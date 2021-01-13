Skvatt da de så kun menn på korpsprogram

12 menn og ingen kvinner skulle snakke på årlig fagsamling for korpsbevegelsen. Samlinga er nå koronaavlyst – likestillingsstemmer i korps og musikkliv mener arrangørene av Hellsymposiene må bruke tida til å tenke balanse.

«Årets program er som vanlig fylt med headlinere!» 17. januar skulle Hellsymposiene starte, med både musikk- og annen faglig styrking av ledere innen korpsbevegelsen, for de mange medlemmene i Norges Musikkorpsforbund (NMF). Arrangørene i NMF Trøndelag lanserte programmet sist høst: Eivind Gullberg Jensen, Øystein Baadsvik, Frode Moen (Olympiatoppen), Rune Hannisdal, Reid Gilje, Kjell Bjarne Helland (Norges Idrettsforbund), Terje Solbakken, Per Einar Fon, Dag Helle Bysting, Ronny Farsund og Stian Sømoen (Styreportalen AS). I tillegg skulle de avholde kurs med Johny Sedeniussen.

Headlinerne skapte reaksjoner: Astrid Kvalbein, forsker ved Norges musikkhøgskole, er også musikkpedagog og sanger, men reagerte først og fremst som korpsmamma da invitasjonen kom via NMF Trøndelag:

– Jeg skvatt. Ærlig talt trodde jeg ikke det var mulig lenger, å invitere til et arrangement med bare menn som «headlinere». I tillegg ser alle hvite og pluss-minus middelaldrende ut. Har det ikke ringt noen bjeller hos arrangørene?

På grunn av de sterke smittevernreglene i Norge, introdusert første helga i januar av regjeringa, ble fagsamlinga nettopp avlyst.

– Det er jo synd at arrangementet er avlyst på grunn av korona. Men kanskje kan arrangørene bruke sjansen til å tenke litt på kjønnsbalanse og mangfold før neste gang? utfordrer Kvalbein. Hun mener å ha fulgt musikkbransjen lenge med likestillingsbrillene på, og vet at kjønnsbalansen kan bli bedre mange steder. Men reklamen for Hell-symposiet var ekstra slående.

Professor ved Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø, Hilde Synnøve Blix, la også merke til 100 prosent menn på plakaten:

– Jeg har fulgt med NMF sine arrangementer i noen år nå, blant annet etter at jeg var med på korpskonkurransen Siddis i Stavanger, hvor de hadde bestemt at annen hver dommer skulle være kvinne og mann. Noe jeg syns var et forbilledlig tiltak. Så enkelt og effektivt. Så startet jeg å følge med på de nasjonale konkurransene til NMF, og registrerte at forbundet brukte nesten utelukkende menn som dommere, år etter år. I tillegg har det vært overveldende mange mannlige dirigenter som har ledet korpsene i disse konkurransene, skriver Blix i en epost til Ballade.no.

NMF med sine 60 000 medlemmer er Norges største frivillig baserte kulturorganisasjon.

– Helter som leies inn til å holde foredrag på konferanser bør kunne balanseres bedre enn årets Hell-program. Det er veldig mange dyktige folk av alle kjønn i NMF og musikklivet for øvrig, så jeg regner nesten med at dette bare er uttrykk for lite bevissthet om likestilling og mangfold i organisasjonen, mener Blix videre.

Geir Ulseth er, som daglig leder av Trøndelag NMF, programansvarlig for samlinga som skulle finne sted.

Han svarer på kritikken ved å vise til tidligere arrangement med god representasjon også av kvinner.

– I sum greide vi også denne gangen å få til et faglig sterkt program, bestående av noen av de beste tilgjengelige fagpersonene i Trøndelag og Norge. Men det finnes selvsagt andre personer som kan være med å fylle programmet på Hell, både kvinner og menn. Og vi fikk også noen tilbakemeldinger om at kvaliteten var topp, men at det var bare menn, skriver Ulseth i en epost til Ballade.no.

Ulseth lover bedre kjønnsbalansen framover:

– Vi vil selvsagt ta med oss alle tilbakemeldinger i planlegging for kommende år, tips og gode innspill er viktig for at vi kontinuerlig kan forbedre programmet. I dette ligger det også at vi i et normalår har både kvinnelige og mannlige forelesere.

– I fjor var det for eksempel bare kvinnelige foredragsholdere på Ungdomskonferansen, og vi har nesten hvert år hatt foredrag med våre sør-afrikanske samarbeidspartnere gjennom PULSE-prosjektet vårt, beskriver Ulseth.

– Så ser vi at vi i år ikke har vært gode nok når vi ender opp med tolv mannlige forelesere. Dette tar vi til oss i det videre arbeidet og lover å bli bedre.

Ulseth beskriver fagsamlinga med «180 deltakere, foredragsholdere, to av Norges beste korps, og en stab som gledet seg til å fokusere på korpsutvikling en hel helg sammen».

Hilde Synnøve Blix mener det finnes verktøy som både Hell-arrangørene – og andre i musikklivet – nå lett kan finne og bruke:

– I de fleste andre organisasjoner har man handlingsplaner for kjønnslikestilling og mangfold. Her kunne noen enkle kjøreregler settes i NMF, slik at man unngår at de som framstår som forbilder er såpass like som det vi ser på Hell-symposiets invitasjon. Blix tipser om en guide i Musikkultur som lister opp slike verktøy.

NMF kommenterer Hell-symposier i egen sak på Ballade i løpet av onsdag.

NMF Trøndelag inviterer til nye symposium til neste år – det, og det opprinnelige, helt mannsdominerte programmet kan man lese mer om på musikkorps.no.