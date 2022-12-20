Inspirasjoner: Kamara velger Lars Vaular

Kamara er blant Norges mest lovende unge popartister, men når hun skal snakke om sin største norske inspirasjonskilde, må hun til rapmusikkens verden og fremheve Lars Vaular.

I serien «Inspirasjoner» inviterer Ballade norske artister, musikere, sangdiktere og komponister til å snakke om utøvere eller opphavere som har betydd mye for dem i deres egne karrierer. Denne gangen har vi snakket med Kamara om hennes store inspirasjonskilde og tidvise samarbeidspartner Lars Vaular. Les alle «Inspirasjoner»-intervjuene journalist Erik Valebrokk har gjort på denne samlesiden.

Fatumata Kamara, sanger og låtskriver. Urørt-finalist i 2019, debuterte med singlen «20 Something» i 2020 som ble en stor hit. Hennes første EP The Long Way Home kom i 2021, samme år som hun mottok Musikkforleggerprisen for årets gjennombrudd. I høst kom hennes andre EP No Hard Feelings som blant annet inneholder de to hitsinglene «SPF 3000» og «Can’t Get You Out Of My Head». Lille julaften er hun med på en konsert på NRK TV der Darling West har invitert henne sammen med Sivert Høyem, Jarle Bernhoft, Malin Pettersen, Dagny og Odd Nordstoga. På nyåret skal hun starte på arbeidet med debutalbumet. Født 5. januar 1998, Sierra Leone.

Lars Vaular, rapper og låtskriver.Debuterte med albumet La Hat – et nytt dagslysi 2007, og vant i 2010 sin første Spellemannpris for sitt tredje album, Helt om natten, helt om dagen i kategorien hiphop. Han vant i samme kategori for sitt fjerde album, Du betyr meg, og dessuten i kategorien årets tekstforfatter. Hans kommende album Vintage Velour slippes 13. januar, og dobbeltsinglen «Beamet ned fra en annen planet»/«Fatboy Slim» kom nettopp ut, med hjelp fra nettopp Kamara på sistnevnte. Født 20. september 1984, Bergen.

– Hvorfor Lars Vaular?

– Jeg har vokst opp med Lars og hørt på musikken hans og alltid synes han er veldig kul. Jeg har hatt en tilknytning til ham i alle år og liker bare hele pakken hans. Han er litt too cool for school, og tekstene hans er dritbra, måten han rapper på og melodiene. Jeg har bare alltid vært fascinert av ham.

Lars Vaular var i full gang med egen karriere da Fatumata «Fato» Kamara vokste opp i Bergen, og han ble en av hennes første musikalske helter.

– Jeg oppdaget ham rundt «Rett opp og ned»-tiden. Jeg husker at en av de første låtene jeg obsessed over var «Fett». Han slapp den i 2011, og da var jeg sånn OK, he’s the man. Han hadde et skoleevent på Grieghallen i Bergen, og der gikk jeg med klassen min. Det var i åttende eller niende klasse, og han spilte «Fett». Jeg skrek ut «Jeg elsker deg», og så lo han. Det er så lættis, jeg har sagt det til ham nå som vi har jobbet sammen, og det er sånn ekte full circle. Men han var en inspirasjon på så mange forskjellige måter. Han er poet og aktiv i samfunnsdebatten, en very well-rounded artist som har inspirert meg mye. Og så er han fra Åsane, og det er jeg også. Det hjelper, he-he-he.

– Han er først og fremst en rapartist mens du er en popartist. På hvilke punkter møtes dere musikalsk, synes du?

– Musikk er musikk, så for meg handler ikke inspirasjon om at det må tilhøre min egen sjanger. Jeg tenker at det han gjør er dritfett, og jeg liker det. Bare det at han rapper på norsk og på bergensk og kjører på med det, er så kult. Det er jo mange bergensrappere som gjør det, men jeg føler at han er en av de som har utmerket seg mest. Hele Norge vet hvem han er, det er ikke bare folk fra Bergen som synes det han gjør er kult. Jeg føler at det noen ganger med Bergen kan være litt undergroundstemning, at bergensere skal høre på bergensere, men han har klart å spre det til hele Norge, og litt utenfor Norge også.

– Lars Vaular var en av grunnene til at jeg flyttet til Oslo, forklarer Kamara. – Jeg følte meg litt låst i bergensboblen, og han viser at du ikke trenger å være det. Det er kjempehyggelig at det skjer så mye fint i Bergen, jeg er jo bergenser, men jeg bare elsker at han har klart å spre seg litt ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg elsker tekstene hans og flowen hans, stemmen hans og klangen i stemmen hans, akkurat som Store P også. Han er veldig slick, han flyter, han er veldig sånn «silkete».

– Du er den andre personen som velger Lars i denne spalten. Med sin jazzbakgrunn kommer Sofie Tollefsbøl i Fieh fra enda et helt annet sted enn deg igjen, men hun er også en stor beundrer av Lars. Det sier vel veldig mye om hvor bredt han treffer?

– Exactly! Det er det jeg elsker, fordi det er akkurat det jeg sier, det er ikke bare en sånn kul bergensting, «å, noen på Vestlandet vet hvem han er». Det er hele Norge. Han kan spille overalt, og alle kan teksten til «Rett opp og ned», alle er engasjerte.

Da Lars Vaular ga ut sitt foreløpig siste album Flere steder alltid i 2019, var det med tre gjesteartister: Röyksopp, KingSkurkOne, og den den gang helt ukjente Kamara som bidro på låten «Gospel». Den helt nye singlen «Fatboy Slim» er også gjestet av Kamara, ikke lenger så ukjent at det gjør noe, og hun har flere gjesteopptredener på hans nye plate Vintage Velour som utgis 13. januar. Hvordan begynte egentlig dette samarbeidet?

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Jeg møtte Lars via Myra, fordi jeg har koret for henne før og de er veldig gode venner. Jeg husker at jeg møtte ham og sa «Å, herregud, det er Lars Vaular, iiiiik», og ble litt starstruck. Men han var bare kjempegenuin, og kul. Folk er alltid sånn never meet your idols, men Lars var bare amazing. Da vi ble Facebook-venner syntes jeg det var dritstas, og så sendte han meg en melding, sånn «Hei, jeg har noen låter, vil du være med og synge?». Han teksta meg på Messenger, og jeg bare «hva er dette her for noe?» liksom.

Om Kamara syntes det var uvirkelig der og da, ble det en fin opplevelse.

– Jeg kom i studio, og han hadde noen forskjellige låter. Prosessen var amazing. Det var han og Frode Flatland i studio, og vi bare koste oss. Jeg skreiv jo ingenting på det tidspunktet, og jeg er ikke så flink til å skrive på norsk. Han ga meg noen forskjellige skisser, og selv om han var veldig konkret i hva han ville jeg skulle gjøre, ga han meg også rom til å leke meg litt, så prosessen var veldig gøy. Jeg har bare gode minner, og Lars er veldig lett å jobbe med. Jeg tror aldri jeg hadde sunget på norsk eller bergensk før, så det var gøy å oppleve at jeg faktisk kunne gjøre det.

– Det ga tydeligvis mersmak?

– Ja visst. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å skrive på norsk, men inspirerende var det, absolutt. Bare det at jeg hadde et lite sånn pinch me moment. Jeg gikk fra å skrike «Jeg elsker deg» i Grieghallen til å faktisk synge på en av låtene hans. Det var veldig gøy.

Kamara er også inspirert av andre aspekter ved Lars Vaular enn de strengt musikalske eller tekstlige.

– Jeg er veldig glad i «Det ordnar seg for pappa»-videoen. Det at han bryter litt med kjønnsroller innenfor rap, tror jeg er noe av det fineste med ham. I den videoen danser han som en ballettdanser. Ofte i rap kan det være litt macho, med veldig misogynistic vibes, men at han som en av Norges mest kjente artister og rappere går ut og viser en annen side, at han tør å leke med kjønnsrollene og gir litt faen? Det er kult. På Øya gikk han med brudekjole, og det var også ikonisk. Jeg var der dessverre ikke, men I know! Jeg liker at han aldri låser seg fast til hva en mann burde være. Han er veldig maskulin, men også åpen med seg sjøl. Jeg synes han er flink til å bryte grenser på den måten. Han og Cezinando er litt like i den forstand, de er frie og åpne, og ikke trangsynte i forhold til sin maskulinitet. Tror jeg da. Jeg synes det er noe av det beste Lars Vaular har gjort for norsk kultur generelt, at han har banet vei og vist at rappere ikke trenger å være så fastlåste i den machorollen.

– Jeg elsker at han tør å ta sjanser, og han gir mest lyst til å tørre å ta sjanser selv, fortsetter Kamara. – Ofte føler jeg at artister kan være litt redde for å snakke ut om visse ting, at de kanskje er redde for å bli misforstått, men han har for eksempel vært veldig aktiv i forhold til rusreformen og uttalt seg om den. Han er veldig flink til å snakke for seg om ting han bryr seg om, og det kan være en inspirasjon for meg, om jeg har noen hjertesaker som virkelig står meg nær, at jeg kan gå ut og snakke om dem.

– Ser du likhetstrekk mellom dere som artister?

– Neeeeei, det er ikke noe spesielt.

– Som vi var inne på, er jo du en popartist, mens han er en rapper, men det er veldig mye pop i musikken hans også. Det er muligens et sted dere møtes rent musikalsk? Om ikke dere er tvillingsjeler innen popmusikk, så er det noe der.

– Absolutt, og han har veldig catchy hooks. Det er noe av det jeg elsker med musikken hans. Den er veldig melodiøs, og jeg tror kanskje det er noen likheter der. Generelt er mange rapartister flinke med rim og flow, og jeg tror kanskje det har gitt meg mye inspirasjon, men det gjelder ikke bare Lars. Du ser ofte i popmusikk at mange bruker rapelementer, at de snakker litt raskere, synger litt fortere, og hele crossoverfenomenet mellom rappere og popartister er jo veldig populært. Kanskje en dag får vi Kamara featuring Lars Vaular? Vi får se. Kanskje en dag.

– Det hadde jo ikke vært unaturlig.

– Men da må han skrive hele låten, for jeg kan ikke skrive på norsk, ha-ha. Vær så god, skriv en låt til meg!

Hvilken betydning mener Kamara at Lars Vaular har hatt for norsk musikkliv?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg har kanskje pleid å tenke mest på hva han har betydd for meg personlig, men jeg kan jo også se at han er av de største artistene i Norge. I hele den perioden fra cirka 2008-09 til 2012, da han hadde en av sine mange peaks, var han virkelig med på å gjøre rap til en av de største sjangrene vi har i dag. Han har bidratt til å gjøre norskspråklig rap så stort, sammen med Karpe og noen andre. Han har vært veldig vital i hele den bølgen, mener Kamara.

– En ting jeg setter pris på med Lars er at han er så flink til å løfte nye artister. Ingen visste hvem jeg var i 2019, og så plutselig var jeg på Lars Vaular sitt album. Jeg bare føler meg veldig takknemlig. Han er så flink til å løfte nye bergensartister. Han gjorde det med meg, han gjorde det med Myra, og han er alltid villig til å collaborate og ikke gatekeepe. Jeg føler at han har veldig store gatekeeping powers. Han er jo en av de største, men han er alltid med på å løfte kidsa, hvis jeg kan si det sånn. Han er alltid villig, alltid hyggelig. Jeg føler at jeg kan spørre ham om tjenester, og han vil si ja. Jeg er veldig, veldig takknemlig for det han har gjort for meg. En av måtene han vel har påvirket meg på, er at hvis jeg ikke hadde vært med på albumet hans, så hadde ting kanskje tatt en annen turn? Det er ikke bare-bare at en av Norges største artister hjelper deg, avslutter Fatumata Kamara.