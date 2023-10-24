Ballade klassisk om Eldbjørg Hemsings prisvinnerplate: – Suvenirforhold til det arktiske

Om ei plate vår anmelder elsker og hater, på samme tid. Tyskerne bare elsker den, og ga Eldbjørg Hemsing en av internasjonal musikks gjeveste priser.

Anmeldt: Eldbjørg Hemsing & Arktisk Filharmoni: Arctic (Sony)



I dag: Ola Nordal om en plate han både elsker og misliker, i blandingsformen nyklassisk;

I denne avdelingen av klassisk blandes postminimalisme og filmmusikk sammen med «klassisk-klassiske» instrumenter og spillemåter. På sin debut på storselskapet Sony går Eldbjørg Hemsing virkelig all in i dette uttrykket. Her settes filmmusikk-komponister sammen med Bull, Grieg og Ola Gjeilo. Produksjonen er direkte og polert som et popalbum.

Det klinger stort og flott. Hemsings store og sikre tone kommer veldig fint fram, og Arktisk filharmoni låter slick så det gviner. Ser vi på sound alene, kunne denne plata vært lydspor til en hvilken som helst storproduksjon fra Hollywood. Det er helt klart at dette kommer til å treffe mange lyttere, også utenfor kjernepublikumet til den klassiske musikken.

Men i det store og hele blir det smurt for tjukt på med sukker og inderlighet. Tidligere har Hemsings bruk av valdresopphavet gitt sjarm og karakter, men denne gangen låter det like autentisk som trollene i turistbutikken på Fagernes.

Stykkene som fungerer best, er de der arrangementene er holdt så enkle som mulig. Ole Bulls «La melancolie» er vakker, svevende og var. I de atypiske melodier og dynamiske krumspringene i Einojuhani Rautavaaras «Whispering» viser hun hvordan hun fraserer nydelig og virkelig synger med fiolinen.

Eldbjørg Hemsing er blant fiolinistene jeg setter høyest i Norge, men hennes Arctic blir for meg et steg i feil retning. Hør spesielt: Einojuhani Rautavaara «Whispering».

