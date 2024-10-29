Min første bok om Ozzy Osbourne

Illustratør Flu Hartberg mener det er på tide at neste generasjon tar Den Mørke Prinsen inn i hjertene sine. (Foto: Flu Hartberg)

AktueltBøker

Nattahistorier med mørkets fyrste: – Mange som trenger den.

Publisert
29.10.2024
Skrevet av
Karoline Ruderaas Jerve

Det er tre illustrerte barnebøker om Gro Harlem Brundtland på biblioteket, men ingen om Ozzy Osbourne. Nå blir det kanskje andre fiskerockeboller. Platebutikken Big Dipper har nemlig gitt ut «Min første bok om Ozzy Osbourne». – Dette er ei bok som måtte lages, sier Big Dippers redaktør, Jacob Krogvold.

Platebutikken Bip Dipper feirer 25 år i oktober 2024, og det «med en anelse av at også en del av kundegruppen begynner å bli voksne».

Derfor vil Big Dipper – ei av sjappene som spesialiserer seg på fysiske formater i vår digitale tidsalder – rekruttere nye kunder i sine tidligste stadier av livet, og «kanskje aller helst forme sine nye kunder».

Det er i alle fall det de sier i pressemeldingen Ballade har fått. Dessuten har butikken en lang tradisjon for barnevennlige arrangementer.

– Vi ser hvor møre og lykkelige en liten familie kan bli når den deler disse opplevelsene. Om du ikke er så heldig at du jobber i en platebutikk så har du sikkert sett dem på en festival. Eller på veien hjem, der en oppvakt unge spør og graver om mosh-pits og mikrofontekniske detaljer, fortsetter Krogvold.

Han påpeker at bibliotekene i dag har hele tre illustrerte biografier om Gro Harlem Brundtland for barn, men at de derimot har null slike biografier om Ozzy Osbourne. Dermed har de fiksa den blodige biffen på egen (eller, ved Flu Hartbergs) hånd.

Boka skjønnmaler ingenting. (Foto: Flu Hartberg)

Big Dipper og illustratør Flu Hartberg mener selv at historien om Ozzy «har alt»:
– Ozzy er en dypt fascinerende skapning. Han er superstjernen, klønete, tøff og skummel på samme tid. Synger som en gud, men snakker som en skrøpelig uteligger. Han har en varm og inkluderende karisma, som gjør at han er noe mer enn rockeklisjeen. Da jeg oppdaget Ozzy som 13-åring ble han en slags venn, noe jeg fortsatt tenker på han som, når jeg hører han synge, sier illustratør Flu Hartberg.

Han sier det er på tide at neste generasjon tar Den Mørke Prinsen inn i hjertene sine.

Krogvold, på sin side, mener også at resultatet av arbeidet er en svært leservennlig bok for både høytlesning og konsentrert fordypning. Ingen tema skjermes, og ingen tema utdypes eller tas med forbehold. Med andre ord, de beskriver virkeligheten slik den er.

Boken om Ozzy kan være en inngang til å snakke med barn om vanskelige temaer. (Foto: Flu Hartberg)

– Dette har skjedd, og heldigvis finnes det en Ekerbergslette full av foreldre som gjerne vil forklare hvordan det kunne skje. Boka inneholder episoder og oppførsel som det kan være delte meninger om. Vi tror på at en foresatt med sunn interesse for kunst og kultur vil ha null problemer med å forklare og fortelle om dette. Historien om Ozzy Osbourne er inspirerende, men ikke badet i fornuftens lys, avslutter Krogvold.

Boka har vært tilgjengelig siden 19. oktober i år.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

