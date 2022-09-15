Hun er sjef for sin første Bylarmfestival

Mye av det samme som før, men alltid for de unge. Slik vil ny daglig leder i Bylarm at bransjetreffet fortsetter videre. Fra i dag samles kulturbransjefolk og publikum seg om ny musikk i Oslo.

– Vekst er ikke en av målsetningene våre framover. Jeg tror ikke vi som konsept skal vokse så mye, men i kommunikasjonen vår kan vi prøve å få Bylarm kjent for litt flere musikkinteresserte oslopublikumere. Flere kunne hatt glede av å få med seg hva som skjer når det skjer, den litt over gjennomsnittlig musikkinteresserte osloboer. Vi selger nemlig flere hundre lørdagsbilletter på selve lørdagen, sier Andersen, og mener at det er en pekepinn på at mange er interessert i å gå på konsertene når de først får med seg buzzen.

Bylarmfestivalen arrangeres for første gang etter pandemiårene fra og med i dag, med nyansatt daglig leder. På fagprogramet diskuteres plattformindustrien, rekruttering og kjønnsbalanse, musikalsk utvikling og mye mer.

Bylarm befolkes av delegater som følger et fagprogram – disse er norske og internasjonale kulturbransjefolk – og sammen med konsertpublikummerne har Bylarm de siste åra hatt rundt 11 000 dagsbilletter fordelt på torsdag, fredag og lørdag de seineste årene. Andersen regner med det samme i år.

– Det er viktig for Bylarm å utvikle seg i takt med det bransjen er opptatt av om to år. Jeg vil bevare kjernen i det Bylarm er, men henge med, gjennom å snakke med bransjen, og samtidig snakke med unge folk. Det føler jeg er sjelen til Bylarm. Vi kan ikke bli for stort, og det er også viktig å beholde den løypa med spillesteder vi har allerede.

Like før sommeren kom Andersen inn i jobben som sto ubesatt en tid etter at Mina Evenrud slutta i stillinga. Andersen har fungert i rollen en tid før hun ble den nye sjefen.

– Hva tiltrakk deg med jobben i Bylarm?

– Jeg synes musikkeksportbiten er veldig interessant, det å spille en rolle tidlig i karrierer. Det å få artister ut i verden. Jeg har ønska å få jobbe med det. Det er veldig spennende å få være del av at noen blir oppdaga, få være den første scenen som noen står på før de reiser ut. Og få være med på musikkbransjefolks karrierestart, det finnes mange unge folk som har starta i Bylarm som fortsetter i forskjellige roller etter Bylarm, sier Andersen til Ballade.no.

Andersen har vært markedssjef i Bylarm et år, etter en master i internasjonal ledelse fra studier i Berlin, samt en bachelor i kulturledelse fra BI – og har ledet team og prosjekter i reklamebyrå.

– Jeg synes Bylarm har vært flinke til å rekruttere utafor det kjente nettverket; jeg er jo egentlig en outsider i norsk musikkbransje. Det er ikke så mange her hjemme i Oslo som veit hvem jeg er. Dette speiler egentlig det Bylarm handler om; å rekruttere nye talenter, vi gjør det til scenene, men også i administrasjonen. Vi skal lage festival for unge folk, og satser på å rekruttere utafor «den faste oslogruppa».

Vel vitende om at som selve arrangøren er det ikke mye tid til konserter når det står på, men Ballade må spørre:

– Hva skal du se på Bylarm i år da?

– Jeg har lagt litt for mange navn inn i et program med favoritter! Jeg skal i alle fall få med meg noen av talentene jeg var med og plukka ut, som del av demojuryen.