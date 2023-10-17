Ballade klassisk: Om Bach var født i Modum og skrev for dansende gårdsarbeidere

Ballades nye klassiske favoritter: Les om en helt annerledes tolkning av J. S. Bach, som vår anmelder liker særs godt. Hva med komponisten selv, ville han likt det?

Anmeldt: HÅVARD SVENDSRUD: Selected Works by Johann Sebastian Bach (Aksent)

Tenk deg at Bach hadde vokst opp i Modum, og ikke i Eisenach. I stedet for menigheten i Leipzig, hadde han skrevet for danseglade gårdsarbeidere i Vikersund.

Håvard Svendsrud brenner for gammeldansen, men trakterer Bach like godt på trekkspillet sitt. Ja, jeg synes det er mest passende å skrive trekkspill. «Akkordeon» høres nesten snobbete ut når det er Svendsrud som spiller, så jovial og ujålete som han er.

Men hva skjer når Svendsrud tar for seg Bachs partitaer, toccataer og veltempererte klaver? Han har lånt sprett og frasering fra gammeldansen. De lange melodiene, og den jevne og «motoriske» rytmen til barokkmusikken passer fint til instrumentet. Vi får til stadighet en liten skjelv på en utholdt tone, en plutselig decrescendo eller rubato.

Jada, det blir litt sånn sjømannvise til tider. Svendsrud spiller en helt annen Bach enn den jeg normalt søker mot. Men jeg liker det. Og vet du hva? Det tror jeg fader Bach ville gjort også. For er det noe som virkelig lyser ut av denne plata, så er det musikkglede.

Så sett over kaffen, hent fram vaffeljernet, legg åndssnobben vekk, og benk deg ved kjøkkenbordet med dette unikumet av en musiker. Hør spesielt: «Allemande» fra Partita no. 1

