Akkordeonist Håvard Svendsrud til Florida

Akkordeonist Håvard Svendsrud konserterer i Orlando, Florida, 13. november 2004. Dette er tredje gang i år Svendsrud får anledning til å ta turen til USA, hvor han etter hvert har blitt velkjent i akkordeon-sammenheng. I juli vant han også en internasjonal akkordeon-konkurranse i Boston, Massachusetts,

Håvard Svendsrud har sin musikkutdannelse fra Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo, og har de siste årene jobbet som profesjonell utøver innen klassisk og folkloristisk musikk. For tredje gang i år får han nå anledning til å opptre USA, etter at presidenten for Florida Accordion Association booket Svendsrud til den kommende konserten i Orlando, etter at han vant den nevnte konkurransen i Boston.

Håvard Svendsrud har i mer enn 10 år vært en etterspurt og hyppig brukt artist i radio og fjernsyn, både som solist og «menig musiker». Han har medvirket på og utgitt flere CDer, og har også vunnet diverse klasser ved NM på trekkspill i 1992, 1993 og 1994, og den nordiske finalen i Frosini Grand Prix i 1993.

Svendsrud var en av de engasjerte kunstnerne under Oslo bys 1000 årsjubileum, med egen konsert den 12. august 2000, og har ved flere anledninger vært solist med ulike orkestre, som Stavanger Symfoniorkester og Forsvarets Musikkorps, avdeling Vestlandet.

Han har også vært aktiv som teatermusiker, bl.a. ved Nationaltheateret i Oslo, og har medvirket i forestillinger som Spelemann på taket og Tolvskillingsoperaen.

Håvard Svendsrud har mottat flere priser for sitt spill, bl.a Belgprisen (1992), Ticon-prisen (2000) og Henschiens ærespris (2002).

Håvard Svendsrud har videre representert Norge som kulturambassadør for Det norske utenriksdepartementet med et langtidsengasjement i Venezuela i 1995. Han har også turnert med egne konsertprogrammer i USA, Island, Finland, Italia, England og i hele Skandinavia.

I dag arbeider Håvard Svendsrud som frilansmusiker, og er blant de mest etterspurte på sitt instrument. Rett forut for avreisen til USA vil han opptre på Trekkspilltreff på Skei Hotell i Jølster, der også Frode Haltli vil spille.

Konserter med klassisk repertoar utgjør hovedtyngden av Svendsruds virksomhet. Han opererer både med helaftens programmer, og som et ledd i konserter med andre. I tilegg til å spille i alle typer forsamlingshus, har han ofte konserter i kirker. Repertoaret består av de fremste verkene i den klassiske trekkspill- litteraturen, og av andre klassiske verk arrangert for trekkspill.

Håvard Svendsrud holder videre regelmessig seminarer for trekkspillere, og er også akkompagnatør for flere sangartister – bl.a samarbeider han ofte med Åse Wentzel. Mer informasjon om Svendsrud, inkludert lydeeksempler og konsertrepertoar, finner interesserte på hjemmesiden www.hsvendsrud.com.

Du kan også lese mer om arrangementet i Orlando på denne lenken: www.accordions.com/florida.