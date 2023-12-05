Tine Thing Helseth før vinteren satte inn i 2022.

Ballade klassisk-favoritter: Ingen spiller som Tine Thing Helseth, og særlig ikke når både trompetist og musikkanmelder vet at hun fikk kreftfri-beskjed. Reprise på en Ola Nordal-anmeldelse.(Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss)

AktueltKunstmusikk

Ballade klassisk: Mørkegrønn fløyel rundt Tines trompet

Publisert
05.12.2023
Skrevet av
Ola Nordal- Red.

Tine Thing Helseths plate var en av de beste norske i fjor. Her er nok en Ballade klassisk-favoritt.

Anmeldt: Tine Thing Helseth & Ensemble Allegria Seraph (Lawo Classics)

Leser du Ballade klassisk? Det bør du, siden kritiker Ola Nordal velger ut de platene i norsk kunstmusikk som er verdt å få med seg!

På tirsdager plukker vi én og én plate fra Nordals bunker. I dag: Ola Nordal om en av fjorårets beste plater, den ukuelige Tine Thing Helseth som brakte livet tilbake – også i musikken. Med varme Ensemble Allegria ga hun ut albumet Seraph et år etter  Magical Memories, også sistnevnte anmeldt her på Ballade.no. Den følgende teksten er altså fra desember 2022:

Velkommen tilbake, Tine!» skrev jeg da, begeistret over at hun var tilbake i fullt firsprang som klassisk trompetist etter en periode med motgang. Men prøvelsene var langt fra over. Noen måneder senere annonserte hun at hun hadde fått kreft. Selv om jeg ikke kjenner Helseth personlig, ble jeg geniunt lei meg. Men nå er hun kreftfri, og oppfølgerplaten er her.

Seraph kom ut i november 2022. (Foto: Lawo/omslagsfoto av A-J Granberg)

Seraph består stort sett av ukjente komposisjoner og arrangementer. Programmet er fint sammensatt, om enn et hakk mørkere enn den knallrosa forgjengeren. Platen starter iørefallende med amerikanske Eric Ewarzens trompetkonsert fra 1990. Ensemble Allegria spiller varmt og mykt, og fyller høyttalerne med nydelig mørkegrønn fløyel som pakker seg tett rundt Helseths syngende og trygge trompet. Jeg blir aldri lei av hennes karakteristiske subtile vibrato mot slutten av de lange tonene.

Etter en lyrisk elegi fra Rolf Wallin, kommer James MacMillans trompetkonsert Seraph, som platen er oppkalt etter. Den er kantete og konfliktfylt. Denne blir etterfulgt av enda en lyrisk elegi.

På overflaten er det ingen merkbare spor etter kreften på plata. Men mon om det ikke ligger et lite hint i programvalget likevel. Det starter varmt og mykt, og blir så ganske hardt og vanskelig. Stukket inn i mellom er lyriske klagesanger. Men så ender plata veldig positivt – med to oppløftende franske valser fra Francis Poulenc og Eric Satie, og en kulokk av Edvard Grieg. All elende virker blåst bort. Jeg sier det en gang til, jeg. Velkommen tilbake, Tine. Hør spesielt: Eric Ewarzen: «I: Allegro moderato» fra Konsert for trompet og strykere.

Vil du høre musikken? Og se hvilke andre plater vi tok for oss for ett år siden? Les den opprinnelige anmeldelsen, med lenker til plata, her.

Ola Nordal skriver Ballade klassisk. (Foto: Ola Nordal)

Ballade klassiskEnsemble AllegriaEric Ewarzennrk klassiskOla NordalRolf WallinTine Thing Helseth

Tine Thing Helseth og Ensemble Allegria skapte en spesiell plate sammen etter at trompetisten ble friskmeldt av kreft.

Det er den tiden på året igjen – men frykt ikke

Ballade klassisk gir deg fire freshe utgivelser som holder «Jingle Bells» på avstand.

Eldbjørg Hemsing er en av Ola Nordals favoritter, men hun går for langt på sjarmetappen denne gang: Det blir like autentisk som trollene i turistbutikken på Fagernes.

Ballade klassisk om Eldbjørg Hemsings prisvinnerplate: – Suvenirforhold til det arktiske

Om ei plate vår anmelder elsker og hater, på samme tid. Tyskerne bare elsker den, og ga Eldbjørg Hemsing en...

Håvard Svendsrud 17770 TRYKK

Ballade klassisk: Om Bach var født i Modum og skrev for dansende gårdsarbeidere

Ballades nye klassiske favoritter: Les om en helt annerledes tolkning av J. S. Bach, som vår anmelder liker særs godt....

Sara Övinge

Det gror godt! Bli med Ballade klassisk på sanketur etter ny musikk

Hvilken nye plate bare elsker vår klassisk-anmelder? Bli med på tur i kunstmusikken og samtidsmusikken, innom fem aktuelle plater.

Kulturrådet

Nye retningslinjer for bestillingsverk- og produksjonsstøtte fra Kulturrådet

Det vi blant annet lagt større vekt på formidlingen.

Drammens teater

Avlysninger og strengere smitteverntiltak flere steder i landet

Taket er 600 delt på tre – men variasjonene er store når smittesituasjonen igjen har lagt grenser for hvor mange...

Astrid Sulheim

Landskappleiken 2022: Magisk under Gaustatoppen

I ny og ne slår magi inn på kunstscener og idrettsarenaer. Utøvere tar av, kommer i flyt og forløp der...