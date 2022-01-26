Susanna & David Wallumrød på turné – i tegnet format

Wallumrød-søskenbarna Susanna og David spiller live (og «LIVE»), og lydtekniker Ingar Hunskaar lar turnéfølget og kjente karakterer kommentere konsertene i tegneseriestriper.

Susanna & David Wallumrød hadde lenge planlagt en januarturné. Da nyåret skred avsted var det med nok en runde hjemmekontor, og en lang rekke avlysninger og utsettelser for n’te gang i kulturlivet. Så da myndighetene i midten av måneden åpnet opp for å samle flere mennesker og heve nasjonalt skjenkeforbud var det til lettelse og glede for mange arrangører og utøvere – også Susanna:

– Ja, det er svært gledelig med åpning for flere i publikum og oppheving av skjenkeforbud. Jeg må innrømme at jeg har vært så innstilt på å gjennomføre uansett, at dette kommer som en herlig bonus, kommenterte hun til Ballade rett før turné.

– Nå håper jeg at folk også tør å komme. Billettsalget blir jo preget av restriksjonene, karantener og så videre. Så jeg krysser fingrene for at folk tar sjansen nå.

Og folk har tatt sjansen. Utsolgte konserter i Kongsberg og Arendal og godt billettsalg i Tønsberg, på Hamar og i Drammen viser at publikum har tort å oppsøke konsertlokalene. Susanna forteller at turneen hittil har gått veldig fint, til tross for stadig usikre pandemi-omstendigheter:

– Ting er jo ekstremt uforutsigbart. Man vet ikke hvor mange som kommer før man står på scenen, på grunn av smitte og karantener og det hele. Uansett utrolig fint å møte arrangører og publikum! De som kommer er veldig sultne på opplevelser.

I dag er det Oslo som står for tur, og konserten er flyttet fra John Dee til Rockefellers storstue. Og slik promoterer lydtekniker Ingar Hunskaars tegneseriestripe kveldens konsert:

Hunskaar har laget striper basert på de ulike stoppene langs turnéruta, der kjente karakterer – fiktive og historiske, i tillegg til turnéfølget selv – kommenterer konsertene.

– Stripene oppstod tilfeldig, de var ikke planlagt på forhånd, forteller Hunskaar. – Det begynte med at jeg oppdaget en app til mobilen hvor det var forholdsvis enkelt å lage tegneseriestriper. Har også telefon med penn, så redigering og litt tegning gjør det enklere. Etter jeg hadde laget den første tenkte jeg at jeg kunne lage én for hver konsert, og slik ble det.

Stripene får god respons i sosiale medier, der de postes som promo i forkant av de ulike spillejobbene på ruta. Og markedsføringsgrepet har slått veldig godt an, spesielt blant musikere og utøvere i musikklivet.

På turneen spiller søskenbarna Susanna & David Wallumrød låtene fra albumet LIVE, som de spilte inn på Blå i Oslo og Asker kulturhus i 2019 og 2020, rett før pandemien inntraff. Albumet er både en dokumentasjon og en hyllest til levende musikk, med publikum i samme rom, forteller de om ideen bak albumet. Sporene på albumet er coverversjoner av de samme låtene de to spilte sammen under oppveksten i Kongsberg: Her er gjenkjennelige klassikere av Leonard Cohen, Joni Mitchell, Emmylou Harris og Tom Waits, som også har fått svært gode kritikker fra pressen.

Etter kveldens konsert på Rockefeller gjenstår Fredrikstad og Skien på turnéruta – i denne omgang.