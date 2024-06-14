Ballade video: Selveste du

Vi danser i regnet med Susanna, Lovise AK, Birri, Meer, Rule Of Two, Dead Movie Animals, Bikelane, Blomst og Polardegos.

Velkommen til utgave nummer 232 av Ballade video. Det helt strålende sommerværet lar vel vente på seg over det meste av landet, men festivalsesongen har uansett tatt til. Lyse Netter i Moss bød på mange fine opplevelser, og en helt uvanlig nærhet til artistene. Nå er både Bergensfest og Piknik i Parken i Oslo vel i gang, mens Sommerbris i Kristiansand følger hakk i hæl. Neste uke er det også klart for OverOslo – og minifestivalen UnderOslo.

Det sies at få land i verden har så mange festivaler sett i forhold til folketall som Norge. I følge visitnorway.no dreier det seg om nærmere 1000 festivaler, der de fleste finner sted nettopp om sommeren. Dette favner både musikk, mat, sport, film, teater, litteratur, historie og mye mer. Sommeren er en tid for å lade batteriene, få nye impulser og nyte livet.

Vi har vår ukentlige lille minifestival, vi også. Der vi prøver å gi deg noen fine tips og opplevelser i form av nye musikkvideoer. Det er samtidig ofte en guide til hva som rører seg på plate- og konsertfronten.

Kort sagt: God fornøyelse!

SUSANNA & OSLO SINFONIETTA: The Ghost

Susanna Wallumrød deler her en live-video av “The Ghost” fra premieren med Oslo Sinfonietta på Munch-museet. Denne konserten fant sted i en fullsatt sal 16. mars, og var en del av markeringen av Susannas 20 årsjubileum som plateartist.

Med dette samarbeidet med Oslo Sinfonietta videreutvikler Susanna konseptet “Baudelaire & Orchestra”, som hun også gjorde med Kringkastingsorkesteret i fjor. Konserten med KORK er nå vist på NRK1, og kan sees i sin helhet i NRK sin nettspiller. I denne serien har KORK også spilt sammen med Eyolf Dale, Hans Mathisen og Jaga Jazzist.

Susanna er ellers kjent for sine personlige tolkninger av sanger av Joy Division, AC/DC, Dolly Parton og Henry Purcell. Hun har selv tonesatt Gunvor Hofmos dikt, og har samarbeidet med blant andre Ensemble neoN, Jenny Hval, amerikanske Bonnie ‘Prince’ Billy og samtidsdans-kompaniet Carte Blanche. Hun har så langt utgitt 18 album med ulike prosjekter, og vunnet Spellemannprisen tre ganger i Åpen Klasse.

Det er i år tyve år siden hun debuterte med Susanna and The Magical Orchestra og albumet List of Lights and Buoys. Høsten 2024 er det duket for et nytt Susanna-album med egen tekst og musikk, der “Everyone Knows” er ute som den første smakebiten.

6. juli spiller Susanna & Oslo Sinfonietta på Kongsberg Jazzfestival. Arrangementet på «The Ghost» er ved Jarle G. Storløkken, mens Christian Eggen dirigerer Oslo Sinfonietta. Stina Stjern medvirker på lydbånd og effekter, mens Gard Gitlestad og Thale Kvam Olsen står for henholdsvis lysdesign og scenografi.

Livelyd og opptak er ved Ingar Hunskaar. Videoen er filmet av Lisa Enes og Alexander Brucki, og er klippet sammen av Sigurd Ytre-Arne.

LOVISE AK: Selveste du

Musikkvideoen «Selveste du» er tittellåten på Lovise AKs andre og siste tema-album i prosjektet Hjemmefrontens barn – et viktig prosjekt om vold på hjemmebane og i nære relasjoner. Det handler både om tabuer og sårbare temaer.

Tekstene er alltid Lovise AKs utgangspunkt. «Selveste du» er en rolig rockelåt, som samtidig uttrykker mer optimisme og håp. Den handler om å eie virkeligheten, om definisjonsmakt og det å komme seg styrket gjennom konsekvenser av langvarig vold og en røff barndom. Og at det nytter å be om hjelp.

– Dansekunstner Maria Klungnes Berg favner intensjonen i sangen så godt, sier Lovise AK. – Det handler om å oppdage seg selv og verden, å skrive sin egen historie – og ta tilbake sin egen kropp og livsglede. Veksler mellom skyggedans på vegg og en oppdagelsesreise ute i verden. (Med undring og forsiktig glede, glad nyskapende følelse.)

Videoen er produsert av Erlend Michael Sæverud og Bård Ek. Vi hører Lovise AK på vokal og produsent Preben Olram på gitar, bass og rytmer. Musikken er ved Lovise AK og Preben Olram, mens teksten er ved Lovise AK. Prosjektet er basert på historier artisten har blitt fortalt som psykolog i arbeid for Kirkens Bymisjon, Oslo fengsel og i egen praksis. Materialet vil hun bruke videre i ulike typer formidlings- og undervisningarbeid.

– Vi trenger mer kunst i formidlingen rundt psykisk helse, sier hun selv.

BIRRI: Carriers

Premiere! Og det er artisten Birri som slipper første musikkvideo fra sitt kommende andre album.

Fredag 14. juni slippes musikkvideoen «Carriers», som byr på nok en smakebit fra Birris kommende andre album. Tidligere i vår slapp hun singelen «The Hole (No Way to Grow Your Grit)». «Carriers» kommer her eksklusivt som video – og vil ikke dukke opp på strømmetjenestene før albumslippet i september.

– Det kommende albumet heter For All Those In Mourning. Det utforsker sorgens mange stadier, mens «Carriers» tar for seg den viktige støtten som trengs for å bære livets tunge bører, sier Birri selv.

Musikkvideoen til «Carriers» byr på en fengslende performance av Birri i samspill med dansekunstneren Thomas of Norway. Regien er ved Christina Lande, med foto og klipp av Edvart Falch Alsos.

Bak artistnavnet Birri står låtskriver og sanger Brita Skare Malvik fra Nordmøre, som i dag har base i Svolvær i Lofoten. I oktober 2019 slapp hun debutalbumet Ten Years, som etablerte Birri som en lovende artist på den norske americana-scenen.

For All Those In Mourning slippes 6. september på Tik Records. Vi ser virkelig frem til å høre mer 70-tallsinspirert rock fra denne artisten.

MEER: Golden Circle

Meer frontes av bror- og søsterduoen Knut og Johanne Nesdal. De er snart på gang med sitt tredje album, etter å ha utgitt Meer i 2016 og Playing House i 2020. Meer startet opp som en duo på Hamar alt i 2008, og har i dag følgende medlemmer: Johanne Kippersund (vokal), Knut Kippersund (vokal), Eivind Strømstad (gitar), Åsa Ree (fiolin), Ingvild Nordstoga Eide (bratsj), Ole Gjøstøl (piano), Morten Strypet (bass) og Mats Lillehaug (trommer).

Utgiver Karisma omtaler det kommende albumet som en blanding av «symfonisk prog-rock og sofistikert popmusikk», med solid musikerskap, intrikate vokalharmonier og sterke melodier.

Forgjengeren Playing House utforsket vanskelighetene ved personlige relasjoner. Det nye albumet har fått tittelen Wheels Within Wheels, og tar et bredere perspektiv. Her dykker Meer ned i det komplekse samspillet mellom individer og den bredere verden.

– Albumets tittel symboliserer de skjulte kompleksitetene under overflaten, og inviterer lyttere på en oppdagelsesreise, heter det. Meer er nå gjenforent med produsent Lars Gärtner Fremmerlid, og spilte inn Wheels Within Wheels i Ocean Sound Recordings i fjor.

Videoen til «Golden Circle» er ved Birk Rønningsbakken Groven, med lyssetting av Kåre Nordseth.

Wheels Within Wheels slippes på bergensbaserte Karisma Records 23. august, og kommer til å inneholde over en time med ny musikk.

RULE OF TWO: Drowning

Premiere igjen! Oslo-duoen Rule Of Two har nå samlet sine fire første singler og musikkvideoer i deres første EP-utgivelse, kalt «Drowning». Den slippes i dag, fredag 14. juni.

I tillegg til de tidligere sporene «Bygones», «Elusive Infinity», «The Hulk» og «Tainted Lullaby» – som vi har vist samtlige videoer til – frontes denne EP-en med tittelsporet «Drowning».

– «Drowning» har en tilhørende flytende og drømmende musikkvideo, som tidligere laget av bassist, med-låtskriver og produsent Kristian Liljan, forteller Ronny Flissundet til Ballade video. Han er selv vokalist, gitarist og tekstskriver i duoen.

– Som et sistespor på EP-en har vi også gjort en coverversjon av Nirvanas udødelige klassiker «Something In The Way».

– Både tittelen på EP-en, låta og låtmaterialet i sin helhet på EPen beskriver følelsen av å dykke ned i egne følelser, slippe tak i alle frykter og restriksjoner, og bare synke bekymringsløst ned i det ukjente dypet, sier Flissundet.

– Musikken projiserer den samme flytende følelsen, drømmende og atmosfærisk, inspirert av 80-tallets synthwave, 90-tallets trip-hop og 2000-tallets indierock i skjønn forening.

BIKELANE: Toes

Bikelane er et indierock-band med base i Oslo. De sier selv at de skuer tilbake til indierockens glansdager og blander det med moderne produksjon. Det innebærer catchy, gitardrevne låter og energiske live-opptredener.

«Toes» er første låt fra Bikelanes kommende debutalbum Surrogate Activites, som slippes 18. oktober 2024. Bandet har blitt omtalt som et av de mest lovende innen sin sjanger, og debuterte for halvannet år siden med EP-en «Wind-Ups». De har også sluppet flere digitale singler. Hjemme i Oslo har de spilt på steder som John Dee, SALT, Krøsset, Parkteatret og Blå, og dessuten deltatt på Oslo Indiefest.

– Teksten utforsker hvordan livet kaster uforutsigbarhet din vei, hvordan ubehaget fra denne uforutsigbarheten kan «holde deg på tærne», og hvordan den påfølgende mangelen garantier og sikkerhet kan få deg til å tvile på deg selv. Skikkelige dype greier! Haha! Joda. Neida, fortalte Bikelane nylig til Musikknyheter.

Bikelane består av Sverre, Sigurd, Aksel, Oscar og Embrik. Videoen til «Toes» er lagd av Jacob Elveli, mens musikken er ved bandet selv.

DEAD MOVIE ANIMALS: The Wanderer (live)

Fredag 7. juni slapp duoen Dead Movie Animals en live-video av singelen «The Wanderer». Sangen er spilt inn i intime omgivelser i Brageveien Studio i Oslo. Videoen er filmet og regissert av Magnus Jovik.

– I videoen har vi med cellist Sunniva Lilian Shaw Of-Tordarroch fra Beharie og Benedikt, samt fiolinist Sunniva Molvær fra Folkehelsa og Monograf, sier medlemmene, som nylig også spilte på Musikkens Dag i Oslo. Den konserten fant sted på det fine utestedet Vaterland i Oslo.

Kjernen i Dead Movie Animals er Simen Trippestad (gitar) og Per Åsmund Reymert (piano). Øyvind Røsrud Gundersen står for lydteknikk og miks, mens Karl Klaseie har mastret låten. Ballade video viste i mai også videoen til studio-versjonen av «The Wanderer», med en spektakulær time lapse-film av Henrik Lande Andersen.

Dead Movie Animals er fra Mysen, og veksler ifølge dem selv mellom å spille høyenergisk post-hardcore og drømmende filmmusikk. De debuterte i fjor med singelen «A Little Darkness» og den tre spors EP-en «20/20 Hindsight», som begge fikk fin mottagelse.

Vi gleder oss til å høre ny musikk fra denne lovende duoen.

BLOMST: Smelter

Blomst er tilbake med en ny single, der røff garasjerock nok en gang smeltes sammen med lekne rytmer. «Smelter» er dessuten en del av oppladningen til et kommende studioalbum.

Teksten til «Smelter», som av plateselskapet Indie Recordings omtales som både poetisk og rå, gir et innblikk i de utfordringene som ligger bak kunst og suksess.

– «Smelter» handler om hvordan kreativitet og kunst blir gjort om til et produkt som konsumeres, sier vokalist Ida Dorthea Horpestad.

– Ord som blir smeltet til vinyl! Det er lett å misunne andres suksess, eller tro at man forstår andres kunst. Men få har noen anelse om prisen man har betalt for dette.

Blomst har vært en favoritt blant både fans og presse siden de startet opp i 2010. Bandet har også gjort seg bemerket med sin intense energi på scenen. De har flere kritikerroste utgivelser bak seg, inkludert albumene Blomst (2015), Blomst IL (2019), og Triatlon (2022).

Blomst er i dag Ida Dorthea Horpestad, Teodor Frømyhr-Andersen, Stian Fjeld Engen og Lasse Febakke Straum. Videoen til «Smelter» er delvis spilt under Vinjerock, og er lagd av Jonas Kriise.

POLARDEGOS: Nunca

Polardegos stiller med medlemmer fra band som Tungtvann, Felony Force, Biru Baby, Bøyen Beng og Darkside of the Force. Da snakker vi Jørgen Nordeng, Hánná Rein, Salvador Sanchez, Henrik T. Seip, Rune Mareliusse og Jon Wik Hveding.

– Bandet ble starta under pandemien som en slags (ulovlig) nachspiel-idé som bare balla på seg. Vi fikk en idé om å lage verdens første samplebaserte punkband. Så vi har kanskje laga en helt ny sjanger, sier Jørgen Nordeng.

Polardegos sier selv at de lager musikk ved å kombinere punkens råskap med hiphopens beats og kreativ sampling, hvor gamle norske punklegender blir resirkulert og omformet til noe nytt og spennende.

– Jeg har en enorm kjærlighet for norsk punk. Jeg vokste opp med pappas Kjøtt og DePress-plater, og fant selv hardcore da jeg så Stengte Dører på NRK i 1989, fortsetter Nordeng.

– Vi klikka litt internasjonalt på denne, sier Hánná fra Biru Baby om den nye singelen. – Vi gikk inn i et slags mørkt The Matrix-univers og ut kom dette.

Videoen til «Nunca» er filmet i en gammel tyskerbunker i Bodø. Mads Hanssen har vært prosjektleder og hovedregissør, mens Cato Lauvli og Martin Losvik bidrar med co-regi, foto, klipp, gradering og kunst. Videoen hadde premiere på storskjerm på utestedet Dama Di i Bodø. Det skjedde 6. juni.

«Nunca» er en smakebit på et nytt album som kommer senere i år. Polardegos er ellers et skjellsord fra litt eldre tider, den gang man på Østlandet kunne se boligannonser merket med «Nordlendinger uønsket».

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 232 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤