøkkelen. Kenneth Ishak velger Hval.

Den alltid aktuelle Kenneth Ishak trenger å høre noe som ikke er så opplagt. Derfor valgte han seg Jenny Hval...

Kamara på Øya i august
IntervjuHiphop

Inspirasjoner: Kamara velger Lars Vaular

Kamara er blant Norges mest lovende unge popartister, men når hun skal snakke om sin største norske inspirasjonskilde, må hun...

Amund Maarud
IntervjuBlues

Inspirasjoner: Amund Maarud velger Stian Carstensen

Amund Maarud er kjent for å ta den tradisjonelle bluesen i stadig nye retninger, og den som har inspirert ham...

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen
IntervjuKunstmusikk

Inspirasjoner: Frida Fredrikke Waaler Wærvågen velger Aage Kvalbein

Ballade har snakket med cellisten Frida Fredrikke Waaler Wærvågen om hennes fremste norske inspirasjonskilde. Hun trengte ikke rare betenkningstiden på...

Johanne Flottorp
IntervjuCountry

Inspirasjoner: Johanne Flottorp velger Annbjørg Lien

Ballade har snakket med folkemusikeren Johanne Flottorp, som i tillegg til sine egne prosjekter blant annet spiller hardingfele i americanabandet...