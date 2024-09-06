Ballade video: Jord, vann, ild

Ukens utgave byr på Lille Venn, Kalle Urheim, Gras, Birri, Ingebrigt Håker Flatens Knarr og Invasion.

Stor bredde også i denne utgaven av Ballade video. Vi går fra pop-punk til lulesamisk elektronika, fra eksplosiv jazz med Ingebrigt Håker Flatens Knarr til klassisk åttitalls hardrock med Invasion.

Det betyr også at platehøsten er i gang for alvor. Fremover vil det blant annet bli interessant å følge det nye plateselskapet Sounds Like Gold, en sammenslutning av Propeller Recordings, 777 MUSIC og Indie Recordings.

Om du vil se enda flere nye norske videoer, anbefaler vi også redaktør Guros ferske artikkel om hardcore-punkbandet Tiebreak.

Kort sagt: God fornøyelse!

LILLE VENN: Bite Me

Lille Venn, alias Helene Brunæs, beskrives som en fremadstormende pop-punk-artist, som alt har markert seg på Bylarm, Øya og Trondheim Calling. Nå slipper hun en ny single med tilhørende musikkvideo.

– «Bite Me» er en hymne for de desperate, de forvirrede og de som noen ganger er lykkelig uvitende om hva andre tenker om dem, forteller hun.

Musikkvideoen er regissert av hennes nære samarbeidspartner og gitarist Justin Bellucci. Den handler om et tilsynelatende hverdagslig besøk hos tannlegen som forvandles til en surrealistisk og drømmeaktig opplevelse.

– Jeg ville at musikkvideoen skulle føles både ekte og surrealistisk. Og at den skal gi styrke til å være seg selv fullt ut, uten å tone seg ned for noen – ikke engang tannlegen, sier Lille Venn.

– Å lage denne videoen var som et naturfagsprosjekt på videregående, hvor man virkelig trengte foreldrenes hjelp, forteller Justin Bellucci. – Dessuten overbeviste vi vår felles venn Yuka om å svinge innom Oslo på vei fra Singapore til London, slik at hun kunne gjenoppleve felles barndomsminner sammen med bestevenninnen.

– Fra et par hele ruller av 16mm og en kort bit av 35mm film, flettet vi sammen denne blandingen av virkelighet og drømmer til det som ble Lille Venns andre musikkvideo noensinne.

KALLE URHEIM: Goasskemoabbá / Eagle Sister

Den lulesamiske artisten Kalle Urheim gir oss her en forsmak på sitt kommende album på Kirkelig Kulturverksted. Det skjer i form av singelen og videoen «Goasskemoabbá / Eagle Sister / Ørnesøster».

– «Ørnesøster» er en takk og hyllest til alle sterke, omsorgsfulle og dyktige kvinner i verden, i nord og spesielt min egen søster, sier Kalle Urheim.

– Ørna passer på oss, er majestetisk og flyr høyt, løfter oss opp når vi er nede – og viser vei i livet som et trygt kompass.

«Goasskemoabbá / Ørnesøster» er Kalle Urheims første utgivelse på Kirkelig Kulturverksted, som omtaler det kommende albumet som «unik urfolksmusikk i et elektronisk lydbilde, med referanser til folkrock, jazz, EDM og pop».

Tekstene er skrevet på et truet minoritetsspråk, lulesamisk, og på nordnorsk. Om temaer som naturens kraft og vennskap. Om å vende det onde til det gode, og ikke minst ren glede.

– Livet skal være gøy og gi oss heftig energi, sier Kalle Urheim, som er opphavsmann til både melodi og tekst. Singelen er støttet av Nordland fylkeskommune.

Sangen er innspilt i Store studio i Bodø, og er produsert av Andreas Kopland Berger. Han spiller dessuten gitarer, bass, keyboards, korer og programmerer. Han er også medarrangør sammen med Urheim selv. I tillegg medvirker Kristin Holand på vokal og kor, Gunnar Willy Berger på el-piano og Anders Skoglund på trommer og perkusjon.

Danser og medvokalist er Kristin Holand. Videoen er regissert av Kjell Petter Hetland, og er innspilt i Hellemobotn på Hamarøy.

GRAS: Jord, vann, ild

Gras er fra Levanger, og består av Jeanette Hoseth Granås, Ingrid Elise Andersen, Solveig Salthammer Kolaas, Ingvild Blæsterdalen, Kathrine Rømmen, Jan Inge Tjørhom og Andreas Helland. Bandet finnes i to besetninger, også i en mindre og akustisk kvartett-utgave.

– Vi suller deg inn i vår drømmeverden, hvor alver, huldra og draugen blir til virkelighet. Bli med på livets karusell og kjenn kriblingen fra en midtsommerflørt med vokalrike folketoner, stev og stemningsfulle klanger, har de selv sagt.

Siden debutsingelen i 2019 har bandet gitt ut tre album. Det nyeste er Barfot fra 2022, der de samarbeidet med komponisten Frode Fjellheim og Trondheimssolistene. Mange av medlemmene har bakgrunn både fra musikk og teater.

Musikkvideoen til «Jord, vann, ild» er spilt inn på Frolfjellet i Levanger, med bilder fra Huldervatnet, Hansfossen og Beita. Dronefilmingen tok Terje Kolaas seg av, mens Øyvind Malum står for foto og redigering. Skuespilleren i videoen er Vilgunn Øwre Haga.

Låten hadde i sommer sin premiere på årets olsokdager på Stiklestad, der Gras holdt åpningskonserten. I november skal kvartett-utgaven av bandet spille på en utstilling med Inderøy-kunstneren Lise Brissach, som nettopp har latt seg inspirere av musikken til Gras.

BIRRI: Let Me Rage and Let Me Cry

Artisten Birri, alias Brita Skare Malvik, er også ute med ny musikkvideo. «Let Me Rage And Let Me Cry» er den siste smakebiten før hennes andre album slippes 6. september. Det har fått tittelen For All Those in Mourning.

Musikkvideoen er laget i samarbeid med regissør Christina Lande og fotograf Edvart Falch Alsos. Selv er Birri opprinnelig fra Sunndalsøra på Nordmøre, og er nå bosatt i Svolvær i Lofoten. Tidligere i år har hun gitt ut singelen «The Hole (No Way to Grow Your Grit)» – og ikke minst musikkvideoen «Carriers», som vi har vist tidligere.

I 2021 ble Birri tildelt Coop Nords Kulturpris på 75 000 kroner. Dette har hun blant annet brukt til å skape ny musikk, som utgjør oppfølgeren til Ten Years fra 2019. For All Those in Mourning beskrives som et konseptalbum som utforsker ti ulike stadier av en sorgprosess. Utgivelsen ble spilt inn i Store Studio i Bodø, og er produsert sammen med Are Bredal Simonsen.

Om «Let Me Rage And Let Me Cry» sier hun dette:

– Det er noe deilig forløsende med denne låta, denne pølen av sinne og bitterhet. Det er to stikkord man kanskje ikke forbinder med Odd Nordstoga, men inspirasjonen og idéen til låta fikk jeg faktisk da jeg var på konsert med Nordstoga på Trevarefabrikken i Henningsvær.

INGEBRIGT HÅKER FLATENS KNARR: Hilma (for Hilma af Klint)

Ingebrigt Håker Flaten og hans (Exit) Knarr er snart klare med sitt andre album, Breezy. Det skal komme ut på hans eget Sonic Transmissions Records 27. september.

Knarr ble først ble satt sammen for et bestillingsverk fra VossaJazz i 2021. Det var opprinnelig tenkt som et engangstilfelle, men har nå blitt Håker Flatens viktigste prosjekt som bandleder og komponist.

– Dette handler ikke om å bringe dyktige musikere sammen for å få deg selv til å ta deg godt ut. Det dreier seg om å skape et rom for å få frem det beste i utøverne, og gi dem en plattform for å skape musikk som ikke har vært hørt før.

Videoen er av Erik Johannessen. «Hilma (for Hilma Af Klint)» er komponert av Ingebrigt Håker Flaten selv, og er spilt inn av Bård Gunnar Moe i Juke Joint Studio. Det er også Håker Flaten som har produsert.

Breezy er støttet av Fond For Utøvende Kunstnere og CREO. Se gjerne også den fargerike videoen til «Free The Jazz» av Juliane Schütz.

INVASION: On The Edge

Invasion ble startet i 2022, og ga ut et selvoppkalt debutalbum i mai i fjor. Nå er de alt klare med en oppfølger, bare kalt Invasion II. Den ble sluppet 21. august 2024.

Bandet fra Sarpsborg mener selv at det nye albumet byr på et rikere og mer gjennomført lydbilde, men fremdeles med inspirasjon fra den melodiske hardrocken fra 80-tallet.

Invasion er Adrian Sunde Bjerketvedt (gitar), Thomas Stensrud Gjerlaugsen (bass), Jørgen Abrahamsen (gitar), Eiliv Sagrusten (trommer) og Jørgen Bergersen (vokal). De er erfarne musikere som også står på scenen med Jorn, Åge Sten Nilsen, OnkelP & De Fjerne Slektningene og andre artister.

Samtidig med det ferske albumet ble musikkvideoen til låten «On The Edge» lansert. Dette er oppfølgeren til «All For All», som har mer enn 150 000 visninger på YouTube.

– Når man lever og ånder for musikk, samtidig som man jobber konstant for å nå mål som kan virke uoppnåelige, føler man ofte på en form for galskap og desperasjon, sier tekstforfatter Jørgen Bergersen.

– Det er en emosjonell og økonomisk berg- og dalbane. Man trosser fornuften og navigerer gjennom et kaos av tilbud og forespørsler som kan føles som en feberdrøm. Det er mentalt smertefullt, men også utrolig frigjørende og ekstatisk. Det er dette «On The Edge» handler om for meg.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 238 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤