Erik Honoré og Jan Bang

Erik Honoré og Jan Bang.(Foto: Alf Solbakken)

AktueltBransjen

Live remiksing i Kristiansand i år også

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
Publisert
03.09.2020 15:27
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Punktfestivalen starter i dag. Festivalen sender sitt showcaseprogram digitalt ut til internasjonal bransje – og den faste remiksinga skjer på hver konsert.

– Jeg ser det som en forpliktelse å arrangere om du finner ut at du kan, innenfor begrensningene og rammene du har. Det har med en forpliktelse ovenfor næringskjeden – selv en liten nisjefestival i en liten by har ringvirkninger for en rekke andre. Kan du gjennomføre, bør du gjennomføre. Det sier musiker og arrangør av Punkt – festivalen med elektronisk musikk, jazz og remikser som hovedfokus, Erik Honoré.

– Så har du det kunstneriske programmet. Vi tror jo, som man gjør når man holder på med musikk, at dette er viktig! Og det blir tydeligere når det kommer under press, beskriver han, og kaller konsertforbud og forvitringa som følger for «en kraftig øyeåpner for hva man hadde». Å arrangere innafor rammene og smittevernregler som er gitt kjennes enda mer prekært, sier han.

Før vi ringte Erik Honoré mellom hans travle forberedelser husker vi facebookposten som dukka opp hos den kristiansandsbaserte musikeren og produsenten, der han kaller sin egen bransje for historiens mest servile.

På Facebook skreiv han «Mission Impossible: Kulturbransjen må være den mest servile bransjen i historien. Nå slås store deler av bransjen konkurs av regjeringen, like etter at man har bestått eksamen med glans: Flere prøvemåneder med konserter uten et eneste smittetilfelle, fordi arrangørene har vært kløppere på smittevern.» Hvorpå han sammenligna Norge med et skuespill av Jon Fosse der action! stadig uteblir (du kan lese det her).

Et særtrekk ved Punktfestivalen er den live-remiksinga som foregår umiddelbart etter hoveddelen på en gitt konsert.
– Alt skjer på scenen.

Som når Honoré remikser Anja Lauvdals bestillingsverk umiddelbart etter framføring, sammen med Punkt-partner in crime Jan Bang og rennomerte Nils Petter Molvær. Torsdag kveld går Bendik Baksaas på og remikser Susannas konsert som skal finne sted like før.

Punkts program for showcase-artister, de som presenteres for et nettverk av europeiske jazzarrangører, presse med mer, blir overført som et spesielt digitalt program for bransje i år. Så i tillegg til de lovlige 200 publikummerne på norsk jord, vil noen utvalgte følge festivalen fra utlandet.

– Remiksingene overføres. Du ser ikke selve jobbinga på datamaskinene, men akkurat som del en av konserten får du et gjennomarbeida visuelt show der også.

Festivalen finner sted på Hotel Norge i Kristiansand fram til og med 5. september.

Se programmet her.

Erik HonoréJan BangPunkt

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