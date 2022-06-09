Duoen Opphav slipper debutalbum etter sju år: – Denne plata dedikeres til alle vi har møtt

Etter sju år som reisende trubadurer har duoen Opphav og medmusikanter snekret sammen sin første fullengder. «Innsig» slippes fredag 10. juni på Clearpass Records, og er en dedikasjon til alle menneskene Opphav har møtt gjennom årene.

De kaller seg en semi-akustisk ur-rap-duo, og består av vokalist Ingvild Austgulen på vokal og Louisa Palmi Danielson på gitarer. Tidligere har de rekt rundt på og spilt på steder som Trænafestivalen, Riddu Riđđu og Kråkeslottfestivalen. Gjennom årenes løp har de samlet og sydd sammen forskjellige låter, som ifølge gitarist Louisa har fått utvikle seg i takt med kunstnerskapet.

– For meg føles det egentlig som at låtene har kommet fram og blitt sin helhet både i seg selv og med hverandre. Mange av låtene ble skrevet som reaksjoner eller svar på ulike ting som har skjedd politisk under de siste årene. Det føles litt som at de har kommet til oss heller enn at vi har tvunget dem frem. At den prosessen for å få fram plata sin helhet har tatt noen år, har egentlig bare gjort at vi har måttet vite hvor kjernen ligger.

Hun forteller også at tekstene er uløselig knyttet til det musikalske. De drar på referanser fra norsk 90-tallsjazz, rytmisk drivende rammer, og reflekterer naturen i musikken. Selv om tekstene stort sett foreligger først, og preger det musikalske uttrykket:

– Mange av låtene søker på sitt vis å rette fokus mot menneskers forhold til natur, hvordan vi er en del av naturen og hvordan vi videre har et ansvar for å ivareta naturen. Noen av låtene søker også å utforske vår egen iboende natur og hvordan vi kan gi mer rom for den i måten vi utfolder oss og lever livene våre.

Plata har som nevnt blitt til over flere år, og er primært innspilt i Kysten Studio i Tromsø. Gjennom årene har Opphav møtt på mennesker som de har samarbeida med, og på plata har de fått med seg jazztrommis Jakop Janssønn (Marja Mortensson), slagverker Nasra Ali Omar og bassist Kjetil Dalland. I tillegg skryter de varmt av tekniker Hallstein Sandvin, produsent Erling Ramskjell og mastermikser Martin Bowitz.

– Det er viktig for oss å fremheve at denne plata dedikeres til alle vi har møtt, samarbeidet med og fått hjelp av under disse årene. Uten dem hadde Opphav ikke vært Opphav. Å dele musikk i møte med andre er noe helt unikt som er veldig viktig for oss. Nasra, Kjetil og Jakop må alle takkes for en strålende og solid jobb. Erling og Hallstein har bistått på beste vis i prosessen med innspilling, produksjon og miksing. Dette hadde nok ikke gått like smertefritt uten dem. Erling har også bidratt som en helt i preprodfase og etterarbeidet, og skal ha all heder og ære for at sluttproduktet har blitt så bra som det har blitt!

Utover å være et tverrsnitt av et sjuårig samarbeid, og med utgangspunkt i å komme tilbake til naturen, er tittelen Innsig en metafor for både plata og for prosesser som Opphav ser som verdifulle.

– Vi kan vel sies å være over gjennomsnittet opptatt av hav, fiskeri og det marine livet. Innsig er et uttrykk man bruker når båten siger inn mot land. Men det brukes også for å beskrive når skreien begynner å sige inn mot Lofoten, for eksempel. Mest av alt gir vel navnet for meg en følelse av å ta seg tid, gå rolig og gi rom for å tenke, puste og kontemplere litt over livet. Plata i seg selv har jo også seget rolig framover i løpet av de siste årene, og omsider kommet i havn den òg.

Å gi ut debutplate er en stor milepæl for Opphav, og foreløpig har de ikke planlagt noe turnévirksomhet. Det er ikke dermed sagt at det ikke blir turné – de har sjelden gjort ting på den konvensjonelle måten. I tillegg plateslippet førstkommende fredag, får vi snart også se to musikkvideoer. Og apropos visuelt, må det nevnes at cover art er signert arkitekt Astrid Fadnes som også holder hus i Tromsø.

– De er en forlengelse av plata. Vi syns det er spennende å ha visuelt materiale i tillegg til lyd, dette er nytt for oss!

Første video slippes fredag 17. juni.