Forfatter: Karoline Ruderaas Jerve
Sigrun Loe Sparboes barnesanger: Et prøvende svev, men bærer det?
De flyr litt for nærme sola. Likevel kan Papirfly & flaskepost være en fin avveksling for snart vinterferierende som holder...
Bergen For Verden samlet titusener av kroner med ny gammel julesang
Et brukket håndledd og et dikt fra 1907 samlet over 100 musikere til «Jolekveld» i desember 2024. På to uker...
Musikk i tall 2023: – Bransjen har bremset
Største nedgang siden 2020, melder Kulturdirektoratet om resultatene i sin nye rapport.
Moillrock og mainnshjit – fra fest og fyll til folkevekst
Moillrock er et festivalband og et kultfenomen. De har vært helter i Finnmark i ti år, og blir nå beskyldt...
Artistenes blandakor gir Nyttårsløfter til Gaza
Artistenes blandakor for Palestina stiller til kamp «med musikk som våpen»: – Vi vil komme i kontakt med Norges makthavere.
Susanna har malt mellom lyst og mørkt i 20 år
Susanna mediterer fortsatt over kjærligheten, men trekkes også mot det komplekse: – Det går ikke an å leve friksjonsløst.
Verdensfolk feirer Verdens jul på Sentralen 21. desember
Verdensfolk, Anima Kultur Arena og konsertstedet Sentralen presenterer heldagsprogrammet «Verdens jul» førstkommende lørdag, 21. desember.
Førre forbi frysepunktet
Signe Førre opplevde utviklingen sin som lite synlig – men den var der: – Du bare merker det ikke like...
Djerv med ny låt til League of Legends – på Netlix’ toppliste
2014: Djerv debuterer i «League of Legends»-universet med spillåta «Get Jinxed». 2024: «Rebel Heart» ute til serien «Arcane» – og...
KKV 50 år: Feirer med vuggesanger fra Ondskapens Akse
I morgen fyller Kirkelig kulturverksted 50 år – i kveld fylles Kulturkirken Jakob med provokasjoner til/fra både øst og vest.
EDM på nynorsk, eller temperert house?
Nyleg pusta fjorddiskoduoen Double Trouble nytt liv i Andreas Rotevatn si låt «Berre kom heim». Ein ubevisst kommentar på eit...
Nattahistorier med mørkets fyrste: – Mange som trenger den.
Det er tre illustrerte barnebøker om Gro Harlem Brundtland på biblioteket, men ingen om Ozzy Osbourne. Nå blir det kanskje...
Metalcore på vei opp: – Jeg tror sjangeren har fått litt frisk pust i seg.
EP-aktuelle Fixation har spilt sammen siden ungdomsskolen. Da det enormt produktive bandet begynte å gi ut musikken ti år etter,...
Orgelpomp og annen prakt: Bergen kirkeautunnale 2024 «TID» starter i dag
18.-22. september avholdes Bergen kirkeautunnale 2024, som har satt sammen årets festival under overskriften «Tid». De lover et variert program...
Starter psykologtilbud for kulturaktører: – Ekstra sårbare.
Bransjeselskapet Etna og psykolog Inger-Johanne Borch Rove starter ny psykologpraksis skreddersydd for kulturutøvere, profiler og apparatet rundt dem. Ballade har...
Back to Bylarm Black: Mer mangfold i metallen nå!
Etter et opphold i 2023, er Bylarm Black nå tilbake med sin åttende utgave på Vulkan Arena, og kan i...
20 Punkt i ei rett linje: – Vi kan ha en viktig funksjon hvis vi gjør det riktig
Den 20. årgangen av Punkt-festivalen starter i dag, og gjennom helgen skal Kristiansand strømme over av eksperimentell og improvisert remiksmusikk...
Grünerløkka lufthavn feirer 30 år med undergrunnskunst
Siden 1994 har bygården i Toftes gate fungert som et asyl og en oase for utøvere av undergrunnskunst og deres...
Posthum platehyllest fra Ackles til Bye
I samarbeid med Stephen Ackles’ venner gir Grappa Musikkforlag ut plata «Høvdingen», et år etter artistens bortgang. – Stephen følte...
Ny avregningsmodell i TONO på ekstraordinært årsmøte 28. august
TONO må vedta nye avregningsprinsipper for å oppfylle lovkrav. Disse ble nedstemt på årsmøtet 11. juni. Førstkommende onsdag avholdes et...
Skaperundersøkelsen etterlyser flere deltakere – særlig kvinner
UiO har siden i vinter gjennomført Skaperundersøkelsen. 250 personer har svart, men forskerne vil helst doble antallet. – Spesielt vil...
Stian Tangerud blir daglig leder i Spellemann: – Prisen må ta opp i seg de nye trendene som råder
Stian Tangerud kommer fra TIDAL og har over 20 år bak seg i bransjen. Hva betyr ansettelsen av en daglig...
Håper ny TONO-rapport vil ha en nyanserende virkning på debattklimaet
Det har stormet rundt TONO den siste tiden. Nå går organisasjonen ut med en rapport om pengestrømmene bak TONOs inntekter...
Verdens største musikkeksperiment
I kveld møtes NRKs populærvitenskapelige radioprogram Abels tårn, KORK og forskningsprosjektet MusicLab for å måle hva som skjer mellom musikere...
Feirer Mr. Mela – Khalid Salimi 70 år
Torsdag 6. juni trommer Melahuset i gang en storartet hyllest til den pakistansk-norske forfatteren, kulturkritikeren og menneskerettighetsaktivisten Khalid Salimi, som...
Norske Kulturarrangører: Honorarutgifter nesten like store som billettinntektene i 2022
Det viser arrangørstatistikk for 2022 som Norske Kulturarrangører har publisert. Samtidig ønsker TONO å øke beregningsgrunnlaget for konserttariff ved å...
Utfordrer forestillinger om folkemusikeren
Der felespillet ble forbudt, gikk kvinnene over til å tralle, eller så måtte de skjule felespillet. Hvor ble de av,...
Inventing noe anna – stemmer i eksperiment
På eksperimenteringstreff med VoxLab hører jeg nye verk, ser Norges plass i den internasjonale scenen, og tenker på framtida for...
Fagmiljø var bekymret for nedbygging av sang i barnehage og skole – utviklet appen Trall
Skolenes sangdag samlet tusenvis av skoleelever til allsang tidligere denne uken. Ved skolestart lanseres appen Trall, et verktøy som også...
Duoen Opphav slipper debutalbum etter sju år: – Denne plata dedikeres til alle vi har møtt
Etter sju år som reisende trubadurer har duoen Opphav og medmusikanter snekret sammen sin første fullengder. «Innsig» slippes fredag 10....