Ballade video: Ballade video i 150!

Hipp, hipp! Vi jubilerer med Haavard, Ayka, Yndling, Louien, Undergrunn, Rotvelt, Opphav, Torstein & Sigurd, Nullskattesnylterne og Nordjevel.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi kan i dag feire et lite jubileum, i og med at dette er utgave nummer 150 av vår faste fredagsspalte. I den forbindelse vil vi gjerne takke alle musikere, filmfolk, plateselskaper og andre som har bidratt underveis.

Første utgave av Ballade video var i februar 2019. Tre og et halvt år senere kan vi slå fast at tilgangen på norske musikkvideoer er minst like stor som før. Vi har nå passert 1100 videoer, som du finner i det store arkivet vårt. Bare i fjor presenterte vi 344 norske musikkvideoer, i et bredt spekter av sjangere. Den rekorden slår vi antagelig alt i år, der vi så langt har presentert 247 videoer.

I tillegg til den ukentlige menyen har vi også hatt en del spesialutgaver, der vi setter fokus på spesielle artister og temaer. Vi har dessuten vist konsertfilmer og større dokumentarer. Alt dette finner du også i det nevnte arkivet. Vi må ellers rette en stor takk til redaktør Guro Kleveland, som innså potensialet i dette materialet – og hver uke hjelper til med å tilrettelegge stoffet.

Fremfor alt må vi takke alle faste lesere, som liker å følge litt med på hva som rører seg av musikk og bilder her hjemme. Fortsett gjerne med å tipse oss om nye og aktuelle produksjoner.

Og god fornøyelse!

HAAVARD: Printemps

Om vi skulle ha ønsket oss en liten fanfare til jubileet vårt, kunne vi knapt ha fått noe bedre enn denne stemningsfulle låten fra Haavard, aka Lemarchand og Håvard Jørgensen.

Haavard var med i en tidlig utgave av Satyricon, der han blant annet spiller på to demoer. Deretter ble han med i Ulver fra 1993 til 1998, der han også har vært session-gitarist i ettertid. Gitaren hans kan høres på mange utgivelser med bandet, inkludert klassikeren Kveldssanger.

Den akustiske «Printemps», som er det franske ordet for vår, er første smakebit fra det kommende albumet Haavard, som skal slippes 11. november.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– «Printemps» er en sang om fødsel og gjenfødelse, forklarer gitaristen og sangeren.

– Dette representerer også de første tonene du hører fra meg etter en lang stillhet. Sangen vil gi folk en god idé om hva det nye albumet mitt handler om, siden det står for alt som dette musikalske prosjektet betyr for meg.

– Det er bevegelser ved daggry i «Printemps». Sangen er også et musikalsk portrett av våren, når livet blomstrer frodig og hensynsløst. Syklusen av evig vekst begynner på nytt – og med den kommer sorgen over dens uunngåelige bortgang.

Musikken på Haavard er skrevet mellom 2014 og 2018. Han har med seg en rekke solide musikere på platen, inkludert Kristoffer «Garm» Rygg, Torgeir Waldemar, Anders Møller, Tore Ylwizaker, Lars Nygaard, Kristine Marie Aasvang, Ole-Henrik Moe, Evan Runge og Raphael Weinroth-Browne.

Albumet kommer ut på den internasjonale labelen Prophecy Productions, som ble startet i Tyskland i 1996. Utgivelsen omtales i forkant som Dark Nordic Folk.

AYKA: Fifteen Minute Lover

Ayka beskriver sin nye EP «Eleven» som «en liten plate som markerer min utvikling som musiker».

– Dette er et bevisst skritt inn i en lydmessig voksenverden, sier hun. – Jeg vil gjerne prøve meg som musiker på ordentlig.

Ayka er tyrkisk-norsk, og ble født som Ayça Lingaas i Liverpool i England. Hun hadde en omflakkende barndom.

– Det var spennende å stadig være på flyttefot, og møte nye mennesker. Jeg bodde stort sett aldri mer enn ett år på samme sted, forteller hun. Moren likte å spille Madonna og Sting, mens stefaren introduserte henne for Sex Pistols. Sammen med ham gjorde hun også sine første innspillinger.

Som tenåring oppdaget hun både GarageBand og Soundcloud. I begynnelsen tenkte hun bare på musikken som en hobby, men fikk etter hvert et tilbud om å gi den ut. Hun slapp EP-en «I’ll Show Myself Out Now» i november 2021, og følger nå opp med den nye EP-en «Eleven».

– «Fifteen Minute Lover» er åpenbart en sang med seksuelle undertoner. Noen vil sikkert tenke at den handler om forføring, men den handler mer om å miste venn enn en elsker, sier Ayka.

– Du kan sikkert forestille deg at jeg ruller meg rundt i fløyel, men det er i så fall på en veldig desperat og trist måte.

Ayka spilte nylig på Klubb Øya, og skal videre opptre på Vill Vill Vest, Bylarm og Eurosonic 2023. «Eleven» kommer ut på Luft Roster.

YNDLING: Plants

Yndling startet opp i 2020, og ga ut en single via britisk-italienske Kerry On The Cake alt året etter. I januar fulgte en seks spors EP, som tidlig i sommer også ble sluppet i en deluxe-versjon. Her var det dessuten to nye sanger: «Fringe» og «Plants»

– Det har vært et privilegium å gi ut EP-en min, sier Oslo-baserte Yndling, aka Silje Espevik. – Det har vært både rart og hyggelig å endelig ha den der ute i verden.

Etter utgivelsen har Yndling gitt ut tre offisielle musikkvideoer, og har fullført en musikkvideo-serie som startet med videoen til singelen «Out of My Way». Serien ga en sniktitt inn i hverdagen og omgivelsene hennes, og er i stil med den intime følelsen til Yndlings musikk.

Yndling er inspirert av artister som Beach House, Men I Trust, Mazzy Star og Cocteau Twins, og sier selv at hun byr på et drømmende og svevende sound, der lag på lag med gitar og synth omkranser en intim og nesten hviskende vokal.

– Jeg skriver om mine erfaringer med å navigere i livet mitt og personlige forhold. Jeg tror det er det jeg liker best med å skrive musikk, fordi jeg kan skrive noe så personlig, og likevel ender mange med å forholde seg til det. Det får deg til å innse at den menneskelige opplevelsen egentlig er ganske lik over alt. Og at du ikke er så spesiell, og dermed heller ikke like alene, tross alt.

– «Plants» handler om å bryte opp på en sakte måte, og følelsen av å være for nær til å se ting klart. Det handler om motstridende følelser – av å fortsatt ha høy aktelse for partneren din, men samtidig trekke seg unna. Og den forferdelige følelsen av å miste nærheten til det som pleide å være din favorittperson.

– Jeg ville gjenskape den følelsen i produksjonen også. Adrian Einestor Sandberg, som jeg har jobbet med siden jeg startet Yndling, gjorde en fantastisk jobb. Jeg elsker de grove trommene, og den repeterende gitarsløyfen over refrenget som virkelig hamrer inn en følelse av å bli kvalt.

I september spiller Yndling på Bylarm i Oslo og Samfundet i Trondheim. Debutalbumet er for tiden under arbeid, og skal etter planen utgis i 2023.

«Plants» er regissert, produsert og klippet av Iver Nikolaisen.

LOUIEN: No

Indie folk-artisten Louien er igjen klar med ny musikk, der hun i følge utgiver Jansen Records «går stadig mer indie, og toner ned folken».

– Det inspirerende samarbeidet med produsent og musikalsk sparringspartner Øyvind Røsrud Gundersen bærer stadig nye frukter. EP-en «Figure Me Out» viser en artist i kontinuerlig utvikling, heter det fra utgiveren.

Etter å ha presentert seg selv som artist med debutalbumet None of My Words i 2019, var Louien tilbake med EP-en «No Tomorrow» i 2021. Nå blir disse to utgivelsene til hennes andre album – Figure Me Out/No Tomorrow.

Louien, aka Live Miranda Solberg, har i år også sluppet en ny plate med bandet Silver Lining. Låtene til «Figure Me Out» ble skrevet i løpet av 2021, parallelt med at Live jobbet i studio sammen med Øyvind Røsrud Gundersen. Tittellåten og første singel «No» er skrevet sammen med Preben Sælid Andersen fra Death By Unga Bunga og Hajk.

Selv sier Louien dette om «No», der hun backes av Henrik Lødøen, Ole Kirkeng og Øyvind Røsrud Gundersen:

– Det er en liten protestlåt mot det å måtte være der for folk. Noen ganger har man bare lyst til å legge seg under dyna og være i fred. Det var først og fremst Øyvind som kicka på denne, mens jeg var litt mer usikker på om jeg var klar for å spille inn en såpass «rocka» låt. Men det ble veldig gøy til slutt.

EP-en «No Tomorrow» ligger allerede ute på strømmetjenestene, mens «Figure Me Out» slippes digitalt 16. september. Da slippes også LP-en No Tomorrow/Figure Me Out. Videoen er filmet, regissert og klippet av Marthe Amanda Vannebo, og ble spilt inn på Frogner Kino i Oslo.

UNDERGRUNN: Italia

Undergrunn er en rapgruppe fra Gamle Oslo og Tøyen. De ble kjapt noe av et fenomen på Soundcloud, og var bare 15-16 år gamle da de slapp debutsingelen «Isbil» i 2018. Den ble en favoritt hos mange, inkludert P3 – og førte også til en opptreden på Bylarm. Senere fulgte EP-ene «UG Sommer» og «UG Klikk».

I 2020 kom debutalbumet Firenze’s Finest, der de også hadde med seg KingSkurkOne. I løpet av en måned fikk den mer enn 650.000 strømminger. Natt & Dag skrev følgende om utgivelsen: «Det er en stolt og kraftig framvisning av talent, følelser, musikalsk teft og generell flexing.»

«Undergrunn får fremtiden til norsk rap til å se langt mer håpefull ut. Og kaster et etterlengtet lys inn i den seige tunnelen som er 2021», mente Aftenposten. I fjor fulgte de opp med mini-albumet Buketter & Ballspill. Undergrunn består av Mar$tein, Fretex, Plaza, Loverboy, Rik Pappa og Puzz, og spilte blant annet på Slottsfjell i sommer.

«Italia» er hentet fra det kritikerroste album Undergrunn, som kom tidligere i år. Låten har allerede fått mer enn 11, 5 millioner avspillinger bare på Spotify, og er sett mer enn 20 000 ganger på YouTube den siste uken.

Videoen består ellers av opptak fra, eh, Italia, og er regissert og klippet sammen av Orkidé.

ROTVELT: Solgløtt

– Ikke kom og si at du vet hvem jeg er, hvordan jeg føler meg eller hva jeg trenger. Ikke kom her med noen jævla øvre middelklasse-betraktninger. Dra til helvete med pretensiøse titler og metaforer, føkkings Solgløtt. Jeg skriver min egen jævla historie.

Slik låter det når Rotvelt slipper sin nye single og video. Oslobandet har eksistert siden 2011. De sies å ha begge beina godt plantet i punken, men trekker også inn elementer fra flere sjangere, slik at låtene trekkes i ulik retning.

Rotvelt har tidligere gitt ut albumene En dårlig dag å dø fra 2013 og En fortapt bror fra 2016.

Rotvelt består av Martin Nome Hemsen, Jonas Kjærnsrød, Adrian Du Monceau og Kristoffer Follestad. «Solgløtt» er hentet fra det kommende albumet Human slakt, som snart slippes på alltid like hyperaktive Apollon Records i Bergen.

– I april 2019 tilbrakte vi fire dager i Velvet Recordings, der vi spilte inn 18 låter live til Human slakt. Etter mye frem og tilbake, pandemi og prokrastinering, slippes albumet 2. september. Det er deilig å endelig kunne vise frem nytt materiale, sier bandet selv.

Videoen til «Solgløtt» er filmet av Rotvelt. Musikken er av Rotvelt med Audun Kjeldahl på keyboards.

OPPHAV: Bjørka

Premiere!

Opphav er en nordnorsk duo som består av Louisa Palmi Danielsson (gitarer) og Ingvild Austgulen (vokal). De har turnert rundt i Norge siden 2015, og har spilt på festivaler som Trænafestivalen, Riddu Riddu, Hamsundagene og Kråkeslottfestivalen. Nå er de også aktuelle med debutalbumet Innsig, som består av låter som er skrevet over flere år.

Innspillingen ble påbegynt i 2019. Albumet er hovedsakelig spilt inn i Kysten Studio i Tromsø, og teller musikere som Jakop Janssønn, Nasra Ali Omar og Kjetil Dalland. Platen er produsert av Erling Ramskjell, mens Hallstein Sandvin har stått for teknikk og miksing.

– Dette er mennesker vi samlet på oss litt her og der over årene. Litt tilfeldig får man med seg noen for å spille en låt eller to på en konsert, og så utvikler man en relasjon. Og plutselig står man i studio og spiller inn skive sammen, sier Louisa.

Vokalist Ingvild utdyper prosessen:

– Det er digg å kunne sende skiva ut i verden, Det har tatt tid, men nå er vi endelig i havn! Vi har jo vært mest vant med å spille i live-format, så det å skulle lage «en endelig versjon» av låter som har vært med oss så lenge og i mange ulike former, er en ny vending. For oss som er over middels opptatt av havet, så er alltid nye farvann en bra ting.»

Musikalsk sier Opphav at de tilhører et litt udefinerbart sted mellom vise, folk, hip hop og rock, der det organiske og dynamiske har en viktig plass i bandets syn på livet. Videoen til den fine låten «Bjørka», som refererer til «Norsk kjærleiksong» av Tor Jonsson, er ved Kristine Rød.

TORSTEIN & SIGURD: Gå i skogen

Premiere!

Den i følge eget utsagn helferske duoen Torstein & Sigurd slipper sin aller, aller første single, «Gå i skogen». De har i den forbindelse mekket en musikkvideo i tillegg – muligens ikke den aller mest påkostede vi har sett, men et eksempel på at videoer kan komme i mange former.

Duoen Torstein & Sigurd består av Torstein Slåen på gitar og effekter og Sigurd Ytre-Arne på samplere, trommemaskiner og synther. Musikken er i følge duoen helt improvisert, og stammer fra den første gangen de spilte sammen noen gang.

– Vi slipper albumet Rev med gule øyne, som singelen er fra, den 7. oktober på Nice Things Records. Det er planene så langt, sier Torstein Slåen til Ballade video.

Nice Things Records presenterer seg som et norsk plateselskap dedikert til å dokumentere ny, kreativ musikk. Etiketten ble grunnlagt av gitarist Håvard Nordberg Funderud og bassist Henrik Sandstad Dalen, som sier at de «deler en gjensidig kjærlighet til all musikk som legemliggjør menneskehetens utforskende kreative ånd».

De er hver for seg involvert i et bredt spekter av prosjekter på den norske og europeiske jazzscenen. De trekker selv frem Master Oogway, Sex Magick Wizards og Rowlands Evil Jazz Trio som de mest bemerkelsesverdige.

Sigurd Ytre-Arne står for miks, mastering og regi.

NULLSKATTESNYLTERNE: Nils Gunnar Lie

Null$katte$nylterne er ikke helt som alle andre band. Sist så vi dem hamstre toalettpapir, hermetikk og sykle rundt som gærninger under Covid-perioden, iført rustninger fra middelalderen. Nå har ting tydeligvis roet seg litt på hjemmebane, slik at de har tid til å fundere over norsk kosemat og TV-tilbud fra fordums dager.

Dette handler blant annet om kabaret, men ikke som Bob Fosse-musikalen fra 70-tallet. Snarere om mat- og media-vanene som hjemsøkte det norske folk noe senere.

– Dagens ungdom sitter bare og glor på TikTok og Netflix. Men var vi noe bedre på 90-tallet – sånn egentlig? Det var aspik, terteskjell og Ally McBeal! sier Namsos-bandet i en kommentar.

Vokalist Torkil Torsvik utdyper for oss: – «Nils Gunnar Lie» er en låt om latskap og distraksjonene som hindrer oss i å få realisert målene våre. Teksten ble påbegynt allerede på 90-tallet, og ble dermed en nostalgisk kommentar til dagens overflod av TV-tilbud med alle seriene vi bare «må se».

Han fortsetter: – Vi jobber med å få ferdig neste låt og etter hvert også album. Vi bor jo ganske spredt om dagen, så vi har det ikke akkurat travelt. Men vi satser på litt turnévirksomhet i vinter.

Null$katte$nylterne ble startet i 1991 av Mikael «Micke» Dahl og Åsmund «Åzzy» Prytz. Bandet består i dag av Torkil Torsvik (vokal), Åsmund Prytz (gitar, kor), Tom Kenneth Alte (trommer), Eirik Øien (bass, kor) og Daniel Viken (gitar, kor). Videoen er ved Halvor Hoem.

NORDJEVEL: Of Rats And Men

Slutter denne jubileumsutgaven av Ballade video med norsk ekstrem-metal? Selvsagt gjør den det!

Det overlater vi tll Nordjevel, som slipper en ny single og musikkvideo til “Of Rats and Men”. Den stammer fra det kommende albumet Gnavhòl, som Indie Recordings skal slippe 23. september. Nordjevel ankom black metal-scenen i 2015, og har spilt på festivaler som Inferno, Kaltenbach Open Air, Wacken, Hellfest, Bloodstock, Maryland Deathfest og In Flammen Open Air.

Nordjevel ble grunnlagt av vokalist Doedsadmiral i 2015, og består ellers av Destructhor (gitar), Dominator (trommer) og Dzepticunt (bass). De har blant annet gitt ut albumene Nordjevel (2016), Necrogenecis (2019), samt EP-en “Fenriir” i 2021. Medlemmene kommer ellers fra band som Ragnarok, Myrkskog og Dark Funeral.

Den forseggjorte videoen til «Of Rats And Men» er laget av Marcin Halerz. Slippkonserten for det nye albumet foregår på Hellion i Bergen. Det finnes også en begrenset samleutgave av utgivelsen, som er begrenset til hundre eksemplarer. Som bandet selv sikkert ville sagt:

– Abandon everything!

Selv sier vi: – Gratulerer med jubileet, Ballade video. Og så sees vi alt neste fredag.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er altså utgave nr. 150 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du som nevnt på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤