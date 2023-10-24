Eldbjørg Hemsing er en av Ola Nordals favoritter, men hun går for langt på sjarmetappen denne gang: Det blir like autentisk som trollene i turistbutikken på Fagernes.

Ballade klassisk-favoritter: Eldbjørg Hemsing gikk for langt på sjarmetappen da denne platen kom, mente anmelder Ola Nordal; – Det blir like autentisk som trollene i turistbutikken på Fagernes. I ettertid har anmelderen imidlertid myknet, etter å ha hørt mer på platen.

Ballade klassisk om Eldbjørg Hemsings prisvinnerplate: – Suvenirforhold til det arktiske

Publisert
24.10.2023
Ola Nordal- Red.

Om ei plate vår anmelder elsker og hater, på samme tid. Tyskerne bare elsker den, og ga Eldbjørg Hemsing en av internasjonal musikks gjeveste priser.

Anmeldt: Eldbjørg Hemsing & Arktisk Filharmoni: Arctic (Sony)

Leser du Ballade klassisk? Det bør du, siden kritiker Ola Nordal velger ut de platene i norsk kunstmusikk som er verdt å få med seg! Hver tirsdag plukker vi én og én plate fra Nordals bunke. Og NB i morgen onsdag er anmelderen tilbake med en ny platebunke, les om helt ferske plater da! På ballade.no selvsagt. I dag: Ola Nordal om en plate han både elsker og misliker, i blandingsformen nyklassisk;

I denne avdelingen av klassisk blandes postminimalisme og filmmusikk sammen med «klassisk-klassiske» instrumenter og spillemåter. På sin debut på storselskapet Sony går Eldbjørg Hemsing virkelig all in i dette uttrykket. Her settes filmmusikk-komponister sammen med Bull, Grieg og Ola Gjeilo. Produksjonen er direkte og polert som et popalbum.

Arctic kom ut sist vinter.

Det klinger stort og flott. Hemsings store og sikre tone kommer veldig fint fram, og Arktisk filharmoni låter slick så det gviner. Ser vi på sound alene, kunne denne plata vært lydspor til en hvilken som helst storproduksjon fra Hollywood. Det er helt klart at dette kommer til å treffe mange lyttere, også utenfor kjernepublikumet til den klassiske musikken.

Men i det store og hele blir det smurt for tjukt på med sukker og inderlighet. Tidligere har Hemsings bruk av valdresopphavet gitt sjarm og karakter, men denne gangen låter det like autentisk som trollene i turistbutikken på Fagernes.

Stykkene som fungerer best, er de der arrangementene er holdt så enkle som mulig. Ole Bulls «La melancolie» er vakker, svevende og var. I de atypiske melodier og dynamiske krumspringene i Einojuhani Rautavaaras «Whispering» viser hun hvordan hun fraserer nydelig og virkelig synger med fiolinen.

Eldbjørg Hemsing er blant fiolinistene jeg setter høyest i Norge, men hennes Arctic blir for meg et steg i feil retning. Hør spesielt: Einojuhani Rautavaara «Whispering».

Vil du høre musikken? Og se hvilke andre plater vi tok for oss i februar? Les Ballade klassisk her – inkludert strømmelenker til Arctic.

GRENSELØST PRISVINNENDE: Eldbjørg Hamsing vant pris i kategorien Klassisk uten grenser i starten av oktober, da de prestisjetunge Opus Klassik-prisene ble delt ut. (Foto: Sony Classical)

