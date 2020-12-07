Techno-Tromsø og elektroekko av Bergen vises fram

Lars Horntveths musikk, Elina Waage Mikalsen, Tacobitch og Super Heavy Metal strømmes til sjangerfestivaler i Mexico og Japan.

Samarbeid blant festivaler med profiler innen det du kan kalle «nysgjerrig elektronisk» gir kanal ut for fire norske musikkprosjekt. Tanken er at digitale billetter skal treffe særdeles interesserte i Japan og Mexico med forestillinger fra norske scener. Festivalene Insomnia i Tromsø og EKKO i Bergen tok opp to konserter hver som skal strømmes på plattformen til festivalen Mutek denne uka. Visningsplattformen/festivalen finnes i flere byer i verden – og det er den japanske og mexikanske som blir kanal ut fra og med 9. desember.

Festivalpublikummet i Mexico og Japan får se Elina Waage Mikalsen med visuelle rammer av Ingrid Kristensen Bjørnaarli i Ishavskatedralen – Lars Horntveth sitt verk «Silencio & the Echo Bolero Stars» for Bit20 Ensemble med Ståle Storløkken & Axel Skalstad – deretter Kim Åge Furuhaug sitt prosjekt Super Heavy Metal (som akkurat slapp sin andre plate på Hubro) og Tacobitch. Hver produksjon har to visninger.

– Det er helt vanvittig gøy! Og det ser dødsbra ut, sier Lars Horntveth til Music Norway.

– De som filmet, regisserte og redigerte har gjort en super jobb. De har fått med seg de viktigste elementene i musikken ved å lese partiturene underveis i konserten og dermed ikke misset ut på alle detaljene. Vanvittig bra jobba, fortsetter Horntveth.

Videre skal Lars Holdhus aka TCF skal også være med i panelet Digi Lab 1 som skal diskutere vitenskap, teknologi, digital kunst og lyd.

Her er den norske delen av Mutek2020 sitt program (med lenker til presentasjonen på Muteks nettsider)

Første ut 9. desember er Lars Holdhus på Digi Lab

Lars Horntveth og BIT20 Ensemble

Elina Waage Mikalsen med Ingrid Kristensen Bjørnaali

Tacobitch

Super Heavy Metal

Internasjonal nettverksbygging

Samarbeidet med Mutek kom i stand som følge av diskusjoner med Mutek Japan gjennom relasjoner Insomnia har bygd opp over mange år.

– Vi har et bredt nettverk internasjonalt og møter globale bransjeaktører jevnlig. Samarbeidet med Muteks ulike avdelinger har utviklet seg videre etter et opphold hos Mutek Montréal i 2017, hvor vi i de følgende årene gjennomførte artistutvekslinger mellom Canada/Québec, Sverige og Norge via støtte fra Nordisk Kulturfond og Gouvernement de Québec og den kanadiske ambassaden i Oslo. Her har norske artister som Bendik Giske, Charlotte Bendiks og Boska deltatt, sier Tommy Ose i Insomniafestivalen til musicnorway.no.

Å produsere digitalt innhold er nytt for Insomnia, forteller Ose til Music Norway:

– I så måte ligger det jo læring for oss som organisasjon i dette også, pluss at vi kan gi oppdrag til leverandører i bransjen i en presset tid. Et annet pluss at materialet kan vises senere ved andre eventer i våre nettverk. Dette er selvsagt til gavn for artistene som da vil nå ut til kjernegrupper av potensielle fans internasjonalt, i første omgang primært Japan og Mexico, selv om dette arrangementet er åpent uavhengig av geografisk lokasjon.

Asle Bakke Brodin i Ekko gir mye av æren til kollegaene sine i den nordligere festivalen Insomnia for at Mutek-samarbeidet blir til.

– Vår kontakt med Mutek er helt og holdent Insomnia sin fortjeneste, de har alltid vært god på å pleie internasjonalt vennskap med andre festivaler og nettverk, og vi har i mange år hatt en god dialog med dem både om strategi og programmering, sier Brodin.

– For oss i Ekko er samarbeidet med Mutek en glimrende mulighet for å få vist frem utvalgte konserter fra årets festival. En slik eksponering er både positiv for vår merkevare som festival og for artisten som opptrer. Utveksling av ideer, og program mellom festivaler som arbeider innen samme felt er jo nesten alltid en god ide, både internt og for vårt respektive publikum. Når i tillegg Music Norway er med og støtter opp så blir også mulig å få til prosjekter i full skala, sier Brodin.

Håper på økt etterspørsel

Prosjektleder for elektronisk musikk i Music Norway, Einar Idsøe Eidsvåg, har siden starten av 2020 vært i dialog med Insomnia og Mutek og fortsatt dialogen trass i pandemien.

– Det unike med dette er at to norske festivaler med lignende profil som Mutek Japan kan ta opp allerede programmerte konserter, for så å få viste det under Mutek. Det gir håp i en utfordrende tid og vi håper på økt synlighet og økt etterspørsel i et viktig marked for eksperimentell musikk, sier Eidsvåg.

– Vi i Music Norway har sammen med Utenriksdepartementet støttet et flott prosjekt, synes jeg da det gir håp i en utfordrende tid og konsertene har et landingssted fremfor å skyte fritt, skriver Eidsvåg i en epost til Ballade.no.