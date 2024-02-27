Stort utvalg av klassisk musikk og opera hos Lawo Store i Oslo. 1. mars stenger den fysiske butikken dørene, men den vil fortsatt selge plater via nettbutikken. (Foto: Lawo Store)

En av landets siste sjangerspesialistbutikker legger ned

27.02.2024
Guro Kleveland

Platebutikken Lawo Store har spesialisert seg på klassisk musikk og opera. Nå legger den ned.

– Vi ser oss dessverre nødt til å legge ned Lawo Store fra 1. mars 2024, forteller Vegard Landaas til Ballade.

Han er daglig leder i platebutikken ved Konserthuset i Oslo. Lawo Store har vært en nisjebutikk og sjangerspesialist på klassisk musikk og opera i ni år. Butikken er knyttet til plateselskapet Lawo Classics, men nedleggelsen av butikken har ikke innvirkning på driften av utgiveren, sier Landaas.

– Nedleggelsen vil ikke ha effekt på plateselskapet Lawo Classics, det vil bli drevet som før. Plateselskapet hadde 30 utgivelser i fjor, og i år sikter vi mot 40 utgivelser. Vi kan trygt si at Lawo Classics har blitt en viktig utgiver for norske sangere, musikere og komponister, og for det herlige publikumet vi har klart å bygge oss opp i hele verden, forteller Landaas, som startet opp plateselskapet sammen med lydtekniker Thomas Wolden i 2008. Landaas er selv saksofonist, og har vært produsent på en rekke plateinnspillinger med klassiske artister.

Vegard Landaas, daglig leder i platebutikken Lawo Store. Han er også produsent i plateselskapet Lawo Classics, som han var med på å starte opp for 16 år siden.   (Foto: Camilla Momkvist-Skau)

– Våre CD-er vil fortsatt bli å finne hos alle de store forhandlerne i verden, som for eksempel Presto Classical og Amazon, fortsetter han. I tillegg vil hele vår katalog bli å finne på alle de sentrale strømmetjenestene, og studiomastere kan kjøpes fra Native DSD. Her i Norge blir det Platekompaniet som vil ha størst utvalg av Lawo-plater fremover. Vi vil inntil videre opprettholde salg av Lawo Classics-plater samt plater fra selskapet Aurora gjennom nettbutikken vår, som vi også jobber med en mer moderne løsning for, utdyper Landaas.

Butikk-konsert hos Lawo Store i 2019, med ensemblet Oslo Kammerakademi og pianist Christian Ihle Hadland. På bildet ser vi Pierre Xhonneux på klarinett og Steinar Granmo Nilsen på horn.  (Foto: Lawo Store)

Inntektsgrunnlaget endret seg radikalt under koronapandemien, forteller Landaas, som selv understreker at nedleggelsen av butikken er et tap for både norsk og internasjonalt musikkliv:
– I pandemien ble kundegrunnlaget sterkt redusert, og det har siden ikke klart å løfte seg til den omsetningen vi hadde før pandemien. Med stort underskudd de siste årene er butikken dessverre ikke drivverdig mer.

– Det er utrolig trist for Oslo, og for hele landets befolkning. Lawo Store har i seg selv vært en kulturinstitusjon i ni år. Det er også synd for alle våre kollegaer der ute i verden. Vi har gjennom årene hatt tett kontakt med mange uavhengige klassiske plateselskaper som vi har ført i butikken, og det har til tider gitt dem et betydelig salg.

Publikum har også notert seg at en av landets siste sjangerspesialistbutikker legger ned. «Ingen overraskelse akkurat at det kom til å skje, men likevel veldig trist,» kommenterer en. «Oslo blir enda en platebutikk fattigere», sier en annen.

lawo classicsLawo StoreplatebutikkVegard Landaas

3077614089 e4b134b55a z

640px rainbowcd

To av platebutikken Big Dippers kjente fjes, Jakob T. Krogvold og innehaver Andreas Leine Jakobsen (til høyre)

Truls Mørk

Christer Falck: – Jeg tror på fysisk format. Fortsatt.

Balducci/Kola/Holsen på Hærverk Foto: Aslaug Olette Klausen

Matias Hilmar Iversens sang om Nordre Follo fikk et oppsving i januar 2021, rundt den tiden området og omkringliggende kommuner måtte stenge ned.

Talskvinne Marianne Hurum i Kulturkampen Foto: Kulturkampen

